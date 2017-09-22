Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!

22.09.2017 15:19

Готовы ли правительство и коммунальщики к грядущему апокалипсису? Приближающуюся зиму переживут не все: ученые дают пугающие прогнозы! Согласно их расчетам, резкое изменение климата будет спровоцировано сразу двумя природными явлениями – наступлением периода снижения солнечной активности и изменением направления потоков воздушных масс. И тогда циклоны со снежными буранами, сменяясь антициклонами с арктическими морозами, начнут терзать всю Европу уже с конца ноября…, сообщает from-ua.com.

Зима близко!

Первыми забили тревогу британские климатологи: обнаружив повышение температуры в Атлантике на доли градуса, он рассчитали отклонение океанских течений и направления воздушных потоков, не предвещающих ничего хорошего. Собственно говоря, изменения уже начались, и сейчас они проявляется в нескольких ураганах, один за другим штурмующих Антильские острова и южное побережье США. Но это пока что летне-осенние аномалии, а очереди аномалии зимние, удар которых обрушится на всю Евразию от Британии до Сибири.

Свою лепту добавит изменение воздушных потоков в северной части Тихого океана, которые как бы толкнут «шапку» арктических масс в сторону Европы. А тем временем наше Солнце, после нынешних сверхмощных вспышек, переходит в фазу резкого снижения активности – до столь низкого уровня она не опускалась с 17 века! И в совокупности это грозит Европе морозами в 25-30 градусов, временами до минус 35-40.

Но если сибирякам лютые морозы и снег до окон второго этажа не в диковинку, то для европейцев это станет настоящим концом света. Это грозит чем-то вроде того, что все мы уже видели в блокбастере «Послезавтра» (2004), только будет меньше нелепой фантастики и больше реальных кошмаров. Например, обильные снегопады могут накрыть Европу по самую 45-ю параллель (включая Париж, Вену, Будапешт), а в Украине они дойдут до линии Одесса-Днепропетровск-Харьков. То есть Киев расположен в самой зоне риска!

Вот только если европейцы больше бояться снегопадов, которые парализуют их активную деловую жизнь, то Украине более страшны морозы. Действительно, очередной снежный коллапс мы как-нибудь переживем: пешком добредем через сугробы на работу, даже потерпим сутки без электричества из-за оборванных ЛЭП. Но сильные морозы могут убить многих украинцев, причем в самом буквальном смысле! Всё зависит от того, будет ли Украина готова к встрече с грядущим климатическим апокалипсисом.

Европа уже готовится к холодной зиме, подтверждая тем самым, что прогнозы климатологов это не пустая газетная сенсация. Так, из публичных источников можно узнать, что европейские страны увеличили объемы закупки и закачки природного газа на 5-10%. Отдельные личные сообщения в твиттерах говорят о том, что в Германии и Британии умные люди предусмотрительно запасают дополнительные нефтяного топлива – на случай, если морозы увеличат расход мазута, а непогода затруднит подвоз бензина. Это вам не паническая скупка в маркетах соли, спичек и свечек, это намного серьезнее!

Более того, Евросоюз принимает хартию энергетической взаимопомощи, согласно которой в случае критической нехватки газа и угля в одной из стран ЕС, соседи обязуются срочно помощь топливом его населению, даже в ущерб собственной экономики! И это тоже очень тревожный звоночек.

В Украине же никаких шевелений по дополнительной подготовке к аномально холодной зиме нет. Более того, у нас традиционно вообще не спешат готовиться к зиме – так же как прошлом году, в позапрошлом, пять лет назад, десять лет назад. Поэтому зима в Украину всегда приходит внезапно, и когда выпадает первый снег или столбик термометра опускается ниже нуля, чиновники стягиваются на срочные совещания по вопросу «ликвидации последствий стихии».

Будет ли в квартире газ?

Первый и самый главный вопрос – по газу, коим отапливаются больше половину украинцев. На 18 сентября, согласно отчетам чиновников, Украина закачала в хранилища 15,7 миллиардов кубометров природного газа – примерно сколько же, сколько на сентрябрь прошлого и позапрошлого годов. Правда, на самом деле закачано было намного меньше, поскольку в отчете указывается общий объем запасов газа, включая то, что там оставалось по состоянию на май месяц.

