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Курильщикам подсказали, какие продукты выводят никотин
Оказывается, снизить уровень никотина можно при помощи определенных продуктов.
О вреде курения известно всем, но что делать, когда бросить курить у человека не получается, а он при этом все-таки хочет сохранить свое здоровье? У медиков есть ответ на этот вопрос и он заключается в том, что рацион питания курильщика необходимо расширить за счет пяти продуктов, обладающих уникальным свойством выведения никотина из организма и уменьшения его вредного воздействия.
Эти пять продуктов обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе курильщика:
1. Цитрусовые фрукты обогащены витамином С, который не только укрепляет иммунитет, а и помогает самоочищаться легким от канцерогенов, оседающих на слизистых оболочках каждый раз, когда человек вдыхает сигаретный дым.
2. Шпинат обогащен витамином В9, то есть фолиевой кислотой, которая принимает активное участие в процессе очищения дыхательных путей и легких, а также всего организма в целом, от никотина и прочих опасных для здоровья веществ.
3. Киви имеет в своем составе витамины А, С, Е, которые не дают шансов свободным радикалам негативно повлиять на здоровые клетки, эффективно истребляя их.
4. Морковный фреш быстро очищает легкие от никотина и смол. К тому же, еще и позаботится о состоянии кожи курильщика, ведь известно, что у курящих людей раньше положенного старее кожа и появляются морщины.
5. Гранаты отвечают за кровообращение и насыщение крови кислородом. Когда человек курит его артериальное давление повышается и сосуды сужаются, тем самым препятствуя поступлению в кровь кислорода. Поэтому необходимо регулярно кушать гранаты, которые будут заботиться о сосудах курильщика и очищать их от никотина.
Как бы там не было, но все-таки лучше бросить курить и забыть о проблемах, которые могли бы возникнуть из-за этой вредной привычки. Тем более, что никотин и другие вещества, входящие в состав табака, выводятся из организма уже через несколько недель и человек сможет вдохнуть, как говорится, полной здоровья грудью.
Источник: http://hronika.info
Теги: Донбасс, курение, никотин
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