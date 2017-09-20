Хуже этого мяса не найти! Исключите его из рациона, если вам дорого здоровье! ВИДЕО

20.09.2017 07:27

Есть мясо или нет — личное решение каждого. Кто-то предпочитает строгое вегетарианство и не переносит даже мысли о том, чтобы полакомиться свежим стейком, другие же с удовольствием и регулярно употребляют мясо в пищу.

Однако если и выбирать мясо, то хотя бы не самое вредное! Догадываетесь, какое?

Хуже мяса, чем свинина просто не существует. По сравнению с ней, говядина, баранина, птица, оленина, крольчатина более экологически безопасные и полезные сорта.

Увы, но сочная и широко любимая свинина является источником многих болезней. Если вы хотите дожить до глубокой старости в бодром здравии, лучше исключить ее полностью из рациона.

Свинина содержит токсичные составляющие: жир, слизь, гистамины, опасные гормоны, вещества, которые подвергаются гниению в кишечнике.

Это становится причиной инфекций, болезней кожи, артрита, артроза и даже изменений в гормональном фоне человека. Наука объясняет многое.

Вот как минимум 9 аргументов, чтобы навсегда отказаться от свинины:

1. Свинина содержит гормон роста, что вызывает сбои в слаженной работе организма человека. Под воздействием чужеродного гормона происходят патологические процессы: ожирение, разрастание доброкачественных и злокачественных опухолей.

2. Свинина содержит гистамин — вызывающий аллергию раздражитель. Аппендицит, развитие фурункулеза и холецистита, дерматитов, экземы — последствия воздействия гистамина на организм.

3. Свиная кровь богата онкогенными агентами, специфическими эритроцитами, выступающими в роли маркеров рака.

4. Вирус гриппа встречается очень часто в колбасе, попадая в продукт из легких животного. Частое употребление свинины ведет к учащению заболеваний гриппом!

5. Свинина — самое жирное мясо, она способствует ожирению, особенно если есть свинину в стрессовом состоянии.

6. Свинина очень токсична, она содержит опасные канцерогены и не уступает по своей вредности алкоголю и табаку. Есть предположения о канцерогенности свиных половых гормонов.

7. Человеческое мясо и мясо свиней очень схожи по своей структуре, имеется ряд анатомических и биохимических показателей, сходных у человека и свиньи. Но у свиней мало мышц и костей, зато много жира и соединительной ткани.

8. Свиньи часто болеют, и никогда нельзя быть уверенным полностью, мясо больного или здорового животного ты ешь.

9. Постоянное отравление токсинами, содержащимися в свином мясе, провоцирует проблемы с сердцем и может стать причиной инсульта. В организме человека, употребляющего свинину, образовывается благоприятная среда для развития болезнетворных бактерий.

Источник topfakty.com