Кроме того, закачка газа продолжается весь отопительный сезон (с одновременным отбором), так что этот показатель мало о чем говорит - скорее всего, этими цифрами чиновники просто пудрят народу мозги. И, кстати, общий объем находящихся в распоряжении Украины газовых хранилищ составляет около 30 миллиардов кубов – так что они уже несколько лет заполняются лишь наполовину.

Во-первых, это то что мы с вами переживаем третье падение промпроизводства в Украине. Если в 1990-м гудящее-шипяще-грохочащая промышленная УССР потребляла 118 с лишним миллиардов кубометров газа, из которого почти 100 миллиардов уходило на нужды заводов и комбинатов (представляете, сколько продукции они выпускали!), то к концу 90-х это потребление снизилось вдовое – вместе с промпроизводством. Зато в полтора раза выросло потребление газа населением и ТЭЦ, поскольку в Украине еще продолжалась массовая газификация, начавшаяся в 70-е годы.

После «газовой войны» 2006 года и второго кризиса 2009 года, потребление газа промышленность упало еще вдвое. А после Евромайдана оно сократилось еще в два раза - и, по сути, сейчас украинская промышленность практически мертва, за исключением нескольких еще пыхтящих заводиков, дорабатывающих последние запасы сырья. Сейчас она потребляет газа в 10 раз меньше, чем в 1990-м году – и во столько же раз меньше производит, и пусть политики не дурят украинцев своими «процентами роста по сравнению с февралем прошлого года». Похоже, что «майданорожденным» стоит прилепить на большой государственный герб ленту с девизом «Мы не производим!».

Но сегодня мы говорим не об экономике, а о выживании населения в грядущую суровую зиму, поэтому обратим внимание на серьезное сокращение потребление газа населением и ТКЭ. Причиной этого были «реформы» правительства Яценюка, а потом и правительства Гройсмана, решивших поднять цену на газ до «экономически обоснованного уровня». Чем именно это обосновывалось, они так и не пояснили, но многие украинцы справедливо рассудили, что присосавшиеся к корыту «реформаторы» просто решили набить свои карманы народными деньгами, продавая народу втридорога народный же газ, выкачиваемый из недр Украины. Ну что тут поделаешь – у них власть, у них сила!

Но если говорить не о политике, а о выживании, то мы придем к выводу, что 17 миллиардов кубометров - это тот минимум, ниже которого украинцы уже не могут экономить. Все, кто мог, уже перешли с газа обратно на дрова и уголь. Все, для кого газ дорог, уже урезали его потребление настолько, что провели прошлую зиму в полухолодных домах. А это значит, что предстоящей зимой население и ТЭК потребят тоже не менее 17 миллиардов кубов, а с учетом сильных морозов и до 20 миллиардов. Позаботится ли об этом правительство? Ведь собственная добыча газа в Украине составляет около 20-21 миллиардов кубов, то есть либо весь газ придется продать (пусть и втридорога) населению, либо закупить еще 10-15 миллиардов кубов за границей, либо полностью остановить остатки промышленности, вплоть до разборки ГТС.

Насколько тут можно быть спокойным? В 2016 году правительство закупило «на западной границе» 11 миллиардов кубов газа (российского). В нынешнем оно пытается сделать тоже самое уже на восточной границе, то есть покупать у «Газпрома», но оформлять через словацкие и польские компании - которые получат свои комиссионные. Что ж, поляки и словаки, схватившись за животы, лишь хохочут над незадачливыми украинцами. Но, по крайней мере, население Украины должно быть с газом. Вопрос лишь в том, чем за него заплатить?

Деньги есть? А если не найдем?

А вот ситуация с углем в Украине продолжает оставаться плачевной: на складах накоплено лишь 50% от его необходимого запаса, а поставки угля полны неясностей. Как известно, до 2014 года Украина прекрасно обходилась собственным углем, не зная горя, а также могла вдоволь покупать российский – который даже обошелся бы еще дешевле. Теперь, влипнув в капкан затянувшегося конфликта, в котором недостача сил и ума не позволяют победить, а избыток гордыни не дает капитулировать, Украина вынуждена покупать уголь за границей. Причем, даже не в соседней Польше или Румынии, а в далеких ЮАР, Австралии, США и Канаде. Ну, хорошо хоть с Марса звездолетами не возят!

