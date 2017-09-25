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Можно ли подстригать себя и своих детей?
Уже очень давно существует множество примет и ритуалов, связанных с волосами, то, как за ними ухаживать, а, самое главное, когда и как остригать – является очень важным событием, как в жизни еще совсем маленького ребенка, так и в жизни взрослого человека.
Естественно, правила современного мира требуют от человека ухоженного и здорового внешнего вида, и волосы не стали исключением. Для того чтобы они хорошо выглядели, их необходимо постоянно подстригать, убирая секущиеся кончики, а также состригая больные концы.
Однако сейчас мало, кто задумывается, что все эти процедуры могут оказывать судьбоносное влияние на человека, знания и традиции наших предков могут о многом нам рассказать.
Сейчас мало кто знает, что в старину считалось, что волосы – это особая материя, которая способна осуществлять связь человеческого тела с живительными силами пространства.
Такие себе антенны, которые не только накапливают энергию окружающего мира, но и концентрируют в себе жизненные силы самого человека. Поэтому, можно себе представить, с каким нежеланием и даже страхом разлучались наши предки со своими волосами.
Кстати, тогда и слова «волосы» не было, а назывались они – космы. Это лишь в наше время это слово приобрело не самое приятное значение, самое интересное, что космы и космос – это слова однокоренные, имеют явную связь между собой.
Раньше вообще к волосам относились иначе, например, франкские короли с самого раннего детства ходили неостриженными, обрезать волосы – значило отказаться от престола. А вот, например, в Древнем Египте детям специально оставляли один локон на виске, он рос вместе с ребенком, а остригали ее лишь тогда, когда он достигал своего совершеннолетия.
Наверняка, многие слышали о таком богатыре Самсоне, его сила заключалась именно в его длинных волосах. Но зато мало кому известно, что враги победили его лишь тогда, когда его возлюбленная дама остригла их, оставив его практически беспомощным.
Враги его схватили и заковали, вот только одного они не учли – космы отрасли, сила вернулась. Вот тогда Самсон и обрушил своды здания, в котором пировали и веселились его недруги. Примеров можно привести немало, именно поэтому существует множество примет, которые связывают здоровье и благополучие жизни с волосами.
Любая мать хочет, чтобы ее ребенок рос счастливым, здоровым и умным, поэтому иногда они обращаются даже к таким различным суевериям. Верить или нет – дело, конечно, хозяйское, но мы все-таки расскажем о том, когда можно стричь волосы, как ребенку, так и взрослому человеку, чтобы не нарушить гармонии и равновесия между человеческим телом и окружающими силами пространства.
Магия или оправданная реальность?
Есть мнение, что волосы обладают какой-то собственной, биологической, памятью. Не зря среди студентов существует такая примета: нельзя стричь или обрезать волосы перед экзаменом, а то все, что учил – забудешь.
По этой же причине процедура стрижки вызывает опасения и у беременных женщин, ведь обрезая свои локоны, она может утратить ту информацию, которую должна передать будущему ребенку на каком-то биологическом уровне.
Также именно поэтому считается, что детям тоже нельзя обрезать волосики, ведь через них они могут получить информацию, которая связывает их с Богами.
В наше время вера в Богов практически утрачена, именно поэтому в подобные приметы родители особо не верят. Однако в соответствии с ними, обрезав у малыша волосики, вы лишаете его божьей помощи, он становится плаксивый, хуже развивается, может даже агрессивный и жестокий.
- Еще есть примета, если подстричь локоны ребенку до года, то он вы тем самым «отрезаете язык», ребенок дольше остальных учиться говорить. Кто-то верит, кто-то нет, но большинство матерей все же не рискуют подстригать своих детей до года…
Если посмотреть на все это с научной точки зрения, то подстригание ребенка до года – не несет особого значения, если вы таким образом надеетесь улучшить густоту и силу его волос. Их будет ровно столько, сколько волосяных луковиц на голове, и стрижка здесь не при чем.
Малыши рождаются на свет с пушком на голове, и где-то только после года он начинает трансформироваться в обычные волосы. Поэтому те распространённые мнения, что, мол, если в 1 год подстричь ребенка на лысо, то после у него вырастет густая и здоровая шевелюра, беспочвенны. Малыш, скорее, раздражение нежной кожи головы получит.
А волоски и сами по себе обновятся, просто со временем. Врачи советуют, для того, чтобы укрепить волосяной покров малыша, необходимо просто каждый день расчесывать его – заводя локоны то сначала влево, потом вправо, против роста, а затем по росту волос.
Когда можно стричь волосы?
Если вы хотите, чтобы ваша стрижка сопровождалась с какими-то положительными и правильными изменениями в жизни, то мы приводим вашему вниманию своего рода календарь, когда можно стричь волосы женщине. Лучше и проще всего придерживаться определенного для недели.
- Например, в понедельник стрижка и покраска шевелюры – очень благоприятны, тем самым вы избавитесь от вороха нерешенных проблем.
- Во вторник лучше идти, если вас достала монотонность и однообразность жизни, а в среду стрижка станет предпосылкой к открытию чего-то нового, приобретению новых друзей и возвращение старых. Стрижка в четверг способствует увеличению благополучия и популярности.
- А вот в пятницу лучше не стричься, оставьте это на субботу, которая является самой благоприятной для ново прически.
- Воскресенье – день не для стрижек, обрезав в этот день волосы – обрезаешь собственную удачу и судьбу. Хотя если в жизни у вас и так все плохо, ничего не складывается, то можно прибегнуть к такой процедуре, может, судьба повернется к вам другим, более благоприятным, боком.
В какие дни лучше отказаться от стрижки волос?
Помимо перечисленных дней недели, существуют еще и некоторые календарные даты, так называемые, сатанинские лунные дни, в которые говорят, можно и «ум и память состричь». К ним относятся 9, 15, 23 и 29 число, к ним же можно отнести дни лунных и солнечных затмений.
Если вы хотите, чтобы волосы ускорили свой рост, то лучше стричься при полной или растущей луне, а вот на убывающую луну лучше этого не делать. Зато, если вы хотите, чтобы волоски перестали выпадать и укрепились корни, то именно убывающая луна вам в этом поможет. Они будут расти медленнее, но здоровее. Еще один момент – доверяйте свои волосы проверенному мастеру, считается, что парикмахер должен быть одного пола с вами, желательно, моложе вас
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на brjunetka.ru
Теги: Донбасс, дети, волосы, приметы, стрижка
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