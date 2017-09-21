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Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі
21.09.2017 09:55
Не зважаєте на "термін придатності" помади чи туші? Використовуєте, бо шкода викинути? А дарма. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".
Британські експерти з університету Лондона радять представницям прекрасної статі час від часу позбавлятися від старої косметики.
В рамках експерименту фахівці досліджували вміст косметичок жінок, професійна діяльність яких пов'язана з косметикою.
Виявилося, що в засобах, що зберігаються занадто довго, заводяться цілі колонії патогенів. Зокрема, це Eubacterium, що викликає бактеріальний вагіноз, збудник гастроентериту Aeromonas, збудник акне і інших шкірних захворювань Propionibacterium і інші небезпечні бактерії. Тому вчені радять ні в якому разі не зберігати довго косметичні засоби.
Теги: Донбасс, косметика, советы
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