Нейробика - зарядка для мозга

18.09.2017 21:16

Все мы знаем о том, что с годами наши умственные способности снижаются в той или иной мере. А объясняется происходящее тем, что с возрастом связь между нервными клетками головного мозга ослабевает. Но в настоящее время ученым удалось опровергнуть утверждение о том, что, если одна из таких клеток дала сбой, то восстановлению она уже не подлежит. Добиться ее «реконструкции» вполне реально при помощи специальных умственных тренировок.

Доводилось ли вам слышать о нейробике?

А ведь именно так называется зарядка для головного мозга. И эта зарядка предполагает комплекс упражнений, способных активизировать мозговую деятельность, укрепить память и сделать ее острее, а также повысить настроение.

Нейробика, вернее ее действие, направлено на то, чтобы вносить некое разнообразие в работу мозга и даже «удивлять» его. Согласитесь, однообразие в повседневной жизни и в работе приводит к тому, что на чем-то новом становится все сложнее сконцентрироваться, воспринимать происходящего в полной мере становится все сложнее, в результате возникают проблемы с сосредоточенностью и вниманием.

Зарядка для ума, о которой пойдет речь в этой статье, окажет воздействия на различные участки мозга, создавая в нем различные новые ассоциации. Не бойтесь нейробики, она подходит всем людям, независимо от их возраста, при этом ничего сложного она собой не представляет. В конечном итоге каждый человек сможет взглянуть вокруг себя новым взглядом.

Специальной подготовки такая зарядка не требует, как и какого-то специального обучения и особых временных затрат, так как ее можно проводить в любое время, когда у вас возникнет желание заняться ею, и практически где угодно, важнее соблюдение регулярности в выполнении этих упражнений.

А теперь перейдем к упражнениям:

Старайтесь чаще посещать те места, в которых вы еще не бывали, нет, для этого совершенно не обязательно отправляться в другие страны и города, достаточно просто совершать прогулки по новым улицам или же посещайте парки или кинотеатры и т.п. При посещении магазина старайтесь приобретать не те товары, которые уже стали привычными, а что-нибудь новое, то же самое можно сказать по поводу блюд, предлагаемых в кафе, ресторанах, да и дома старайтесь «обновить» традиционный рацион. Старайтесь вечером не включать свет в квартире, стараясь передвигаться по ней по памяти, а все те действия, которые стали для вас привычными и обыденными, пытайтесь периодически выполнять с закрытыми глазами. По утрам же вдыхайте новые ароматы, для этих целей приобретите набор различных эфирных масел, и меняйте их запахи ежедневно. Новшества должны коснуться и вашего гардероба, пусть он пополнится новыми моделями и красками. Если от природы вы являетесь левшой, то предпринимайте попытки совершать какие-то привычные действия правой рукой и наоборот. Эти действия не должны быть сложными, например, расчесывание, чистка зубов, прием пищи и т.п. Слышали ли вы о том, что собой представляет шрифт Брайля, которым пользуются слепые люди? Если вы не знакомы с ним, то вкратце поясним, что он представляет собой специальную систему письма и чтения. Попробуйте самостоятельно освоить данную систему, научитесь общаться на языке жестов, выучите несколько стандартных способов общения. Если вам поступают предложения о смене работы, с которой вы практически не знакомы, не бойтесь соглашаться, ведь в этом случае ситуация послужит некой стимуляцией для мозга, который, в свою очередь, начнет искать выход и осваивать новое для себя. Пытайтесь на ощупь определять достоинство монет. Чаще читайте новую прессу, новые газеты и журналы, которые пишут на те темы, которые ранее не представляли для вас особого интереса. Самые обычные вопросы предполагают различные варианты ответов на них, поэтому в очередной раз, на какой-то привычный вопрос, заданный вам, постарайтесь ответить нестандартно, так как вам ранее было не свойственно. Периодически пробуйте смотреть телевизор, предварительно отключив звук, а затем мысленно воспроизводите тот текст, который бы соответствовал просмотренному сюжету. Пусть ваш отдых станет более разнообразным, чаше бывайте на природе, если вы не любитель классической музыки, то отправляйтесь в филармонию, где новые ощущения вам будут обеспечены и т.д. Кстати, не лишним будет придумывать новые шутки или анекдоты, что является прекрасным способом активизировать мозговую деятельность, побуждая мыслить более креативно. Предпримите усилия к тому, чтобы изменить темп своей жизни, если вы «торопыга», то постарайтесь быть более неспешным. Если же, напротив, вы отличаетесь медлительностью, то придайте себе некоторое «ускорение». Чаще посещайте новые для себя места, не избегайте знакомств с новыми людьми, старайтесь больше усваивать новой информации, займитесь изучением иностранных языков. Также можете тренировать свой мозг с помощью онлайн игр и приложений, смотрите наш обзор здесь: http://www.vitamarg.com/article/samorazvitie/6251-sajti-i-prilozhenija-dlya-trenirovki-uma

Одним словом, не игнорируйте всего нового, что встречается в вашей жизни, пусть нейробика станет ее неотъемлемой составляющей. Здоровья вам!

Сергей, www.vitamarg.com