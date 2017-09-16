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ТОП-5 научно доказанных признаков, что вы гораздо умнее, чем думаете
Существует большое количество общепринятых утверждений об умных людях: они не ленятся, имеют отличную память и мало кому по-настоящему доверяют. Однако ученые определили, что иногда у гениев все наоборот! Итак, возможно вы узнаете себя в этих 5 неочевидных признаках высокого интеллекта?
Вы склонны к лени
По данным одного эксперимента, люди с высоким IQ склонны погружаться в свои мысли и проявлять меньшую активность. В то время как обладатели среднего чаще испытывают скуку и стараются заполнить время большим количеством дел. Но не стоит оправдывать свой малоподвижный образ жизни исключительно высоким интеллектом.
Вы забываете мелочи
Отличная память всегда была признаком большого ума, но, согласно новейшим исследованиям, именно забывчивость является маркером высокого интеллекта. Наш мозг забывает мелочи по двум причинам: во-первых, это помогает адаптироваться к новой ситуации, а во-вторых, устранение из памяти мелочей обобщает информацию и показывает картину целиком. Не стоит ругать себя, когда вы в очередной раз забыли что-то несущественное – возможно, ваш мозг просто расчистил пространство для новых идей.
Вы доверяете людям
Бытует мнение, что умные люди никому не доверяют. Но ученые доказали, что люди с высоким интеллектом более доверчивы. Возможно, это связано с тем, что они лучше разбираются в жизни. Также ученые утверждают, что те, кто доверяет людям, имеют крепкие нервы и гораздо меньше проблем со здоровьем. Так что доверие – это не только приятно, но и полезно.
Вы не любите красное мясо
Недавние опросы показали любопытный факт: люди с высоким IQ предпочитают птицу, рыбу и овощи красному мясу. Но не спешите отставлять в сторону свой стейк: предпочтения в еде формируются из многих показателей и условий – таких, как семья, здоровье, убеждения и даже место проживания.
У вас есть кот
По данным некоторых исследований, люди, предпочитающие котов, спокойнее, чувствительнее и они же имеют высокие показатели IQ. В то время как любители собак более энергичные, открытые и привыкли соблюдать правила. В любом выборе есть свои плюсы, но одно остается неизменным: пушистый питомец приносит в дом море любви, а это важнее любых тестов и исследований.
Источник: my.goodhouse.com.ua
Теги: Донбасс, память, мясо, лень, кот
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