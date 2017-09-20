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Две столицы Донеччины глазами мариупольца
Заново отстроенные мосты, зеленые футбольные площадки и парки, обновленные опорные школы, общежития для студентов и преподавателей перемещенных вузов, новое оборудование для больниц - все эти достижения на севере Донецкой области стремились показать областные власти в рамках пресс- тура. На построение европейской инфраструктуры в области необходимо 250 миллиардов гривен и 10 лет. Сегодня первый материал из серии “Оновлена Донетчина” о двух "столицах" - Бахмуте и Краматорске.
Краматорск - центр новой элиты
Волноваха, Марьинское кольцо, Угледар, Селидово, Доброполье.... Очертания шахт на фоне полей и водохранилищ сменялись небольшими городами и через 4, 5 часов журналисты из Мариуполя оказались в новой столице Донбасса. В Краматорск администрация переехала после назначения губернатором Александра Кихтенко, который посчитал, что так будет удобнее... Так Мариуполь на юге с полумиллионным населением оказался штабом областной полиции, а Краматорск с 164 тысячами (перепись населения на 2013 год) столицей.
О том, что в Краматорске располагается военно-гражданская администрация, ярко свидетельствовали военные на входе в резиденцию губернатора. К слову, администрация из здания мэрии только недавно переехала в новое здание. Теперь оно располагается в бывшем заводоуправлении Краматорского завода тяжелого станкостроения на выезде в направлении Славянска.
К слову, дежурили военные с автоматами на входе в гостиницу в центре самого Краматорска. В холле отеля они просили открыть сумки, “работали” в качестве швейцаров ночью.
О мирном Краматорске с бигбордов маяковали поздравления “С Днем машиностроителя”. Кроме того Краматорск не забывал напоминать, что теперь это и столица деловой активности. На бигбордах размещалась реклама дорогих внедорожников, часов; рестораны в центре города вечером в будний день были забиты отдыхающими.
К примеру, в Краматорск из Донецка переехали известные врачи - кардиологи. Теперь они проводят сложные операции в отделении кардио – и рентгеносеклярной хирургии Городского онкологического диспансера, а пациенты благодарят персонал за чуткое к ним отношение. С июля 2017 отделение кардиохирургии работает по программе “Стоп-Инфаркт”. И уже неотложное стентирование коронарных сосудов при инфаркте миокарда сделано 8 пациентам. Кроме того именно здесь они могут работать на современном и дорогостоящем оборудовании – ангеографе. Данным фактом очень гордится глава областного Департамента здравоохранения Юрий Узун. В Краматорске теперь живет вся его семья. “Первый приехал я, потом приехал мой сын. Он сам сделал выбор. Он поехал сюда. Вы же знаете, что много врачей из Донецка поехали в Россию. Это не тайна. Но наши врачи здесь” ,- поделился с 0629 Юрий Узун.
В связи с тем, что в Краматорске теперь живут новые краматорцы интеллектуальных профессий и военные высоких званий, глава Донецкой ВГА стремится сформировать новую украинскую донецкую элиту и провести офицерский бал. Его планируют устроить в парке Пушкина, который должен быть отремонтирован к ноябрю.
Пока же краматорчане тестируют уже открывшийся и отремонтированный парк.
“Я люблю гулять в этом парке со своими ребенком”,- показывает “Сад Бернадского” возле реки заместитель начальника отдела пресс-службы Донецкой ОГА и новая краматорчанка Наталья Масюченко. После переселения из Донецка, она долго не могла найти, что показать в Краматорске подрастающему поколению.
Сам же Сад Бернадского, заложенный в 1913 году, долгие годы был заброшен.
Сегодня после того, как из областного фонда охраны окружающей природной среды, в него вложили более 23 млн. гривен, парк стал центром досуга для всех поколений. И, кстати, чем-то похож на мариупольский Городской сад. Но только в отличие от нашего, в нем есть действующий веревочный парк и множество спортлощадок, уличных тренажеров. Так как парк прежде всего развивается в спортивном направлении, в будущем здесь появится картодром, аллея олимпийских чемпионов...
