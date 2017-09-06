Актер Пашинин: Я побрезгую взять в жены даму с Донбасса. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали. ВИДЕО

06.09.2017 18:53

В эксклюзивном интервью изданию "ГОРДОН" известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал, почему бросил успешную карьеру и уехал из Москвы, а теперь не торопится просить украинское гражданство, зачем ездит в зону АТО и по какой причине не работает актером в Украине.

Известный российский актер Анатолий Пашинин уже два года живет в Украине на правах нелегала. Он приехал, когда начался Майдан, и с тех пор не покидал пределы страны. После оккупации Крыма, в марте 2014 года, записал видеообращение к россиянам, в котором попытался объяснить, что произошло в Киеве, и убедить их в необходимости бороться за собственную свободу.

Пашинин родился в Светловодске Кировоградской области, детство провел в Запорожье, где окончил школу и Государственную инженерную академию (факультеты цветных металлов и экономики предприятий). После этого уехал в Москву и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Сниматься в кино начал в 2001 году. Много играл в телесериалах, что принесло актеру широкую известность в России. Украинскому зрителю он известен по главным ролям в телефильмах "Украденное счастье" и "Грозовые ворота".

Пашинин живет у родителей в Запорожье. Отказывается просить украинский паспорт. Как рассказал в интервью, считает недопустимым получать документы ранее тех иностранцев, которые два года воюют за независимость страны с оружием в руках, но по сей день не имеют украинского гражданства.

Пашинин известен своими радикальными взглядами, за что его постоянно критикуют в России. Импульсивный и категоричный, он также резко и нелестно высказывается об украинских политиках, о происходящих в стране событиях. Обвиняет власти в пренебрежительном отношении к добровольцам и всем бойцам, которые несут службу на Донбассе. "Я хочу, чтобы украинцы на меня обиделись", – объяснил Пашинин свою позицию. Он надеется, что злость за его слова может стать стимулом в борьбе за гражданские права и независимость Украины.

Я получил самый дорогой трофей за эту войну – погон главы оперативного командования "Юг" генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко. Поганцам из генерального штаба РФ такое и не снилось

– Уже два года вы живете в Украине и наблюдаете за происходящими событиями изнутри. Как, по-вашему, все случившееся во время и после Майдана сказалось на состоянии общества?

– Во время Майдана украинцы совершили цивилизационный скачок. Люди вдруг увидели, что бывает, как в книгах описано: голой грудью на пули. В моем сознании это произвело колоссальный перелом. Никогда уже не поймут русские украинцев. Они будут поддерживать, фигеть, как я, и кричать “Слава Украине”. Но вот так выйти, да не один-два, а чтобы сотни и тысячи в одну ночь, вряд ли смогут. О героях Майдана еще будут легенды слагать. А когда действительно будет выстроено национально ориентированное общество (ненавижу слово государство), их подвиг по-настоящему оценят, а имена золотом выбьют на плитах Майдана.

После была война, куда я катался, потому что переживал за своего старшего брата Константина. Он воевал в одной из горячих точек – на позиции “Зенит” рядом с донецким аэропортом. Брат – герой. Я, может, и не такой, но, как говорил Мюнхгаузен, что-то героическое во мне есть. Хочу достойным украинцам спокойно смотреть в глаза и говорить “Я с тобой там был”, а не бросать в лицо “Я тебя туда не посылал”, как некоторые в тылу. Я побывал в 79-м, 128-м, 131-м батальонах, проехал Пески (до того, как их сдали), Авдеевку и массу пунктов, названия которых уже и упомнить не могу. Проехал вдоль передка от сектора "А" и "Д" до сектора "М". И даже получил награду от командующего сектором "М".

Говорят, в русской армии был такой случай во время Швейцарского похода Суворова в 1799 году, когда рядовой солдат умудрился сорвать погон с маршала Французской империи Андре Массена. Суворов дал ему офицерское звание и потребовал присуждения дворянского титула. Многие возмутились, а Суворов в ответ пообещал сделать генералом любого, кто принесет ему второй погон Массена.

