Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали

25.09.2017 08:47

Некоторые люди не переносят острой пищи, чувство жжения перченых блюд вызывает у них неприятные ощущения.



Для других же, кто любит перченое - это ощущение хрупкого баланса между болью и удовольствием, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Sundaynews



Однако, острая пища полезна по следующим причинам:



- она защищает слизистую оболочку желудка

Многие люди ошибочно считают, что горький перец раздражает слизистую и вызывает язву желудка. Результаты многочисленных исследований опровергают этот миф и доказывают, что все как раз наоборот. Доказано, что капсаицин фактически тормозит секрецию соляной кислоты и стимулирует секрецию щелочи и слизи, а также приток крови к слизистой желудка, что помогает в профилактике и заживлении язв.



- она делает ваше сердце здоровым

Недавние исследования показали, что регулярное употребление в пищу переца чили во многом может помочь вашей сердечно-сосудистой системе. Исследования, проведенное австралийскими учеными в 2006, показали, что регулярное потребление перца чили в течение 4 недель уменьшает окисление LDL-холестерина (полезного холестерина низкой плотности). Как полагают, окисление LDL-холестерина способствуют развитию атеросклероза. Кроме того, опубликованные в августе 2010 года результаты исследований китайских ученых показали, что при регулярном употреблении перца чили стенки кровеносных сосудов становятся эластичнее, что помогает предотвратить гипертонию.



- она снижает риск развития диабета 2 типа

Группа тайских исследователей в 2009 году проводила эксперименты среди добровольцев. Было проведено множество измерений уровня сахара в крови после еды. Ученые обнаружили, что уровень сахара в крови был ниже в группе, где ели перец чили. Раньше, в 2006 году, австралийские ученые опубликовали результаты исследований, где показали, что для снижения уровня сахара в крови инсулина необходимо меньше, если еда содержит перец чили. Был подтвержден и тот факт, что перец чили может снизить риск развития гиперинсулинемии – неадекватного избыточного выброса при углеводной нагрузке, которая в некоторых случаях является предвестником возникновения диабета 2 типа.



- она помогает ограничить потребление соли в кулинарии

Медицина поощряет уменьшение потребления соли. Замените соль на специи. Вы добавите блюдам неповторимый вкус и навсегда забудете о солонке.



Теперь вы знаете, что перец чили может защитить ваш желудок и сердечно-сосудистую систему, а также помогает предотвратить рак и диабет. Если вы не привыкли к слишком острой пище, попытайтесь создать терпимость постепенно. Стакан молока или других молочных продуктов, таких как йогурт, поможет погасить "огненный жар" после острой еды.



И наконец, она помогает в профилактике рака. Многочисленные исследования были проведены для изучения противоопухолевых свойств капсаицина.



Например, результаты исследований, опубликованные в апреле 2010 года учеными из Школы Медицины Эдвардса в Западной Вирджинии показали, что капсаицин может подавлять пролиферацию клеток рака легкого.



Другие исследования показали, что капсаицин может вызвать гибель раковых клеток, оставляя здоровые клетки невредимыми.