Пенсии: платить или не платить — советы от международных экспертов. ВИДЕО

13.09.2017 08:05

“Обращение жителей из неподконтрольной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: «вы — не наши граждане». Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже” — такие советы давали международные эксперты нашим политикам и чиновникам на недавней Международной конференции.

7 сентября мы вместе с Норвежским советом по делам беженцев и Программой советников по вопросам ВПЛ присоединились к организации Международной конференции «Право на пенсию в условиях вооруженного конфликта: международный опыт и путь Украины». К конференции присоединились заместитель министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства, Уполномоченная по правам человека из Боснии и Герцеговины, эксперты из Грузии и Молдовы, Европейского суда по правам человека, а также представители от Украины.

От международных экспертов мы услышали следующие советы:

Петре Канкава, первый Заместитель Министра Грузии по примирению и гражданскому равенству отметил, что несмотря на все сложности, Грузия нашла способ платить пенсии своим гражданам. Пенсии остаются важным источником дохода для жителей Абхазии, и Южной Осетии. Пенсионеры могут зарегистрироваться в Министерстве здравоохранения и социальной защиты Грузии напрямую или через уполномоченного представителя. В результате им предоставляется банковская карта, на которую пенсия выплачивается ежемесячно. В этой связи, безусловно, закрытие пунктов пропуска в Грузии негативно сказалось на возможностях получения пенсий бенефициарами. Следует также подчеркнуть, что люди, проживающие в Гальском районе Абхазии, имеют статус ВПЛ, поскольку процесс безопасного и достойного возвращения не осуществляется в соответствии с международным правом. Следовательно, они также получают ежемесячное пособие, связанное с этим статусом.

Марина Почхуа, ассоциация женщин ВПЛ «Консент» из Грузии, продолжая опыт своей страны поделилась, что в Грузии нет оснований для прекращения выплат пенсий гражданам, которые не проживают на подконтрольной правительству территории. Для удобства пенсионеров организованы отделения мобильных мини-банков вблизи пунктов пропуска. При этом оформить доверенность на уполномоченное лицо для получения пенсии можно при помощи действующей по всей территории страны процедуре — через скайп.

Ясминка Джумхур, Уполномоченная по правам человека из Боснии и Герцеговины, подчеркнула, что невозможно прекратить платить гражданам пенсии, ведь это их право собственности. Также она отметила, что расходы, связанные с выплатой или невыплатой пенсий населению неконтролируемых или оккупированных территорий не только финансовые — они и имиджевые, и политические. Они забирают ресурсы у будущих поколений. Фактически, они являются долговым обязательством. При этом обращение жителей из оккупированной территории к официальным властям является актом признания ими официальной власти. Отказывая в выплате пенсии, государство посылает им очень важное сообщение: «вы — не наши граждане». “Если вы совершаете такие ошибки сейчас, они аукнутся вам позже” — отметила Ясминка Джумхур.

Станислава Ильченко, юрист Европейского Суда по правам человека поделилась, что общее количество зарегистрированных Судом индивидуальных заявлений, поданных против Украины (по состоянию на 1 июля 2017 г.) – 19 166. Из них заявления, касающиеся событий на востоке Украины и в Крыму - около 3700. Дела, касающиеся, среди прочего, приостановления выплаты пенсий на территории Донецкой и Луганской областей – около 500.

Александру Зубко, правозащитник из Молдовы отметил, что в молдавском законодательстве прямо не предусматривается возможность лишения своих граждан права на получение пенсий на том основании, что они получат пенсионную пенсию из «непризнанного фонда» в Приднестровье. Также нет никаких объяснений в нормативных актах понятия «приднестровская пенсия». В таких случаях любой бенефициар из «ПМР» имеет право на пенсию, а также на пособия, гарантируемые государством. Пока платежи в «ПМР» не вписываются ни в какую юридическую основу, они могут рассматриваться компетентными органами только в качестве частных денежных пособий. Поэтому они не могут быть учтены при определении выгод и не являются юридической основой для отказа в социальном страховании граждан, которые проживают «ПМР». Однако при этом Молдова выбрала путь не платить своим гражданам пенсии, что по словам Александру — путь к дезинтеграции.

От представителей Украины мы услышали много слов поддержки, но — последуют ли за ними действия?