Так вот, я получил погон от украинского Массена – главы оперативного командования "Юг" генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко. Мы стояли с ним, и я сказал: “Хочу ваш погон. Никто из русских даже мечтать не может с вас его снять”. И он мне сделал подарок. Это большая честь. Можно носить целую кучу орденов и медалей, а я буду носить погон великого воина. У меня самый дорогой трофей за эту войну. Поганцам из генерального штаба РФ такое и не снилось.

Я был в “Азове” и видел, какими бывают украинские герои. Это мощные парни, которые могут взглядом гнуть рельсы. Ребята ехали на войну безоружные. Им сказали: “Не переживайте, все выдадут на месте”. Это как в 1941 году – с саперной лопаткой против танков. А я смотрю, парень со всеми говорит по-русски, кто-то к нему обратился по-украински, он спокойно перешел на украинский, зазвонил телефон – он стал говорить по-французски. Человек на всех языках спокойно шпарит, а сидит в окопе, в дерьме. Меня стриг другой молодой парень, кандидат наук. И ученый, и постричь может. Елки-палки, какие же вам еще люди нужны?

Пашинин: Я специально говорю по-русски. Хочу, чтобы меня услышали те россияне, которые еще не живут жизнью зомби. Фото: Tezis.tv

Воевать фантастически страшно. Неужели вы думаете, что сын Порошенко сможет побороть этот страх? А там я видел доблесть, честь и страх. Но не смерти, а страх самурая – стыд опозориться перед смертью.

Сейчас украинцы должны почувствовать гордость за свою страну и воспользоваться предоставленным шансом. Каждый должен сказать: “Я не быдло”. И честно ответить, прежде всего себе, а не быдло ли я? Потому как остается вероятность, что этот цивилизационный скачок – на самом деле не пробуждение и не возрождение, а агония.

– И почему вы думаете, что украинцы не смогут построить социум и страну принципиально нового типа?

– Все покажет будущее. Опасаюсь, как бы наша поганая толерантность не унизила подвиг павших. Проблема совестливых людей в том, что они не ждут награды, идут дальше, вплоть до того, что погибают и уходят в легенду. А тут появляются сволочи, которые умеют громко орать лживые обещания. К сожалению, в нашем обществе им принадлежит право решать, каким будет будущее страны. Хотя у них даже видения нет на пару лет вперед. Они точно понимают, насколько случайны на этом каменном шарике, вращающемся вокруг плазмоида. И единственное, чего желают – что-то стянуть и получить пенсию. Я, например, хочу полететь в космос, а они – получить пенсию, купить машину, квартиру и еще что-то.

Я рад, что украинцы не повелись на 15 миллиардов долларов от Путина. Но чтобы цивилизационный скачок не стал агонией, надо развиваться дальше. А политики по-прежнему предлагают необольшевизм и НЭП-2.0 – это просто бесстыдно! Они живут, используя чуждые человечеству ценности – порабощение и обогащение. Это ценно только для убогого Путина. Если вы не осуждаете его приоритеты, значит вы такие же, как он.

Если бы Израиль был конфеткой, фирташи, коломойские, вальцманы переехали бы туда. Но в той стране живут люди-воины, которые защищают свое государство. А остальные торгаши сидят у нас в Верховной Раде

Может, я говорю жестко... Я хочу, чтобы украинцы обиделись на меня, чтобы сказали: “Ты лжешь, мы не такие. Сейчас все сделаем, и через два года ты откажешься от своих слов”. Но я вижу, как храбрейшие люди возвращаются домой и снова становятся крепостными. Их быстро загоняют под ноготь, мучают комиссиями, проверками. Даже мой брат, приехавший из АТО, идет к маршруточнику, показывает удостоверение, и тот, слушая свой гребаный шансон, решает, поедет боец или нет. Я все время думаю о погибших парнях, у которых сиротами остались дети. Сегодня ведь самое страшное для украинского воина – оставить своих детей наедине с этим государством.

