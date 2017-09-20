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Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
Пошаговая инструкция по возврату банковской карты, которая по тем или иным причинам осталась внутри банкомата.
Если вы вставили карту в банкомат в надежде снять свои кровные или пополнить счёт, а вместо этого он её просто съел и не подавился, это очень обидно, но решаемо. Нужно лишь знать, как действовать в такой ситуации.
Почему банкоматы не возвращают карты
Причины могут быть самые разные, от вполне веских (защита ваших денег) до банальных программных сбоев и механических неисправностей. Банкомат не вернёт вам карту, если:
вы несколько раз подряд ввели неправильный ПИН-код;
вы попытались воспользоваться просроченной или заблокированной картой;
карта размагничена или имеет механические повреждения;
вы пытаетесь провести подозрительную, с точки зрения банкомата, операцию — например, снять все средства со счёта;
вы не забрали карту по истечении времени, указанного на экране банкомата;
банкомат завис или сломался.
В последнем случае банкомат либо совсем перестанет подавать признаки жизни, либо на экране появится служебное сообщение о сбое в работе или технической неисправности. Если же банкомат проглотил карту и показывает стандартное приглашение к обслуживанию следующего клиента, это означает, что ваша карта именно задержана, а не просто застряла.
При таких обстоятельствах в большинстве случаев банкоматы выдают чек, в котором указан код задержания карты. Не выбрасывайте его, он пригодится вам при оформлении заявления на возврат. Если же банкомат не выдал вам такой чек, ничего страшного. Отсутствие чека не является причиной для отказа в возврате карты.
Житейская хитрость — если банкомат Сбербанка «съел» карту и намертво завис.
Данный метод опробован людьми, которые попали в неприятную ситуацию с банкоматом под диктовку специалиста из контактного центра. Нажимаете на клавишу «Отмена» и держите ее 3-5 минут, не отпуская.
Банкомат будет пищать, стонать, плакать, жаловаться на жизнь и употреблять нецензурную лексику — не обращайте на это внимание и клавишу не отпускайте. Когда этот железный мучитель наконец-то сдастся и высветит на дисплее предложение отменить операцию, не отпуская клавишу «Отмена», нажмите на дисплее пальцем другой руки вариант «Да».
Вуаля: ваша карта снова у вас в руках!
В любом случае не уходите от банкомата в течение ближайших 20 минут, поскольку если он завис, то может через некоторое время и «отвиснуть
Источник interesnovsem.info
Теги: Донбасс, карта, банкомат, инструкция
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