На открытии конференции Георгий Тука, заместитель Министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ утверждал: «Могу вас заверить, я ни разу на правительственных обсуждениях не слышал желания сэкономить на наших гражданах. Уже в течение 2х лет разрабатывается механизм выплаты пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Я очень благодарен, что он был разработан в сотрудничестве МинТОТ и национальными и международными общественными организациями и результатом является зарегистрирован законопроект 6692”.

Тут хотелось бы добавить нам, что действительно, механизм был разработан по инициативе общественников на площадке МинТОТ — в рамках межведомственной группы, однако сам МинТОТ не спешит инициировать рассмотрение Кабинета Министров данного механизма в виде Постановления.

Григорий Немыря, Глава Комитета Верховной Рады по правам человека отметил, что существует кричущее несоответствие общей верификации (от Минфина), по которой было прекращено выплаты всего 59 пенсионерам, и тому, о чем отчитывается Пенсионный фонд, который прекратил выплаты 457 тысячам ВПЛ, “сэкономивши” 13,5 млрд грн.. Он также добавил, что для Комитета по правам человека законопроект 6692 является приоритетным для решения проблем пенсионного обеспечения ВПЛ и граждан, проживающих на временно неподконтрольной и будет рассмотрен в сентябре.

Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская: «На сегодняшний день в национальном законодательстве о пенсионном обеспечении нет оснований не выплачивать пенсию гражданам, проживающим на временно неподконтрольной территории. При желании, этот вопрос можно было бы решить достаточно быстро, возложив ответственность на областные пенсионные фонды, определив когда человек лично явиться на подконтрольную территорию. Для решения нужно только желание, политическая воля. Сегодня, когда мы начали говорить о реинтеграции Донбасса, то должна появиться и политическая воля для этого».

Ольга Лишик, заместитель Главы Луганской областной военно-гражданской администрации: “в Луганской области из 300 тыс зарегистрированных переселенцев, 212 тыс — пенсионеров. Нет единого механизма, по которому идентифицируют людей. Каждые полгода — комиссии, проверки на дому; каждые три месяца, каждые шесть — идентификация Ощадбанка; верификация Минфина, а затем внезапно — еще прекращения по спискам СБУ. Мы сделали свою независимую аналитику и проверили, что мы сэкономили за это время — после тысяч проверок и заседаний комиссий «отсеяли» 2%. Почему? Потому что люди выезжают из Луганска, платят за фиктивный адрес, верифицируются и возвращаются. При проверке им просто сообщает сосед, и они снова выезжают. И так по кругу. Нужно признать, что мы должны это сделать и принять механизм, который будет отвечать пенсионному законодательству. Если мы будем медлить, мы будем терять наших граждан».

На удивление, Министерство социальной политики не проигнорировало данное событие и делегировало главного ответственного за пенсионную реформу — заместителя Министра социальной политики Николая Шамбира: “Я не могу высказать другое мнение чем то, что людям нужно платить пенсию. Другой вопрос — есть ли такие возможности. Мы потеряли любые возможности платить пенсию на том территории. Но мы должны искать пути решения этих проблем. Согласно следующим принципам — при первой возможности, надо делать все, чтобы платить пенсию, (когда пенсионер выезжает); при обращении пенсионера, пенсия будет выплачиваться за весь период”.

Также Шамбир отметил, что механизм который действует сейчас (то есть через получение пенсионером справки ВПЛ) — это механизм поиска возможностей платить пенсию. При это Министерство социальной политики инициирует упрощение данного механизма, предлагая убрать проверки на дому тем людям со справками ВПЛ, которые пройдут идентификацию в Ощадбанке.

НО! При этом заместитель Министра умалчивает, что для людей, которые проживают на временно неподконтрольной территории остается проверка по линии разграничения — то есть они не могут проживать у себя дома подряд более 59 дней и все равно вынуждены выезжать на подконтрольную территории каждые 2 месяца.

Хочется добавить, что действительно, механизм, который есть сейчас работал бы, если бы справку ВПЛ просто не отменяли тем, кто возвращается домой. Так, как это делают в Грузии.

Хотим также напомнить, что Национальным Советом Реформ при Президенте Украины было поручено Кабмину проработать предложения по обеспечению пенсиями ВПЛ и граждан, которые остались проживать на временно неподконтрольной территории. И в данной работе Минсоц должен учесть международный опыт — как позитивный, так и негативный.

Источник Донбасс СОС