Пашинин: Сейчас украинцы должны почувствовать гордость за свою страну и воспользоваться предоставленным шансом. Каждый должен честно себе ответить, а не быдло ли я? Фото: Focus.ua

И я хочу спросить у руководителей нашей оккупационной администрации (ибо Украина оккупирована, а у каждого из них в кармане несколько паспортов, в том числе израильский): почему же вы не примете законы, как в Израиле, чтобы воевавший человек получал свои деньги до конца дней. Израиль – пример хорошего отношения государства к гражданину, хотя и не лучшее место для жизни. Если бы он был конфеткой, фирташи, коломойские, вальцманы переехали бы туда. Но в той стране живут люди-воины, которые защищают свое государство, за что я их очень уважаю. А остальные торгаши сидят у нас в Верховной Раде.

Я читал конституцию Израиля и плакал. Вся суть передана в двух-трех строчках: Государство Израиль создано еврейским народом для евреев, и Государство Израиль – это убежище для евреев. Почему, когда я говорю о том же для Украины, меня называют фашистом. И вместо решения проблем мы отправляемся обсуждать значение слова “фашист”. Нет никакого фашизма. Есть только потрясающая человеческая глупость, которую сложно победить. Потому что так сладко жить в плену собственных заблуждений.

– Но у нас теперь есть демократические инструменты. И если политики не оправдают ожиданий народа, на следующих выборах наймут других. Разве не так?

– Нет, конечно. Мы несколько десятков лет жили под пирамидальной системой правления. Время, которого хватило на совершение подвига – Майдан, – это один отрезок. Дальше должно прийти осознание трагедии и поиск возможности ее недопущения в будущем, что может занять намного больше времени. Надо у западных специалистов учиться искусству управления. А разве эти политики могут перенимать чей-то опыт? Это все бывшие комсомольцы. Люди, не имеющие системного базисного образования, не умеющие мыслить как творцы, инженеры. У них для этого нет ресурсов в организме. Все их планы развития сводятся к тому, куда направить дотации.

– На самом деле не все так однозначно. Изменения все-таки происходят. Во многих министерствах и обладминистрациях появились адекватные люди. Хотя, конечно, пока это не критичное большинство, которое может быстро и кардинально изменить ситуацию.

– Нам для начала необходим аудит целой нации, а не отдельных ведомств. Нельзя пускать на выборы психанутых пенсионерок, которые живут в хрущевках и орут – дайте мне пенсию. И необходимо медицинское психофизическое освидетельствование всех, кто лезет во власть. Каждому сказать: “Дружище, сначала к психиатру. Нет? Тогда к тебе нет доверия, на выборы нельзя”.

Сколько можно уже смотреть на этих деградантов? Все предлагаемые ими законы или “кризисные”, или “по урегулированию” чего-то. Заметьте, не по развитию! Чтобы изменить эту порочную систему, стране надо всего три ключевых закона.

Первый – о правде. Если человек, занимающий любую должность, на которой он имеет право решить чье-либо будущее, являясь лицом власти в Украине и представителем воли народа, солгал, то должен получить в наказание пожизненное заключение с конфискацией всего нажитого. Поверьте, все плебеи сразу разбегутся. Ведь врать нельзя. А это – единственное их оружие, кроме глупости и наглости.

Второй – о люстрации, логично вытекающий из первого. Если чиновник лгал, занимая должности, и эта ложь привела к предательству, смертям и прозябанию нации на несколько десятилетий, должен ответить.

Третий – о земле и наследовании культурных ценностей. О земле как колыбели украинской нации. Чтобы каждый украинец понимал: как бы тяжело ни было, он всегда может добежать до посольства, где ему обеспечат переезд на родину, дадут возможность выбрать чему научиться, прежде чем пойти работать. Такой закон утвердит в сознании всех людей, что Украина – убежище для каждого украинца, на которое никто не смеет посягать.

Мы видим на примере Януковича, Лукашенко, Путина, как поганые пэтэушники решают судьбы народов, используя угрозы, обман, подлость, воинствующую ненависть к эволюционным ценностям

– Свое отношению к российскому президенту Владимиру Путину вы озвучили еще до Майдана. Все, происходившее потом – аннексия Крыма, война на Донбассе, – для вас было предсказуемо, или он какими-то своими поступками вас удивил?

