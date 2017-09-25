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Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали
Некоторые люди не переносят острой пищи, чувство жжения перченых блюд вызывает у них неприятные ощущения.
Для других же, кто любит перченое - это ощущение хрупкого баланса между болью и удовольствием, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sundaynews
Однако, острая пища полезна по следующим причинам:
- она защищает слизистую оболочку желудка
Многие люди ошибочно считают, что горький перец раздражает слизистую и вызывает язву желудка. Результаты многочисленных исследований опровергают этот миф и доказывают, что все как раз наоборот. Доказано, что капсаицин фактически тормозит секрецию соляной кислоты и стимулирует секрецию щелочи и слизи, а также приток крови к слизистой желудка, что помогает в профилактике и заживлении язв.
- она делает ваше сердце здоровым
Недавние исследования показали, что регулярное употребление в пищу переца чили во многом может помочь вашей сердечно-сосудистой системе. Исследования, проведенное австралийскими учеными в 2006, показали, что регулярное потребление перца чили в течение 4 недель уменьшает окисление LDL-холестерина (полезного холестерина низкой плотности). Как полагают, окисление LDL-холестерина способствуют развитию атеросклероза. Кроме того, опубликованные в августе 2010 года результаты исследований китайских ученых показали, что при регулярном употреблении перца чили стенки кровеносных сосудов становятся эластичнее, что помогает предотвратить гипертонию.
- она снижает риск развития диабета 2 типа
Группа тайских исследователей в 2009 году проводила эксперименты среди добровольцев. Было проведено множество измерений уровня сахара в крови после еды. Ученые обнаружили, что уровень сахара в крови был ниже в группе, где ели перец чили. Раньше, в 2006 году, австралийские ученые опубликовали результаты исследований, где показали, что для снижения уровня сахара в крови инсулина необходимо меньше, если еда содержит перец чили. Был подтвержден и тот факт, что перец чили может снизить риск развития гиперинсулинемии – неадекватного избыточного выброса при углеводной нагрузке, которая в некоторых случаях является предвестником возникновения диабета 2 типа.
- она помогает ограничить потребление соли в кулинарии
Медицина поощряет уменьшение потребления соли. Замените соль на специи. Вы добавите блюдам неповторимый вкус и навсегда забудете о солонке.
Теперь вы знаете, что перец чили может защитить ваш желудок и сердечно-сосудистую систему, а также помогает предотвратить рак и диабет. Если вы не привыкли к слишком острой пище, попытайтесь создать терпимость постепенно. Стакан молока или других молочных продуктов, таких как йогурт, поможет погасить "огненный жар" после острой еды.
И наконец, она помогает в профилактике рака. Многочисленные исследования были проведены для изучения противоопухолевых свойств капсаицина.
Например, результаты исследований, опубликованные в апреле 2010 года учеными из Школы Медицины Эдвардса в Западной Вирджинии показали, что капсаицин может подавлять пролиферацию клеток рака легкого.
Другие исследования показали, что капсаицин может вызвать гибель раковых клеток, оставляя здоровые клетки невредимыми.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, польза
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