Инвестиционно - привлекательная первая столица
Город Бахмут (при численности Бахмута 78 тысяч через соцслужбы прошло 112 тысяч пересенцев - прим.авт.) в начале XX века 14 дней был первой столицей Донбасса, журналисты попали накануне празднования 446-летия.
Старейшим городом Донецкой области вот уже 26 лет лет руководит один и тот же городской голова. Об этом главном достижении журналистам рассказала заместитель городского головы Татьяна Савченко.
В городе на 1,5 млд гривен собран пакета заказов. В этом году готовятся реализовать 92 инфрастуктурных проекта на сумму более полумиллиона гривен. Рассчитывают в этом вопросе на инвестиции из самых разных источников - средства из государственного фонда регионального развития, субвенция, которая перешла на область с неподконтрольных территорий, областной экологический фонд, бюджет местного развития.
Но особо гордятся здесь тем, как умеют привлекать инвесторов.
“История работы с иностранными инвесторами у нас длительная и давняя. Понимая, что работать надо на доверии, всегда городской совет всегда лоббирует интересы инвестора, и к нам зашли такие транснациональные компании, как “Кnauf”, “Ремондис”, “ Энергия”. Вывозом мусора занимается совместно украинско - немецкое предприятие “ТОВ "Умвельт Бахмут"”,- рассказала заместитель городского головы и добавила, что в городе взялись воспитывать у населения “философию раздельного сбора мусора”. Пока получается сложно.
А вот что удалось городской власти, так это передать в концессию ООО "Бахмут-Энергия" теплосеть. Эффект получили хороший: частник уже вложил в модернизацию сетей 32 млн. гривен, перевел дома с больших на малые котельные. Обслуживание внутридомовых сетей отопления теперь также обслуживает частник и предъявлять претензии ЖЭКам больше не получится.
Бахмут вошел в Книгу рекордов Украины по количеству кустов “королевы цветов”, высаженных на одной локации.
“Это была идея городского головы, за счет трех меценатов высадили 6,5 тысяч кустов роз, возведена колонада и теперь вокруг этого парка уже готов проект улучшения инфраструктуры”,- отметила заместитель городского головы.
Еще одно достижение Бахмута – перерегистрированные 154 юридических и физических лица с неподконтрольной территории. В том числе сюда переместилось училище Олимпийского резерва им. Сергея Бубки. Ему был отдан стадион “Авангард” и уже разработан проект на 150 млн, в рамках которого запланирована реконструкция строительство педагогического корпуса и бассейна.
Из вузов- переселенцев в Бахмуте теперь находится Горловский институт иностранных лиц, для которого совсем недавно было открыто общежитие на 87 человек.
Здание общежития с 1995 года не функционировало, в связи с этим городской голова дал задание разработать проект и за счет средств из Государственного фонда регионального развития здание было реконструировано.
Весь комплекс сооружений – котельная на автономном отоплении, теннисные корты и само реконструированное здание с мебелью – уже введены в эксплуатацию. На окнах в комнатах студентов еще нет занавесок, но данный факт молодежь не смущает. Ранее они снимали квартиры в Бахмуте( стоимость квартиры в районе 2000 грн.), теперь же за 400 в месяц имеют полноценное жилье и тренажерный зал в подвале.
Сегодня мариупольцу такие достижения стотысячного Бахмута кажутся чем-то невероятным, а, глядя на Краматорск с населением 164 тысячи создается впечатление, что Мариуполь смотрится более крупным, но, к сожалению, менее поддавшийся изменениям. На полумиллионный город из реализованных новых проектов общежитие для переселенцев на Гугеля...
Источник 0629
Теги: Донбасс, Краматорск, Мариуполь, столица, Донетчина
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