– Этот карлик не может меня удивить. Слово “х...йло” мало что о нем говорит. Слишком буква "у" смягчает эффект. Я бы одни твердые знаки ставил бы при упоминании этого гада паскудного. Все кричит о его несостоятельности как мужчины и индивидуума. Не получил толковое образование, не сделал карьеру даже в такой скотской структуре как КГБ. Вы видели его фото с обнаженным торсом? Сразу видно, гормональный фон нарушен, волос на груди нет, а эти висящие груди, я извиняюсь, не самой породистой женщины? Тело слепленное абы как – далеко не греческая статуя. Вот по моему телу можно биологию изучать. Видна каждая мышца. При этом я не истязаю себя на тренажерах. Просто такая генетика. И я ценю то, что мне досталось от моих предков.

Вся его подлость была совершенно предсказуема. Почитайте культуролога и социолога Питирима Сорокина, который эмигрировал из России в США и работал в первой половине прошлого века. В своих трудах он описывает, как происходит отрицательная селекция и деградация правящих элит. Тот же процесс, к слову, сейчас идет и в Украине – деграданты взяли власть и правят. Я не понимаю, как украинцы прощают издевательства над собой? Не понимаю, как в XXI веке можно проводить секретные переговоры. Разве, когда человек голосовал за тебя, давал право заключать какие-то соглашения в тайне?

Пашинин: Хочу украинцам спокойно смотреть в глаза и говорить “Я с тобой там был”, а не бросать в лицо “Я тебя туда не посылал”. Фото: Zloy-odessit / ЖЖ

Мы видим на примере Януковича, Лукашенко, Путина и других диктаторов, как поганые пэтэушники решают судьбы народов, используя инструменты, которые только им и понятны, – угрозы, обман, подлость, воинствующая ненависть ко всем естественным эволюционным ценностям.

– Вы много поездили по прифронтовой территории, общались с людьми. Как считаете, блокада оккупированных территорий поможет в ближайшей перспективе вернуть Донбасс и Крым?

– Через несколько лет я вижу Донбасс как край одиноких женщин. Пенсионерки, которые орали “Путин, введи войска!”, должны были подумать, как потом будут относиться к их детям и внукам. А к ним еще долго будут относиться с огромным подозрением. Изнасиловали будущее этого региона и его женщин. Я, например, побрезгую взять в жены даму с той стороны, из Луганской или Донецкой области. Не знаю, сколько КамАЗов чеченцев, бурят и других ордынцев на ней спали.

Касаемо Крыма. Как только появились "зеленые человечки", было самое время поддержать крымских татар. Кто из нас больший фашист: я или Турчинов? Ведь очевидно – он сдал Крым. А Порошенко – Донбасс. Это сговор. И, заметьте, крымские татары вас не упрекают, что вы опять их сдали. Они понимают, видимо, то, что я в своей ярости отказываюсь понимать. То, что они сейчас делают ради своей родины, достойно уважения. Только благодаря им я еще не отчаялся.

– Судя по последним событиям (визит Бориса Грызлова в Киев, встреча помощника госсекретаря США Виктории Нуланд с советником российского президента Владиславом Сурковым), Путин что-то задумал. Если Европа занята мигрантами, а в США готовятся к выборам президента, можем ли рассчитывать на реальную поддержку Запада в таких условиях?

– В Европе, надо честно называть вещи своими именами, проблема не в мигрантах, а в мусульманах. Агрессивные, необразованные люди хотят получить ценности, к которым европейские народы шли столетиями, побеждая болезни, погибая в войнах, но занимаясь развитием. Пришлые знают только восточный базар. Они беспринципны, потому что их вера позволяет им быть такими. А европейцы, похоже, растеряли всяческую гордость, храбрость и превратились в соглашателей. Все орут о соблюдении прав человека, при этом мало кто заикается о выполнении обязанностей человека.

