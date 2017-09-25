Почему утром могут болеть ноги

25.09.2017 10:42

Вы чувствуете себя выспавшейся и полной сил, если бы не одно «но» – боль в ногах. Неудивительно, когда она появляется после трудового дня, длительных прогулок или занятий спортом, ведь это просто проявление усталости. Но в чем же причина, когда неприятные ощущения появляются утром? Давайте попробуем разобраться.

Что это значит?

Боль после сна может появляться по разным причинам, которые можно разделить на две группы:

Внешние – травмы, сильное физическое напряжение, неудобная поза, длительное стояние, ношение неудобной обуви. Внутренние – нарушение кровообращения, защемление нервных окончаний, воспаление тканей, инфекции, лишний вес.

Но неприятные ощущения могут быть вызваны также и заболеванием какого-то внутреннего органа или даже целой системы, к примеру, позвоночника или нервной системы. Поэтому такая ситуация требует безотлагательного обращения к врачу.

Боли в ногах могут быть предвестниками различных заболеваний, и вот только некоторые из них:

ревматизм;

артрит;

артроз;

варикозное расширение вен;

остеопороз.

В состоянии бодрствования они могут никак не сигнализировать о себе, а вот после длительного отдыха подобные симптомы, как правило, обостряются.

Неприятные ощущения в районе икроножных мышц могут говорить о проблемах с сосудами и застое крови. Утром, когда кровоток является более активным, проявления могут усиливаться, указывая на проблему.

Застой крови может быть вызван и гиподинамией. Если по долгу службы вам приходится постоянно сидеть, организм недополучает кислород, и в крови скапливается большое количество вредных веществ. А это может приводить не только к появлению болей, а и другим неприятным проявлениям.

Страдают икры и при заболеваниях позвоночника – сколиозе, грыжах, смещении межпозвоночных дисков.

Жжение в области пальцев может сигнализировать о проблемах с сосудистой системой. У женщин такая проблема может появиться после длительного ношения обуви на высоком каблуке.

Пути решения проблемы

Если боль носит разовый характер, или ей предшествовали известные вам причины, то можно обойтись профилактикой:

Физические нагрузки. Различные виды спорта, в которых есть упражнения для ног, станут отличным средством предупреждения появления неприятных ощущений. Они помогут поддерживать мышцы в тонусе, а значит, избавят от болей по утрам. Гимнастика. Думаете, упражнения после сна делают только дети? Ничего подобного. 15-минутная зарядка подготовит ваши суставы и мышцы к активному дню. Массаж. Делать его можно вечером, когда ноги очень устают. Это поможет снять усталость и подарит чувство расслабления. Ванночки. Наиболее эффективными являются контрастные процедуры с добавлением эфирных масел.

Но что же делать, если боли сопровождают вас уже не впервые? Конечно, стоит пройти обследование, и получить традиционное лечение, а также можно обратиться к народным средствам:

Настойка каштана. На протяжении двух недель нужно натирать ноги спиртовой настойкой. Готовят ее, залив 50 г измельченного каштана 500 мл водки. Настаивают в темном месте 2-3 недели, после чего применяют для лечения. Липа и мята. Снять усталость и тяжесть можно, добавив в ванночку для ног отвар липового цвета и мяты. На 1 л кипятка берут несколько листочков мяты и 15-20 г липы. Такие процедуры также помогут при варикозном расширении вен. Лед. Убрать отечность поможет компресс изо льда, который нужно завернуть в полотенце и прикладывать на несколько минут. Бальзам. Приготовить его можно на основе растительного масла (30 мл), в которое нужно добавить 10 капель масла лимона, мяты, чайного дерева или эвкалипта. Наносить на кожу дважды в день массирующими движениями. Компресс из меда. Растопленным на водяной бане медом намазывают ноги и плотно оборачивают. Ходить с таким компрессом нужно на протяжении дня.

Здоровье – наибольшая ценность, данная нам в жизни, и беречь его – одна из главных задач человека. Если у вас болят ноги, не затягивайте с визитом к врачу, и тогда никакие болезни вам будут не страшны

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на brjunetka.ru