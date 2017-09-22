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Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак
Рак — это сложная группа заболеваний с множеством возможных причин. Среди известных факторов, вызывающих рак, — генетика, табакокурение, неправильное питание, некоторые инфекции, контакт с химикатами, радиоактивное облучение и др.
Какую же роль в предотвращении рака играет питание? Гораздо большую, чем вы думаете.
Исследования свидетельствуют: 2 основных фактора, повышающих онкологический риск, — это пассивный образ жизни и плохое питание. К счастью, в ваших силах это изменить.
Помимо отказа от курения, чтобы понизить риск вам следует следить за своим весом, регулярно заниматься физкультурой и придерживаться здорового питания с упором на растительные продукты.
Вот 8 самых канцерогенных продуктов:
1. Рафинированный сахар и искусственные подсластители.
Рафинированные сахара не только повышают уровень инсулина, но и являются питательной средой для раковых клеток. Этот факт известен науке довольно давно.
Ещё в 1931 году немецкий нобелевский лауреат по медицине Отто Варбург впервые открыл, что опухоли питаются сахарами. Для роста и распространения онкоклеткам необходимы подсластители с высоким содержанием фруктозы, потому что они быстро метаболизируются.
Чем заменить?
Мёд, пальмовый сахар, сырая меласса, кленовый сироп, стевия.
2. Переработанное мясо.
Под переработанным мясом подразумеваются фабричные мясные продукты — бекон, сосиски, колбасы и т. п. Исследование, проведённое Гавайским университетом, выявило, что такие продукты повышают риск рака поджелудочной железы на 67%.
Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов, в том числе нитраты, которые улучшают вкус, но известны своей канцерогенностью. Особенно вредно копчёное мясо, потому что оно впитывает в себя смолы.
Чем заменить?
Покупайте нежирное мясо и готовьте его сами.
3. Искусственно выращенная рыба.
Коммерческое рыбоводство основано на разведении огромного количества рыбы (например, лосося) в крайне тесных условиях. В такой тесноте очень высок риск бактериальных, вирусных и паразитических эпидемий, поэтому рыбу обрабатывают антибиотиками, пестицидами и прочими канцерогенами.
Кроме того, фермерский лосось содержит гораздо меньше омега-3, чем дикий.
Чем заменить?
Покупайте дикую лососину — она дороже, но безопаснее.
4. Маринованные и копчёные продукты.
Обычно такие продукты содержат консерванты типа нитратов, которые продлевают их срок годности. Со временем эти добавки накапливаются в организме человека. В конечном итоге они приводят к разрушениям на клеточном уровне и могут вызвать рак.
При тепловой обработке копчёностей нитраты превращаются в гораздо более опасные нитриты.
5. Гидрогенизированные масла.
Гидрогенизированные масла (они же — транс-жиры) — это синтетический продукт, химический состав которого был искусственно изменён для более долгого хранения. Кроме того, для устранения запаха и улучшения вкуса в масло добавляются химикаты.
По данным исследований, гидрогенизированные и частично гидрогенизированные масла, входящие в состав фабричных продуктов, вдвое повышают риск рака груди.
Чем заменить?
Оливковое масло первого отжима, кокосовое масло или пальмовое масло.
6. Картофельные чипсы.
Эта популярная еда жарится в гидрогенизированном растительном масле, а затем обильно солится. По данным исследования, опубликованного в «New England Journal of Medicine», всего 30 г чипсов в день приводят к прибавлению 1 кг веса в год.
Кроме того, чипсы содержат транс-жиры, которые повышают уровень холестерина, и натрий, повышающий кровяное давление. А высокотемпературное обжаривание приводит к образованию акриламида — канцерогена, также содержащегося в сигаретах.
Чем заменить?
Жарьте чипсы сами, на полезном масле (например, оливковом).
7. Попкорн из микроволновки.
Попкорн из микроволновки — удобная и относительно здоровая еда, но вот пакет, в котором он готовится, — это совсем другое дело. Многие пакеты для приготовления попкорна в микроволновке содержат перфтороктановую кислоту (ПФОК).
Этот токсин существенно повышает риск рака груды, почек, толстой кишки, мочевого пузыря, простаты, лёгких, щитовидки и крови.
8. Рафинированная белая мука.
При рафинировании мука лишается всех питательных свойств, а затем её отбеливают хлоргазом, чтобы сделать более привлекательной для потребителей. У белой муки очень высокий гликемический индекс — то есть она повышает уровень инсулина, не предоставляя питательных веществ.
Организм преобразует углеводы в сахар, так что продукты с высоким содержанием белой муки могут привести к росту инсулинорезистентности.
Чем заменить?
Цельнозерновая пшеничная, миндальная, ячменная мука.
Источник fanweek.ru
Теги: Донбасс, рак, онкология, продукты
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