Видит Бог, я тоже когда-то любил всех людей на свете. Но потом наступил критический момент. Пришло понимание, что вся эта восточная ложь заканчивается только одним – он называет тебя своим братом, чтобы претендовать на твое наследие. А как только он говорит “мы единый народ”, так и знай – твое наследство уже у него в кармане, а ты ему больше не нужен. Поэтому мне совершенно чужды люди, которые не разделяют цивилизационные европейские ценности. У них есть свой ареал обитания, пусть там живут и наслаждаются тем, чего достигли, и пускай их лечит Аллах.

Пашинин: Карлик Путин не может меня удивить. Слово “х...йло” мало что о нем говорит. Слишком буква "у" смягчает эффект. Фото: Zloy-odessit / ЖЖ

Что касается помощи Украине. Западные политики хотят общаться с людьми, у которых есть идеалы, которые знают, что плохо предавать союзника, плохо вступать в сговор с врагом, плохо презирать людей, которые в тяжелую годину помогли, а не перебежали воевать против тебя вместе с Гиркиным, Пореченковым и прочей картавой сволочью типа Охлобыстина. Американцы потому тянут с поставками вооружения, что не понимают, кто их союзник. Как испытывать доверие к этому кулинару, когда собственный народ ему не доверяет? О каких джавелинах речь? Которые на следующий же день окажутся в Чечне или на складе у Шойгу?

Мы кричим: "Возьмите нас в НАТО!" А зачем солдату из Оклахомы ехать охранять Украину? Его бабушка не орала “Путин, введи войска!”, вопили наши бабушки, которым мы дали голоса и которым мы позволили выйти и кричать “Руки прочь от памятника Ленину!”, который на самом деле Бланк (почитайте же, наконец, что он писал об Украине и украинцах, и что творила харьковская чрезвычайка).

Не ждите, что кто-то поедет помогать. За границей шесть миллионов украинцев. Если бы каждый из них скинулся по доллару, уже джавелин можно было купить, и не один. Но эти люди не помогают. Они или их предки убежали от этой смехопанорамы, большевиков, скотскости, которая процветала и продолжает здесь процветать, и, наверное, завещали своим внукам никогда не помогать неблагодарным.

У вас остались последние люди, готовые умереть за Украину. Война еще не закончена, но уже мало кто побежит добровольцем в армию. Все за год стало видно: ничего они не получат, кроме пули. Заметьте, парни не боятся ее получить на передовой. Они, скорее, получат ее здесь, в тылу, от Нацгвардии или бывших беркутовцев, которых так и не наказали. Оказывается, можно убить сотню украинцев, потом сказать “нам приказали” и спокойно жить дальше!

Я еще на фронте предупреждал ребят: "Если ваши офицеры тут не держат слова, то на гражданке будет хуже. Не пейте водку – вас будут травить, сажать за экстремизм". Прошло полгода. Все так и есть. Сначала бойцов подставили в Мукачево, потом в Драгобрате.

– Поэтому, вы считаете, возможностей победить врага становится все меньше?

– Война еще не закончилась, но в ней уже все ясно. Определились все, кто “за” и кто “против”. Теперь ту сволочь, которая когда-то размахивала георгиевской лентой, а сейчас лезет править и решать будущее украинцев, надо уничтожать.

Я читал книги федерального управления генштаба РФ об управлении массами, которые издавались крошечными тиражами по 20–30 штук. Там четко написано: чтобы взять город под контроль, надо всего семь человек. Как захватывать органы власти, они отработали еще в 1920-х годах, а потом совершенствовали в Чехословакии, Афганистане. В методичке указано, что милиция легко переходит под управление захватчиков, потому что они – бюджетники, и привыкли получать деньги от хозяина. Только представив, что в конце месяца останутся без гроша, они впадают в панику. Погасить переполох среди этого стада просто – достаточно пообещать через месяц выплатить зарплату сразу за два месяца.

Когда я увидел, как в Украине захватывают административные здания, понял, что они все по той методичке делают, и действительно, руководят всего семь человек. Функция каждого из них четко прописана. Да, это секретная информация. Но неужели украинские генералы не знают о существовании таких инструкций? Так пусть спросят у умных людей, что делать, как обезвредить и устранить организаторов захвата. Додавить их просто. Неужели аналитические отделы СБУ, контрразведки или даже "Правого сектора" не могут спланировать простейшую операцию и убрать семь человек? Тем более, что их и искать не надо – все лица на виду. Просто не смотрите на тупого главаря Захарченко, а обратите внимание на тех, кто рядом с ним.

