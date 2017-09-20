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Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО
Есть мясо или нет — личное решение каждого. Кто-то предпочитает строгое вегетарианство и не переносит даже мысли о том, чтобы полакомиться свежим стейком, другие же с удовольствием и регулярно употребляют мясо в пищу.
Однако если и выбирать мясо, то хотя бы не самое вредное! Догадываетесь, какое?
Хуже мяса, чем свинина просто не существует. По сравнению с ней, говядина, баранина, птица, оленина, крольчатина более экологически безопасные и полезные сорта.
Увы, но сочная и широко любимая свинина является источником многих болезней. Если вы хотите дожить до глубокой старости в бодром здравии, лучше исключить ее полностью из рациона.
Свинина содержит токсичные составляющие: жир, слизь, гистамины, опасные гормоны, вещества, которые подвергаются гниению в кишечнике.
Это становится причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека. Наука объясняет многое.
Вот как минимум 9 аргументов, чтобы навсегда отказаться от свинины:
1. Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.
2. Свинина содержит гистамин — вызывающий аллергию раздражитель. Аппендицит, развитие фурункулеза и холецистита, дерматитов, экземы — последствия воздействия гистамина на организм.
3. Свиная кровь богата онкогенными агентами, специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.
4. Вирус гриппа встречается очень часто в колбасе, попадая в продукт из легких животного. Частое употребление свинины ведет к учащению заболеваний гриппом!
5. Свинина — самое жирное мясо, она способствует ожирению, особенно если есть свинину в стрессовом состоянии.
6. Свинина очень токсична, она содержит опасные канцерогены и не уступает по своей вредности алкоголю и табаку. Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.
7. Человеческое мясо и мясо свиней очень схожи по своей структуре, имеется ряд анатомических и биохимических показателей, сходных у человека и свиньи. Но у свиней мало мышц и костей, зато много жира и соединительной ткани.
8. Свиньи часто болеют, и никогда нельзя быть уверенным полностью, мясо больного или здорового животного ты ешь.
9. Постоянное отравление токсинами, содержащимися в свином мясе, провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта. В организме человека, употребляющего свинину, образовывается благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.
Источник topfakty.com
Теги: Донбасс, здоровье, вред, мясо
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