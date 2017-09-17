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Будем платить за воду и отопление по-новому: что изменится и кому придется раскошелиться
Украинское правительство дало разъяснения по новому Закону "О коммерческом учете коммунальных услуг", который вступил в силу с августа. "Сегодня" разобралась, как украинцам в будущем будут выставлять счета за воду и тепло.
ДЫРА В ТРУБЕ НА ВСЕХ. В Кабмине отмечают, что цель новых правил — добиться, чтобы ресурс, заходящий в дом (вода и тепло), оплачивался на 100%. "Однако после того, как норму обнародовали, появилось много домыслов. Один из главных мифов — закон позволит игнорировать показания квартирных счетчиков. На самом деле он выделяет два вида учета тепла, холодной и горячей воды: узел коммерческого учета (общедомовой) и узлы распределительного учета (квартирные)", — говорят в правительстве.
При этом разница между показателями домового счетчика и суммой показаний квартирных будет распределена между всеми жильцами дома. К примеру, согласно показаниям общедомового счетчика в дом зашло 16 куб. м холодной воды, а сумма показаний всех квартирных счетчиков составила 15 кубов. Разница в 1 куб и будет раскидана на все квартиры. "Если, например, горячая вода вылилась через дырявую трубу в подвале, за это в конечном итоге придется заплатить всем потребителям. Поэтому совладельцам многоквартирного дома следует заботиться, как и раньше, о качественном обслуживании и исправном состоянии внутридомовых сетей", — подчеркивают в Кабмине. Кроме того эксперты напоминают важность своевременной передачи данных квартирных счетчиков.
Важный нюанс. Если у всех жильцов дома стоят счетчики в квартирах, то потери будут раскидываться на всех поровну. В случае если в доме есть жильцы без счетчиков, то люди с приборами учета будут платить по ним, а на остальных будет распределяться обогрев общих территорий и, условно, дырявые трубы водоснабжения", — рассказал "Сегодня" энергетический эксперт "Реанимационного пакета реформ" Святослав Павлюк.
КОНТРОЛЬ И ЭКОНОМИЯ. Какие же выгоды от нового закона для простого потребителя? "После установки счетчиков все будут платить только за фактически потребленные энергоресурсы, а не абстрактные, определенные расчетным или нормативным методом, — объяснил "Сегодня" директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма. — Приборы учета сами по себе не экономят энергию, но дисциплинируют потребителя энергоресурсов, позволяют контролировать расходы и снижать их с помощью энергоэффективных мероприятий. Приборы учета дают отправную точку для определения, удалось ли добиться результата от выполнения энергоэффективных мероприятий, приводит ли рациональное использование энергоресурсов к экономии". По словам эксперта, приборы учета — это основа для энергоменеджмента на уровне как всего дома, так и отдельных квартир. Они дают возможность людям своими действиями влиять на размер платежки. Также Бушма подчеркивает, что добиться реальной экономии можно только при комплексном подходе. "Можно привести пример со счетчиками электроэнергии. Набор энергоэффективных товаров позволяет сэкономить до 50% расходов на электроэнергию за счет использования двузонного счетчика, LED-лампочек, умных розеток и инструкции с советами по экономии, которая позволяет на уровне квартиры организовать элементы энергоменеджмента".
МЕТОДИКИ. Эксперт Святослав Павлюк также добавляет, что Минрегион должен разработать и утвердить около десятка методик распределения воды и тепла, без которых закон не заработает в полную силу. "Сколько времени эта работа займет у министерства, сказать очень сложно, но в самом законе прописан переходный период в полгода, и теоретически где-то в феврале новые правила должны уже начать работать", — объясняет эксперт. К тому же, по его словам, система обжалования некачественных услуг пока работает с перебоями.
Чтобы платить меньше за энергоресурсы, эксперты советуют жителям многоэтажных домов сделать несколько простых шагов. "Объединиться, поскольку возможности по экономии лежат за пределами отдельных квартир, на уровне всего дома. Поднять вопрос установки приборов учета тепла в своем доме. Заказать проведение энергоаудита, который покажет, сколько здание может сэкономить энергии и денег, какие мероприятия необходимы, когда окупятся и как их профинансировать", — рассказывает Евгений Бушма. По его словам, перечень энергоэффективных мероприятий довольно широк, и для каждого дома набор мероприятий может быть разным. "Это могут быть утепление всего периметра здания (стен, крыши, цоколя) в соответствии с гостребованиями и нормативами, модернизация системы отопления, замена окон и дверей во всем доме на энергоэффективные, желательно по единому стандарту, — говорит Бушма. — Эти мероприятия могут быть профинансированы частично самими жильцами, частично за счет средств городского бюджета по программе 70/30, за счет кредитных средств, либо энергосервисных компаний. При этом энергосервисные компании не только финансируют, но выполняют полностью под ключ энергоэффективные мероприятия, что позволяет экономить не только деньги, но также время и нервы жителей".
Источник: facenews.ua
Теги: Донбасс, вода, отопление, экономия
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