По новостям передают: подвиг – мы подорвали склад! Зачем проводить для этого спецоперацию и рисковать жизнью бойцов? Принесите боевикам бутылку водки, они сами друг друга перестреляют. У военных все просто. Чтобы взлетел на воздух склад боеприпасов, надо пригрозить ревизией. Они сами его подорвут, чтобы скрыть воровство. Так во все времена россияне делали. Вы же должны понимать, с кем сражаетесь.

Чтобы прославить Украину, надо уехать. За пределами родины освободиться, получить образование, сформироваться как личность. А кто и кому здесь помогает? Правительство Украины создало все условия, чтобы совестливые люди сюда не приезжали

– Почему вы, родившийся и выросший в Украине человек, называете себя русским?

– Потому что знаю свою родословную. Во мне течет украинская кровь моей прабабки Лютенко. Мне вычеркнуть Камоловых, Медковых и Пашининых? Я не изменяю своим предкам в угоду конъюнктуре. Выгодно сейчас назваться украинцем. Но я специально говорю по-русски. Хочу, чтобы меня услышали те русские, которые еще не живут жизнью зомби. И даже если все россияне вдруг оскотинятся и станут сволочами, я останусь последним порядочным русским.

Я никогда не являлся частью стада. Я сохранил свою честь – поддержал друга и брата, приехал защищать родину, где родился и вырос. Плевать на гражданство. Это был зов крови, зов земли – такие вещи не объяснить. Тут я на правах нелегала. Меня даже штрафовали за нарушение миграционного законодательства.

Пашинин: Человек, который не предал, имеет право хоть на коротенькое, но яркое будущее, а не прозябание в КВН. Уж лучше забудьте об артисте Пашинине. Иногда, чтобы остаться человеком, надо предать свою мечту. Фото: Типичное Запорожье / vk.com

– Вы не пытались получить украинский паспорт и вернуть гражданство?

– Я хотел бы вернуть не столько паспорт, сколько родину, получить убежище для себя. Сейчас моим выживанием здесь заняты мои родители и друзья – Арсен Мирзоян, Глеб Иванов, еще могу назвать пару человек. Понимаю, что оформить мне документы просто, но я не хочу. Совестно перед иностранцами из “Азова”, которые почти два года воюют за Украину, а до сих пор не получили ни гражданства, ни вида на жительство.

– Чем вы занимаетесь, может, какие творческие проекты готовите?

– Пока не имею возможности кому-то быть здесь полезным. Все, что мог сделать, – это открыто заявить свою позицию, высказать поддержку, съездить на войну, которую все упорно называют этим хиленьким сокращением АТО. Что за бред? Там убивают людей. Это война.

Здесь я только потому, что Родину не могу предать. И точно знаю: человек, который не предал, имеет право хоть на коротенькое, но яркое будущее, а не прозябание в КВН. Уж лучше забудьте об артисте Пашинине. Иногда, чтобы остаться человеком, надо предать свою мечту. Я мечтал когда-то быть актером. Я достиг, чего хотел! Владею профессией, лучше многих, и не один раз это доказал. И что? У меня есть право на следующую мечту.

– Почему вы не смогли реализоваться как актер, не пошли работать в театр или на телевидение?

– Я реализовал себя как актер в Украине. Когда понадобилось сыграть в классической постановке “Украденное счастье”, нашли меня в Москве. Видимо, чтобы прославить Украину, надо отсюда выехать, убежать по примеру Тараса Шевченко. За пределами родины освободиться, получить образование, сформироваться как личность, которую признают и которой помогают. А кто и кому здесь помогает? Правительство Украины создало все условия, чтобы совестливые люди не приезжали. Я поверил, приехал и обманулся.

