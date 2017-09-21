Чем опасно зеркало в спальне?

21.09.2017 07:55

Зеркало в спальне — приметы считают явно негативным предметом и категорически запрещают его использование. Из этой статьи вы узнаете, почему нельзя спать возле зеркала и как правильно его разместить.

Зеркало в спальне — приметы

Большая часть жителей современных квартир испытывает желание расширить пространство хотя бы зрительно, и зеркала неплохо помогают в этом. Сейчас очень популярны зеркальные шкаф-купе и большие зеркала, которые создают интересный дизайн. Но следует знать, что разместить зеркало можно далеко не в каждом месте, и больше всего предосторожностей по поводу этого касается спальни.

При создании интерьера своей комнаты не каждый человек задумывается о том, как он будет влиять на него в дальнейшем. Зеркало в спальне всегда считалось плохим знаком, если верить приметам. Зеркалам всегда приписывались магические свойства, с их помощью призывали потусторонних сущностей, их считали порталами в другие измерения. До нас дошел обычай завешивать зеркала тканью в доме, где лежит покойник, чтобы его душа не смогла заблудиться в отражении и остаться там навсегда, пугая жильцов дома.

Народные приметы не советуют ставить зеркало в спальне. Это не самый подходящий аксессуар для комнаты, в которой люди отдыхают. Учение фен-шуй считает так же, мотивируя это тем, что негативная энергия, от которой человек освобождается во время сна, отражается от зеркальной поверхности и попадает обратно, не находя выхода. Если отражении видна дверь в комнату, это примета к неудачам.

Не рекомендуют размещать в спальне зеркала и психологи. Не всегда мы просыпаемся в хорошем настроении, что может сказываться на внешнем виде. Отражение, которое не вызывает приятных эмоций, может испортить настроение на весь день. К тому же, внезапно проснувшийся человек может испугаться отражения, не узнав в нем себя. При засыпании отражения собственных движений, фар от проезжающих машин не будут давать почувствовать себя в безопасности, что негативно скажется на качестве сна. Некоторые специалисты связывают спектрофобию с наличием неправильно расположенных зеркал.

Зеркало напротив кровати — приметы

Зеркало напротив кровати относится к плохим приметам. Спать, отражаясь в нем, нельзя. Так считали многие народы. Например, славяне считали, что таки вещи открывают двери в мир духов, которые враждебно относятся к людям. Подобные верования и сделали их одним из главных атрибутов довольно опасных гаданий.

В Европе зеркала считали безопасными для присутствия в доме из-за того, что открыть дверь между мирами очень сложно. Правда, спать, отражаясь в них, тоже опасались, боясь больше никогда не проснуться.

Многие народы считали, что во время сна душа покидает тело и отправляется путешествовать. Если во время возвращения в тело она увидит свое отражение, ее смогут утащить в другой мир. По другой версии, душа пугается и забывает дорогу.

Это несколько устаревшие верования, но определенный смысл в них все-таки присутствует. Немало людей спали, отражаясь при этом в зеркалах, и просыпались наутро на своем месте, живые и здоровые. Правда, самочувствие страдает при этом довольно часто. Есть еще одна примета, которая гласит, что зеркало, установленное напротив кровати, будет забирать у человека энергию. Это приводит к бессоннице, постоянной сонливости и раздражительности, ночные кошмары могут стать частым явлением, как и ссоры в доме.

О том, что зеркало забирает жизненную силу, верили и в древности, поэтому старались не смотреть на свое отражение слишком долго. Детям до года и вовсе нельзя видеть свое отражение, иначе вырастет беспокойным, будет подвержен фобиям и болезням.

Специалисты фен-шуй считают, что если в отражении видна супружеская кровать, это может привести к изменам и ссорам на пустом месте. А если на кровати спит только один человек, то его ждут неудачи. Приметы о зеркале в спальне действуют и тогда, если вы не отражаетесь целиком, а только какой-то частью тела.

Меры предосторожности по поводу зеркал в спальне

В зеркале не должна отражаться дверь в спальню и кровать, а в идеале оно должно находиться в другой комнате. Это нежелательный предмет для спальни вообще, но если разместить его больше негде, можно принять меры по защите от дурного воздействия отражения.

Желательно, если оно будет круглым или овальным, потому что это исключает возможное магическое использование такого предмета в качестве дверей из другого измерения, так как все двери имеют прямоугольную форму. Лучше всего, чтобы ваше отражение помещалось в нем в полный рост, если же это маленькая вещица, тогда в ней должна отражаться ваша голова целиком. Если отражение «обрезает» вам голову, это грозит головной болью.

Избегайте зеркал, которые имеют длинную историю. Это касается антиквариата. Существует несколько знаменитых на весь мир так называемых зеркал-убийц, владельцы которых погибали при странных обстоятельствах. Старинные вещи не только нельзя вешать возле кровати или в спальне, а в доме вообще, если вы не знаете их истории. Следует избегать и зеркал, в которых отразились неприятные события, как бы они не были вам дороги.

Если вам очень не хочется избавляться от такого предмета возле кровати, его можно завешивать тканью на ночь. Ткань должна быть непрозрачной. Не приносят беду и такие варианты отражающих поверхностей, которые находятся на внутренней поверхности двери шкафа. Но все зеркала, которые находятся в cпальне, надо часто мыть холодной проточной водой, чтобы избавиться от негативной энергии.

В целом, ко всем подобным приметам действительно стоит прислушаться, так как отражающие поверхности издревле считались порталами в потусторонние измерения, в которых скрывается огромная сила и опасность

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на grimuar.ru