Чим небезпечна стара косметика: розповідають лікарі

21.09.2017 09:55

Не зважаєте на "термін придатності" помади чи туші? Використовуєте, бо шкода викинути? А дарма. Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

Британські експерти з університету Лондона радять представницям прекрасної статі час від часу позбавлятися від старої косметики.



В рамках експерименту фахівці досліджували вміст косметичок жінок, професійна діяльність яких пов'язана з косметикою.



Виявилося, що в засобах, що зберігаються занадто довго, заводяться цілі колонії патогенів. Зокрема, це Eubacterium, що викликає бактеріальний вагіноз, збудник гастроентериту Aeromonas, збудник акне і інших шкірних захворювань Propionibacterium і інші небезпечні бактерії. Тому вчені радять ні в якому разі не зберігати довго косметичні засоби.