Пашинин: Мне не дадут творить в Украине. Так понимаю, здесь нужнее Зеленский и Потап, который стягивает с себя штаны, Повалий и Лорак, которые готовы и нашим и вашим. Фото: Кадр из фильма “Украденное счастье” / Ruskino.ru

Я вижу себе применение. Проблема в том, что это видят и другие люди, но они боятся конкуренции, поскольку выросли в тепличных условиях. Мне не дадут здесь творить. Ситуацию замечательно передал агент, который согласился было помочь мне заработать здесь хоть какую-то копейку, а не пребывать в нищете, которая, к слову, меня ничуть не унижает. Он сказал: “Передаю ответ дословно – участие Анатолия Пашинина в украинских картинах не обязательно и не необходимо”. Они даже слова подбирают убого. Такой уровень не для меня. Лучше подожду нового Андрея Дончика, который скажет: “Черт возьми, здесь нужен мужчина, способный играть без слов и так, чтобы люди поверили в существование любви, из-за которой можно умереть”.

– Думаете, в ближайшее время такие фильмы буду снимать?

– Нет, будут снимать следующий сезон “Україна має талант” и прыгать, чтобы не быть москалем. Так понимаю, здесь нужнее Зеленский и Потап, который стягивает с себя штаны, Повалий и Лорак, которые готовы и нашим и вашим... При этом они все кричат, что занимаются искусством. Я бы хотел ответить им: "Друзья мои, Моцарт занимался искусством, а вы просто тратите чужое время и свою жизнь".

Удивляюсь, столько бюджетных денег тратят на театры, а что они сделали для людей в трудную годину? Во Вторую мировую артисты на передке выступали, с агитбригадами ездили, гастроли устраивали, а большинство украинских деятелей искусства оказались не способны на такие жертвы.

Я же не прятался от войны. Украинцы от меня могут все получить, не рассчитывая. Не просите, сам помогу. Это сейчас я брызжу злобой, а представьте, сколько хорошего могу подарить. И где еще вы таких союзников найдете? Я могу подраться и победить противника (у меня два ножевых ранения), но при этом могу сыграть классическое произведение, сочинить стихотворение, знаю девять народных танцев. Обучался разным дисциплинам – от истории искусства до химии и экономики. Я свободен в этом мире. Вероятно, мне просто нужно завершить этот социальный эксперимент над собственной жизнью. Заметьте, в отличие от Порошенко и прочих ему подобных псевдополитиков, я не ставлю эксперименты над людьми, только над собой.

– Этот эксперимент вы затеяли умышленно?

– Проклятое стечение обстоятельств. Поколение граждан такого возраста, как мои родители (старше 45 лет), не смогли сохранить ни одно государство, в котором жили, не реализовали ни одной идеи и ни одного дела не довели до конца. Они все время мечутся, дергаются, их легко обмануть и столкнуть с пути. Попробуйте такое сделать со мной – это невозможно.

Я проклинал Путина еще за несколько лет до Майдана. Я и много лет спустя не скажу, что он хороший. У меня нет дурацкого монотеистического взгляда на вещи, что некий бог все устроит. Никто ничего для нас устраивать не будет! Мы от рождения – животные. Чтобы стать людьми, надо всю жизнь биться башкой о гранит науки, постоянно себя ограничивать ради получения самого ценного сокровища на земле – знаний. У нас же впаривают совершенно другие постулаты, которые вообще не имеют отношения к ценностям.

Наследственные сволочи все еще правят в Украине, а народ пока не способен придушить эту гадину, посмотреть друг на друга и выбрать нормальных людей во власть

Сейчас все чаще слышу крики в Украине: “На...уй великую русскую литературу”. Хочу спросить, что лично вам сделали Пушкин и другие? Чем не угодили? Может, тем, что помогали Шевченко и Гоголю? Шевченко вообще не было, если бы не великая русская литература. Талант в молодом парне рассмотрели представители русской культуры. А обратите внимание, как нам рисуют Шевченко, – как обрюзгшую старую развалину. И заметьте, именно так изображают всех украинцев – пузатые, с салом, самогоном и пивом.

У культуры нет ног, ее человек несет в себе. И надо что-то сделать, чтобы люди увидели, поняли, осознали, насколько она необходима и как меняет мировосприятие и жизнь индивидуума.

