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Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды
Некоторые люди уверены, что набирают лишний вес из-за большого употребления жиров. Но на самом деле это не так, виной всему углеводы. Чтобы сохранить стройную талию нужно знать, употребление каких продуктов следует сократить или вовсе от них отказаться.
Научные доказательства того, что не нужно выпивать каждый день 2 литра воды
Наверно, многие из нас слышали утверждение, что в день необходимо выпивать не менее двух литров воды. Для чего? Чтобы кожа не была пересушенной, лучше работал желудок, для нормального функционирования органов, во избежание лишних килограммов и так далее. Такими различными утверждениями пестрят многочисленные сайты, журналы и передачи.
Действительно ли это утверждение верно, и стоит ли заставлять себя выпивать такое количество жидкости в день? Разберемся в этом вопросе, потому как ответ неоднозначен и не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Специалисты из Австралии, работающие в Университете Монаша, провели ряд исследований. В ходе их научных трудов было решено провести эксперимент. Его суть: добровольцы пили воду, независимо от того, хотели они пить или не хотели.
Что выяснилось вследствие поставленного эксперимента? А то, что усилия, прилагаемые для того, чтобы выпить новый стакан с водой, но при этом не чувствуя жажды, просто «обнуляли» приносимую пользу. Резонный вопрос почему? А потому что в момент глотания полностью тормозится нервная система. В основе центральной системы заложены два основных процесса – это возбуждение и это торможение. И тот и другой тесно переплетены между собой, а еще они способны заменять друг друга.
Что есть торможение? Это такой процесс, который достаточно активно угнетает одну из основных функций в организме. Когда мы, при употреблении воды, возбуждаем центр глотания, то в нашей голове происходит полное торможение дыхания. То есть оно вовсе прекращается на время, пока мы пьем.
И вот, это все может привести к непоправимым последствиям в организме. Представьте себе, есть даже неприятные случаи, когда марафонец, выпив много воды, потому что у него была сильная жажда, умирал мгновенно, не сходя с места. Это происходило из-за того, что организм, и так уже слишком перегруженный, не смог справиться с торможением дыхания. Да и, помимо всего, большой объем жидкости способен значительно снизить уровень натрия в крови. Это приведет к повышенной слабости, судорогам, и даже головокружению.
Что же в итоге? Конечно же, медицинские работники не отрицают, что пить воду необходимо, постоянно пополняя ее запасы в нашем организме. Но, не надо впадать в крайности и соизмерять потребность и уровнем выпиваемой жидкости.
А те, кто любым путем пытается выпить именно два литра воды за день, порекомендуем помнить о том, что эти пресловутые литры уже входят в кое-то другое: чай, борщ и суп и так далее
Источник: stroiniashka.ru
Теги: Донбасс, здоровье, вода
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