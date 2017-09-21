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10 фраз родителей, которые вредят ребенку
Психологи определили, что существует определенный набор фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить детям. Эти фразы несут очень большое смысловое значение и могут навредить вашему малышу.
«Уйди, оставь меня в покое!»
Когда дети часто слышат фразы: «Уйди, оставь меня в покое», «Я занят (а)» у них складывается мнение о том, что они неважны для вас. Дети принимают такую модель обращения и со временем сами начнут отдаляться о вас. Лучше всего использовать фразы: «Дай мне немного времени», «Я закончу и мы поиграем».
«Ты такая/такой ленивый, непослушный, капризный!»
Навешивание ярлыков часто становится пророчеством. Будьте осторожны, ведь со временем ваш ребенок действительно превратится в того, о ком вы говорите.
«Шевелись быстрее»
Дети, которые часто слышат раздраженный крик своих родителей, считают, что они являются причиной всех их бед. Когда нужно поторопить малыша, лучше использовать фразу «Давай поспешим вместе…»
«Хорошая девочка/мальчик!»
Похвала – это хорошо, но когда она предметная. А фраза «Хороший…» это слишком абстрактное понятие, дети часто игнорируют такую похвалу. Если вы говорите добрые слова, добавляйте конкретику «Сегодня ты поступил хорошо, когда помог мне собрать яблоки. Спасибо».
«Вот сейчас папа придет…»
Не стоит разбрасываться такими громкими фразами. В первую очередь, это подрывает ваш авторитет. Делать из второго родителя «плохого полицейского» не очень хороший выход.
«Почему ты не можешь сделать все правильно?»
Ребенок учится методом проб и ошибок. Прежде чем он поймет, что нельзя трогать горячую кастрюлю, ему нужно прикоснуться к чему-то горячему, чтобы он примерно понял о последствиях. Покажите, что такое «пар», «огонь», будьте рядом с ним и экспериментируйте вместе. Тогда ваш ребенок будет в безопасности. Горячая кастрюля – это один из примеров, как вместе можно осваивать мир.
«Почему ты не можешь быть как соседский мальчик/брат/сестра?»
Соперничество между родными братьями/сестрами или соседскими детьми родители провоцируют с самого раннего возраста. Постоянное сравнение с другими детьми показывает, что вы не любите его таким, какой он есть, а постоянно хотите сделать из него кого-то другого.
«Нельзя разговаривать с незнакомцами»
На первый взгляд это фраза несет доброжелательные намерения. Но полицейский, врач или пожарный ведь тоже незнакомый ему человек. Лучше всего проговорите или проиграйте с ребенком несколько сценариев, когда он попадет в беду или что-то случится с вами.
«Не получишь десерта, пока не съешь завтрак/обед/ужин»
Такими словами вы увеличиваете ценность сладкого десерта и уменьшаете удовольствие от обычной приготовленной вами еды. Лучше всего говорить: «Давай сначала поедим, а потом съедим десерт».
«Ты будешь делать это, потому что я так сказал (а)!»
Замашки диктатора оставьте в прошлом, не нужно внушать ребенку, что у него нет права голоса. Максимально постарайтесь объяснить ребенку, что нужно прислушиваться к вашим наставлениям и просьбам. «Я знаю, что тебе нравится играть в эту онлайн-игрушку, но нас ждет бабушка, если мы не придем вовремя, она будет переживать».
Все вышеизложенное не означает, что вам в один миг нужно полностью перестроить методы воспитания ребенка. Но старайтесь всячески подбадривать и быть рядом с вашим чадом. «Я верю в тебя», «Не сдавайся», «Если упал, вставай», «Ты окружен любовью. Ты в безопасности» – эти фразы лучшее лекарство от любого недуга.
Светлана, www.vitamarg.com
Теги: Донбасс, дети, психология, отношения, родители
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