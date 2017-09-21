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Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам

21.09.2017 08:15
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Ученые рассказали, как определить склонность мужчины к изменам

Неверность мужчины зависит от формы его лица, считают ученые.

Ученые из Университета Ниписсинга в Канаде определили внешность людей, которые являются сексуально активными и склонны к случайным связям. Оказалось, что короткое и широкое лицо является признаком человека, который с наибольшей вероятностью окажется неверным. 

Статья специалистов опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.eizvestia.

Психологи провели два исследования. В первом приняли участие 145 студентов, которые имели романтические отношения. Среди них провели анкетирование, в ходе которого они указали особенности своего поведения в общении с другими людьми и сексуального поведения. По фотографиям добровольцев специалисты определили FWHR — показатель соотношения ширины и высоты лица. Второе исследование, в котором участвовали 314 человек, было расширенной версией первого, и ученые оценили степень неверности добровольцев, информирует news.eizvestia.com.

По словам специалистов, связь между пропорциями лица и сексуальным поведением обусловлена уровнем гормона тестостерона во время полового созревания. Согласно результатам исследования, FWHR может служить показателем сексуальной активности как мужчин, так и женщин. Люди с квадратными и широкими лицами, таким образом, могут быть неверными своим партнерам.



Теги: Донбасс, психология, отношения, измена, мужчины
 
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