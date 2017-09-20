Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент

20.09.2017 09:20

Ситуация донецкой области на рынке труда остается напряженной, что обусловлено непростой политической и, как следствие, экономической ситуацией. По сравнению с пиковым периодом кризиса, который пришелся на 2014-2015, городской рынок «оживился». Однако конкуренция за рабочее место по-прежнему остается высокой. А экспертами фиксируется дисбаланс спроса и предложения: ожидания молодых специалистов во многом не совпадают с потребностями рынка. Кроме того, кандидаты сталкиваются с отсутствием высокооплачиваемой работы.



Что предлагают студентам: вакансии в Донецкой области и зарплаты по ним



В Донецкой области актуально около 60 объявлений по работе, рассчитанных на студентов и молодежь без опыта. Как правило, такие вакансии предполагают частичную занятость или удаленный формат работы. Так, желающие подработать студенты могут рассчитывать на такие позиции:

агент по недвижимости;

менеджер по продажам;

переводчик (на удаленной основе);

автор курсовых и дипломных работ;

промоутер;

копирайтер;

дизайнер;

оператор call-центра;

расклейщик рекламных листовок.

При этом можно заработать от 1300 до 4000 гривен. Наиболее лояльными к молодым соискателям без опыта являются сферы недвижимости и торговли – около 36% работодателей готовы брать на работу человека без опыта.



Как сделать поиск работы эффективным?



Важно помнить, что рынок труда не только предъявляет молодым кандидатам строгие условия, но и открывает возможности получения опыта еще до выпуска. По словам кадровых специалистов, дополнительных «баллов» соискателям добавляет любой опыт, который подтверждает активность, старательность кандидата, его способность к обучению. Поэтому студентам рекомендуется использовать любые возможности для развития своего потенциала: курсы, образовательные программы с практическими составляющими, вебинары и т.п.

Также важную роль в поиске работы в период обучения играет резюме. Нужно со всей ответственностью подойти к его составлению – именно оно дает потенциальному работодателю представление о кандидате. Пункты о дополнительном образовании, участии в волонтерских проектах, информация об олимпиадах – все это позволяет даже неопытному соискателю повысить свою конкурентоспособность.