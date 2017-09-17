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Будущее Украины. Когда страна побежит в полную силу
Украина нуждается в ускорении процесса реформирования.
Сегодня я счастлива, что мы преодолели худшие послереволюционные моменты в экономике. Но я хотела бы для Украины лучшего. Хотя это требует проведения структурных реформ: приватизации, земельной реформы, независимых судей, и в первую очередь, это требует борьбы с коррупцией. Нам нужен рост, рост требует инвестиций, инвестиции требуют закона.
Шаг за шагом мы идем вперед. Но я пожелала бы Украине и украинскому народу более высоких темпов. Сейчас нам мешает ускориться отсутствие политической воли. Это не какая-то особая характеристика украинского политикума. Такие решения - сложные для любых политиков. Но мы находимся в ситуации войны, люди пожертвовали своими жизнями, будь-то на Майдане, или на фронте. И мы несем ответственность, и серьезнее должны использовать этот исторический момент, чтобы завершить процесс реформ.
Очень трудно найти эту свободу. Ведь есть система, которая работает, и некоторых она устраивает. Поэтому нам нужно четкое видение ситуации и мужество разрушить то, что было, и построить что-то новое.
Мы говорим о приватизации 26 лет. Я знаю, что вчера на Нацсовете этот вопрос поднимали снова. Мне бы хотелось, чтобы этот процесс завершился, чтобы большинство государственных организаций стали частными. Потому что они и есть источник этой коррупции, они являются частью неконкурентоспособной экономики. Украине необходима земельная реформа - правильная, прозрачная. Но никто не будет верить земельной реформе, если у нас не будет судей, на которых нельзя будет повлиять. Поэтому необходима судебная реформа. Все это работает только в совокупности.
Украинский народ желает увидеть начало быстрого экономического роста, рост новых возможностей. Я думаю, что все родители хотели бы, чтобы их дети учились в Украине и нашли здесь должность, работу, которая их устраивает. Чтобы они не искали возможностей где-то за границей. Думаю, что желание у всех одно. Но необходима политическая воля, чтобы завершить то, чтобы мы начали. И это момент, которым мы обязаны воспользоваться.
Мир движется своими темпами. Мы на форуме YES в Киеве говорили о мире и о новых мировых вызовах. Страны выходят из кризиса, они обычно бегут к своей цели. Именно бегут - изо всех сил. Я верю, что так было и с нами после Майдана. Тогда ситуация стала немного лучше, кризис уже не так остр, валютные резервы наполнились, а гривна стабилизировалась. И вот мы уже не бежим к своей цели, а идем. И я бы хотела, чтобы Украина снова набрала темп, и бежала в полную силу.
Источник: nv.ua
Теги: Украина, Донбасс, будущее, реформы
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