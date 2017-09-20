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Куда идти без опыта: на какую работу может рассчитывать донецкий студент
Ситуация донецкой области на рынке труда остается напряженной, что обусловлено непростой политической и, как следствие, экономической ситуацией. По сравнению с пиковым периодом кризиса, который пришелся на 2014-2015, городской рынок «оживился». Однако конкуренция за рабочее место по-прежнему остается высокой. А экспертами фиксируется дисбаланс спроса и предложения: ожидания молодых специалистов во многом не совпадают с потребностями рынка. Кроме того, кандидаты сталкиваются с отсутствием высокооплачиваемой работы.
Что предлагают студентам: вакансии в Донецкой области и зарплаты по ним
В Донецкой области актуально около 60 объявлений по работе, рассчитанных на студентов и молодежь без опыта. Как правило, такие вакансии предполагают частичную занятость или удаленный формат работы. Так, желающие подработать студенты могут рассчитывать на такие позиции:
- агент по недвижимости;
- менеджер по продажам;
- переводчик (на удаленной основе);
- автор курсовых и дипломных работ;
- промоутер;
- копирайтер;
- дизайнер;
- оператор call-центра;
- расклейщик рекламных листовок.
При этом можно заработать от 1300 до 4000 гривен. Наиболее лояльными к молодым соискателям без опыта являются сферы недвижимости и торговли – около 36% работодателей готовы брать на работу человека без опыта.
Как сделать поиск работы эффективным?
Важно помнить, что рынок труда не только предъявляет молодым кандидатам строгие условия, но и открывает возможности получения опыта еще до выпуска. По словам кадровых специалистов, дополнительных «баллов» соискателям добавляет любой опыт, который подтверждает активность, старательность кандидата, его способность к обучению. Поэтому студентам рекомендуется использовать любые возможности для развития своего потенциала: курсы, образовательные программы с практическими составляющими, вебинары и т.п.
Также важную роль в поиске работы в период обучения играет резюме. Нужно со всей ответственностью подойти к его составлению – именно оно дает потенциальному работодателю представление о кандидате. Пункты о дополнительном образовании, участии в волонтерских проектах, информация об олимпиадах – все это позволяет даже неопытному соискателю повысить свою конкурентоспособность.
Теги: Донбасс, Донецкая область, студент, работа
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