Но иногда патриотическая глупость дает обратные результаты: после того как «рельсовые бойцы» Семена Семенченко устроили блокаду эшелонов с углем из Луганска и Донецка, Украина увеличила закупку угля… прямо из России. В нынешнем 2017 году мы купили у агрессора и оккупанта угля на 631 миллион долларов (по 80 долларов за тонну) против 443 миллионов в 2016-м. «Перемога!»

А вот с заморским углем вышел курьез: дело в том, что в ЮАР (по 99 долларов за тонну) его закупает компания «ДТЭК» Рината Ахметова. Впрочем, олигарху всё равно, ведь стоимость этого угля оплатить украинский потребитель тепла и электроэнергии. А вот уголь в США (по 113$) и Канаде (111$) закупили для пока еще государственных ТЭС и котельных компании, по слухам, связанные с окружением киевского мэра и «семьей» украинского президента. Словом, то, что простые украинцы видят как идиотизм, стоящие у власти олигархи используют для своей наживы. Но, даже имея с этого денежку в карман, они все равно плохо справляются с поставленной задачей.

Это грозит остановкой ТЭС и «веерными» отключениями - а для Луганской области, не подсоединенной к энергосистеме страны, означает полную катастрофу. Кстати, администрация области уже подняла вопрос о переезде из Северодонецка, в котором так и не подготовили к зиме газовую ТЭЦ, в другой, менее проблемный город. Похоже, чиновники уже вовсю готовятся к лютой зиме – бегством от проблем и ответственности. А украинцам остается готовиться либо к земле, либо к третьему Майдану – на котором они хотя бы согреются.

Но «днем БП» (большого песца) для многих украинцев станет не 15 октября, когда вновь не запустится вовремя отопление, а 1 ноября – когда, получив первые платежки со счетами за отопление, многие не найдут там спасительной субсидии. Которую, напомним, еще в апреле Минсоцполитики, вопреки всем законам и просто здравому смыслу, решило прекратить выплачивать всем должникам за коммунальные услуги. По приблизительным оценкам, субсидии на отопление лишилось около миллиона украинских семей (из 6 миллионов). Теперь эти люди будут обречены либо на голод, либо на риск остаться без крыши над головой – именно перед таким выбором их поставили Рева и Гройсман. Надо ли говорить, что социально-политическая база нового Майдана от этого лишь увеличится.

Таким образом, предстоящей зимой украинцев будут ужасать не только показания термометров, но и счета за коммунальные услуги. А еще одной напастью традиционно станет разгильдяйство коммунальных служб. И речь идет не о снегоуборочной технике, а об исправности котельных и теплотрасс. Хотя сегодня чиновники бодро рапортуют о том, что «коммунальные предприятия готовы к зиме на 93-95%», что уже продуваются трубы отопительных систем, реальные факты говорят об ином. Так, примерно в половине котельных в этом году не был проведен плановый технический ремонт. О теплотрассах и речи нет – вы представляете, что это такое ремонтировать теплотрассу на 25-грудусном морозе? За три минуты в облаке пара рабочий превращается в ослепшего снеговика.

Между тем, если Алчевскую катастрофу 2006 года аврально ликвидировали усилиями всей страны, когда у страны еще были на это деньги и ресурсы, то сегодня оказание подобной помощи Украине уже не по силам. А тем временем, в течение первых часов подобной аварии в оставшемся без отопления районе (или в целом городе) выйдут из строя электросети. К концу первых суток появятся первые угоревшие, пытавшиеся согреться на кухне у газовой плиты. На вторые сутки население будет косить простуда, ревматизм и артрит. Если тепло в дома не подадут к исходу третьих суток, то температура в них опустится ниже нуля, и батареи замерзнут. А на пятые сутки во дворы замерзших спальных районов нужно будет пригонять КамАЗы – чтобы складывать в них тела замерзших насмерть, которых с каждым днем лютых морозов будут все больше и больше.

Вы думаете, что подобный пессимистический прогноз заставит украинских чиновников одуматься, спешно взяться за работу, озаботиться судьбой своих сограждан? Ага, щас! Можете быть уверенным, что вместо этого они сейчас планируют, на каком из тропических курортов они проведут свой зимний отпуск…