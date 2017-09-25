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Как часто на самом деле нужно менять постельное белье
Какие вещи в доме, по-вашему, самые важные? Наверняка в топ-3 входит кровать. В кровати мы проводим значительную часть своей жизни: это место и для сна, и для любовных утех, и для чтения на ночь, иногда даже для завтраков. Однако этот предмет мебели нравится не только нам – это еще и излюбленное место вредных бактерий и грибков, и из уютной «крепости» кровать легко может превратиться в цветущий сад заразы. Так считает микробиолог Нью-Йоркского университета Филип Тьерно.
По его словам, постельное белье нужно менять раз в неделю. В противном случае микроскопическая жизнь начинает развиваться в складках простыней, наволочек и пододеяльников, что даже может привести к болезням. Согласно же данным исследования грибковых загрязнений постельного белья, как в пуховых, так и в синтетических подушках содержится до 16-и видов грибков. При этом далеко не все из них являются продуктом выделений нашего тела – хотя пот, частички кожи и прочие экскреции, безусловно, становятся отличной базой для их развития.
Так, грибок особенно активно размножается в теплой и влажной среде, а именно такие условия создаются нами в постели: только в ней человек ежегодно выделяет около 118 литров пота. В кровать также попадают пыль и грязь, которые мы приносим с улицы. А те, кто имеет домашних животных, вынуждены спать еще и среди частичек шерсти и слюны питомцев.
Пыль попадает в постель не только непосредственно с тела человека: огромную роль здесь играет банальная гравитация, и даже покрывала не спасают белье полностью. Во-первых, пыль имеет свойство проникать в самые маленькие щели между кроватью и покрывалом, а во-вторых, расстилая и застилая постель, мы одним движением поднимаем целое облако пыли, оседающее на постельном белье.
Безусловно, мы не можем рассмотреть всю эту дрянь невооруженным глазом. Однако если бы могли, мы бы больше не захотели спать среди такой грязи. И дело тут даже не столько в эстетической составляющей, а, скорее, в том, что во время сна наш рот и нос находятся предельно близко к постельному белью, а потому мы фактически дышим всем тем, что находится на нем.
Для астматиков и аллергиков это может быть вдвойне опасно. Но и у здорового человека постоянное вдыхание пыли и грязи, накопившихся после одной-двух недель использования белья, может вызвать першение в горле и другие неприятные симптомы, а уж о том, что способен натворить грибок, и думать не хочется
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на umnaja.ru
Теги: Донбасс, здоровье, постельное белье, белье
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