Евробляхи уже не в моде: вот откуда теперь массово везут машины украинцы

22.09.2017 16:01

Компании, занимающиеся пригоном автомобилей из США, Канады и Грузии отмечают небывалый рост спроса со стороны украинских водителей на машины с американских аукционов. Как рассказали нам в компаниях, пригоняющих автомобили под заказ, по сравнению с годом-двумя ранее, спрос вырос примерно на 50%. Как правило, продаются они битые, но при этом гораздо дешевле аналогичных моделей в Украине. И, что не маловажно, завозят их к нам вполне легально, передает ubr.ua.

Таким образом, в отличие от европейских можно получить автомобиль с небольшим пробегом и более свежий — 2-4 летние.

«Все автомобили везутся легально. Регистрируются и ставятся потом на регистрацию на украинских номерах. При официальной регистрации отношения с полицией и таможней нормальные. Этим этот бизнес и отличается от автомобилей на европейских номерах, когда непонятен юридический статус автомобиля. И если с авто что-то произойдет, доказать причастность собственника к машине будет невозможно», — рассказал UBR.ua руководитель компании Ukrautoimport Павел Денисов.

Дешевле, но придется подождать

Сроки доставки автомобиля из штатов примерно 2-3 месяца. Из Грузии заказ обработают за неделю, но по факту это будут те же отремонтированные «американцы» с аукционов и дороже на пару тысяч долларов.

Чаще всего украинцы заказывают машины известных мировых брендов: Toyota, Honda, Lexus и VW. Но ими, конечно же, не ограничиваются. Завозят о основном автомобили класса Евро-5 объемом до 3 л на бензине и до 2,5 л на дизеле — для них в Украине действует льготная растаможка.

К примеру, ориентировочная цена уже привезенного и растаможенного VW Passat 2014-2015 года выпуска — $14 тыс. В Украине он обойдется до $19 тыс. Американская Toyota Camry 2014 года выпуска стоит до $16 тыс., тогда как у нас за нее попросят уже $22 тыс. Примерно в столько же в Украине будет стоить Ауди А4, в то время как штатовская обойдется тысячи на три дешевле.

После выбора авто клиенту придется внести предоплату в размере от 10%, но не менее $400. Остаток нужно погасить в следующие три дня. Доставят машину до одесского порта, так что «встречать» покупку придется лично. Но растаможить можно уже и по месту жительства.

Также не стоит забывать, что на цену влияет и такие переменные, как транспортировка по США (с места проведения аукциона до порта), налоги штата и пр.

Помимо стоимости самого авто на аукционе, покупателю нужно будет раскошелиться на:

Сборы аукциона — порядка $600;

Налоги — как правило, до $1 тыс.

Транспортировка по США — в среднем $500 (в зависимости от штата);

Доставка до порта Одессы — около $1000;

При желании, страховка на доставку по морю – 1,5% от стоимости авто (случаев повреждения авто в дороге немного, но береженого бог бережет);

Если автомобиль стоит не меньше $20 тыс., то есть смысл заплатить за личный осмотр экспертом в Штатах — еще в среднем $200 в зависимости от того, где находиться авто.

И если предыдущие два пункта не обязательны, то проверить страховую историю через Carfax или Autocheck просто необходимо — еще $40;

Некоторые фирмы берут страховочный депозит в 1000$, на случай если человек откажется оплачивать авто после покупки на аукционе. Депозит возвращается клиенту после оплаты.

«Если в автомобиль после покупки необходимо вложить более $1,5 тыс., то связываться с таким мы не рекомендуем. Также украинцы нередко пытаются занизить таможенную стоимость авто в инвойсах, но таможенники это быстро просекают. Других проблем на границах с такими машинами не возникает», — отметил в беседе с UBR.ua собственник компании AvtoUsaDnepr Константин Кравец.

Осторожным стоит быть клиентам и во время выбора самой компании-посредника. В Украине развелось очень много фирм-мошенников, при работе с которыми можно остаться и без денег, и без авто.

В первую очередь, эксперты рекомендуют запросить у тех, кто собрался пригнать вам «железного коня» историю деятельности компании. Проще говоря, попросить показать, какие автомобили они уже завезли, могут ли они их показать, и есть ли отзывы реальных клиентов, которым можно позвонить и подробно обо всем расспросить.

Продают «куклы»

Стоит учитывать, что в Украине (как и в Грузии) обосновалось много перекупов, которые гоняют сильно битые американские автомобили сотнями, ремонтируют их и продают намного дороже реальной стоимости. Здесь, опять же, на помощь придет проверка страховой истории конкретного авто.

Риск для клиента еще и в том, говорят эксперты, что аукционы не несут ответственности за состояние автомобиля и продают его «как есть». Выбирать приходится по фотографии лота и его описании. В результате можно купить авто не в том состоянии, которого ждал покупатель.

«Стоит учитывать, что на американских аукционах торгуют люди со всего мира, большинство авто идет на экспорт и некоторые недобросовестные граждане этим пользуются. Покупают автомобили, пользующиеся спросом после сильных ДТП, и делают им косметический ремонт, после чего выставляют их снова на продажу на аукционе. Неопытные игроки часто попадаются на этот трюк. На сленге такие машины называют «куклами». Очень важно проверить историю автомобиля, документы, продавца. Иначе можно привезти не автомобиль, а кусок железа», — заметил в разговоре с UBR.ua соучредитель компании Atlantic Motors Александр Осадчук.