– Знаете, ни один фильм не показывают в Украине без позволения Москвы, украинская музыка не может пробиться на FM-станции, потому что все оккупировано российской попсой. Украинская культура слаба, потому что не может свободно развиваться под прессом РФ. Освобождение от многовековой экспансии займет еще какое-то время. А вектор предпочтений неизбежно изменится с восточного на западный, влияние российской культуры будет ослабевать. Разве это плохо?

– Чтобы развиваться, надо прилагать усилия. Но тут это не работает, потому как можно выйти на сцену, рассказать старый анекдот и все – ты уже комик и звезда.

Нельзя собрать выпускников художественного училища или кавээнщиков и потребовать от них создать произведение искусства. Они в университете бегали в студенческий клуб и даже профессию не получили, а в итоге оккупируют сферу культуры, полагая, что занимаются искусством, а то, что они снимают, может называться словом “кино”. Но это шуты, скоморохи, обслуживающие далеко не французский королевский двор. Если вы этого не видите, не чувствуете, мне жаль.

– Откуда у вас такая категоричность?

– Она приходит вместе со знаниями и опытом. Просто ты однажды понимаешь, что тратить время на всякую ерунду не имеет смысла. Многие этого не поймут, но я ищу не понимание, а только знания. Возможностей у меня было немного. Зато было огромное желание стать чуть лучше, прочитать еще одну книгу.

Пашинин: В ресурсе у нации есть действительно великие люди. Не понимаю, чего они ждут? Смерти? А жить полной человеческой жизнью за Украину они готовы? Фото: Zloy-odessit / ЖЖ

Мне когда-то испортили аттестат тем, что поставили по украинскому языку и литературе две тройки. Когда я возмутился, зачем ставить оценки, если я даже эти предметы не изучал, ответили, мол, так у нас теперь заведено. Тогда я поклялся, что выучу язык. И выучил, да не просто, а так, что сыграл классическое произведение на украинском языке.

Думаете, тройки мне ставил педагог, прекрасно говорящий по-украински? Нет, русскоязычная тетка! Только подумайте, что делают с детьми эти совершенно безграмотные училки, с уровнем ПТУ? Они общаются с ребенком даже больше, чем родители. И они же, негодяйки, идут и устраивают “карусель” на выборах. Это встроенный в государственную систему механизм по обыдлению человека.

И эта огромная машина по оболваниванию украинцев все еще работает, только лица у рулевых поменялись. Наследственные сволочи все еще правят в Украине, а народ пока не способен придушить эту гадину, посмотреть друг на друга и выбрать нормальных людей во власть.

Немцы, канадцы, американцы делают протезы для наших раненных бойцов, а кто из ордынцев в Верховной Раде хоть что-то равноценное сделал? Кто знал 20–30 лет назад фамилии Коломойский, Ахметов, Ефремов, Фирташ, Новинский? Это они строили тут заводы, дороги, трубопроводы? Ничего подобного. Посмотрите на их лица, они же не способны создавать. Неужели вы пожелаете своей дочери такого мужа, как Яценюк? И они сейчас определяют будущее страны.

Украинцами за всю историю не правили разве только курды и узбеки. Может, уже пора самим, наконец, построить национальное государство? А то так и останемся с кавээнщиками в разворованной стране с огромными тарифами.

В ресурсе у нации есть действительно великие люди. Не понимаю, чего они ждут? Смерти? А жить полной человеческой жизнью за Украину они готовы? Неужели не понимают, раз при всем их потенциале за год ничего не поменялось, а стало только хуже, значит пора искать настоящих политиков? Нам не преступники и олигархи нужны, а мечтатели. И не просто психанутые идеалисты, а мечтатели-рационалисты, которые точно знают, куда двигаться. Дальше кто-то поднимет их знамя, и тогда через несколько лет страна окажется на вершине.

Вы сумасшедшие, если не можете оценить, что появились тут только потому, что один сперматозоид дорвался до яйцеклетки. Родившись, вы получили от своей мамы любовь. Значит, это уже не случайность, значит, какое-то предназначение должны исполнить, пусть не полностью, но хотя бы попытаться.