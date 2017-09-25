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8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать
Как оказалось, шоколад способен на многое.
Для тех, кто заботится о своей фигуре, шоколад - это запрещенный продукт. Хотя специалисты говорят не то, что в этом десерте есть много полезных веществ. И будет лучше, если вы будете хотя бы по кусочку в день его потреблять. Надо есть в меру. Главное, чтобы шоколад был качественным. Со временем вы начнете замечать, что ваша фигура не меняется, а здоровье улучшается, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Woman.
Польза сладкого десерта:
1. Источник флавоноидов. Флавоноиды - необходимые растительные вещества для организма человека. Они являются самыми лучшими противоокислителямы, способствующие укрепить иммунитет, еще они активизируют работу крови в головном мозге. Основа шоколада - какао, как раз в нем и содержатся флавоноиды. В 50 г шоколада суточная доза железа, магния, меди, клетчатки, но и 300 калорий.
2. Шоколад снижает давление и уровень холестерина. В организме человека их только два вида - плохой и хороший. Если плохой осядет на поверхности артерий, то появятся бляшки. Шоколад хорошего качества превращает плохой холестерин на хороший.
3. Отличный анти стресс. В нем есть гормоны стресса. Шоколад можно есть тем, у кого есть проблемы на работе или в учебе, чтобы повысить работоспособность мозга и поднять настроение.
4. Уменьшается плотность тромбоцитов - кровяные клетки, отвечающие за свертываемость крови. Если они будут слишком активными, можно заработать ишемическую болезнь сердца. А чтобы уменьшить их количество ешьте черный шоколад.
5. Увеличивается энергия. Один из основных ингредиентов шоколада - кофеин, возбуждает нервную систему, дарит человеку заряд бодрости и энергии. Если вы не пьете кофе по утрам, просто съешьте кусочек шоколада и тогда ваш день пройдет хорошо. Если день у вас будет напряженным, то кусочек десерта сохранит вашу ясность ума.
6. Улучшает состояние зубов. С детства не раз можно услышать от родителей, шоколад повредит зубам, это не так. Вредным считается молочный шоколад, а вот черный снимает воспаление десен и защищает ваши зубы от кариеса.
7. Шоколад контролирует уровень сахара. Так уменьшится возможность возникновения диабета, нужно есть натуральный шоколад.
8. Улучшается состояние кожи. Темный шоколад защитить вашу кожу от неблагоприятного воздействия ультрафиолетовых лучей, так как в нем содержится какао. Благодаря флавоноидам, в кожных покровах улучшается кровоток, поэтому кожа кажется эластичной и подтянутой. Если употреблять шоколад в разных количествах, он принесет много полезных веществ.
Теги: Донбасс, здоровье, шоколад
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