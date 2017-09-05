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У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса

05.09.2017 11:39
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У Путина назревает большой конфликт из-за Донбасса

Часть политической элиты РФ готова к выводу войск из Донбасса в том случае, если мировое сообщество признает аннексию Крыма. Однако, из инсайдерских источников стало известно, в Москве разгорается конфликт из-за желания избавиться от санкций и невозможности это сделать безболезненно.
Данное заявление украинским СМИ сделал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.
По его словам РФ стремиться к подобной сделке, но Запад никогда не пойдет на юридическое признание аннексии украинского полуострова.
Отмечается, что внутри Кремля назревает раскол властных элит. Пионтковский утверждает, что на данный момент развязку конфликта сложно предположить.
Речь идет о разрыве между Путиным и большинством правящей верхушки
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Путин, конфликт, признание
 
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