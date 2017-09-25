Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням

25.09.2017 13:47

Всем известно, что события, происходящие с нами, во многом обусловлены нашими мыслями. И даже если некоторые отрицают это, данный закон Вселенной все равно работает.

Психологи давно утверждают, что от наших мыслей зависит будущее. И действительно, если мыслить негативно, то вскоре в жизни начинает происходить что-то плохое, и человек буквально притягивает различные неприятности. Но стоит только поменять свое отношение с минуса на плюс, и жизнь налаживается.

По статистике, большинство людей выросло среди негативных установок, наблюдая психологию бедности в действии. И сейчас многие стали задумываться над своими мыслями и отношением к жизни в целом.

В таких случаях бывает довольно сложно сразу же перестроиться на позитивное мышление, поскольку на протяжении многих лет повторялась одна и та же негативная программа, которая подтверждалась неудачами и проблемами. И если человек не понимает этого и ничего не меняет в себе, то негатив начинает проявляться в виде недомоганий и болезней. И чем сильнее и дольше копилось недовольство, тем серьезней становится недуг.

7 мыслей, которые приводят к болезням

Нелюбовь к себе — это самая главная мысль, которая влияет на нас больше всего. Вспомните, как часто мы слышим от других людей, что нужно забыть про свои желания и в первую очередь подумать о семье, детях, работе и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. В итоге свои собственные потребности человек совсем не удовлетворяет. Именно с этого начинают развиваться различные комплексы, обиды, недомогания и усталость.

Конечно, не нужно сразу же становиться эгоистом и перестать помогать другим. Но прежде чем что-то сделать, прислушайтесь к своим чувствам и спросите себя, станете ли вы счастливее после этого. Ваш внутренний голос лучше всего знает, что вам подходит, а что нет. А для того, чтобы его лучше было слышно, развивайте свою интуицию.

Зависть буквально может съесть человека изнутри. Когда кому-то завидуешь, тем самым принижаешь свои достоинства и скрытые таланты. Если вы не можете понять, чем хотите заниматься и в чем же ваша оригинальность, то это легко исправить с помощью нумерологии.

Обида возникает в том случае, когда человек считает, что его в чем-то несправедливо обвинили. По сути, данное чувство — это контролируемый гнев, который в любой момент может прорваться наружу. Обида может запустить программу саморазрушения и спровоцировать серьезные онкологические заболевания. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить перед собой четкие цели и учитесь отстаивать свою правоту.

Жалость может не только спровоцировать агрессию того, кого вы пожалеете, но и лишить вас энергии. Конечно, с помощью специальных упражнений можно восстановить свое биополе. Но чувство жалости к себе и окружающим может послужить началом депрессии, пониженному давлению и различным переживаниям. Перестаньте жалеть себя и всех вокруг. У вас есть все, что необходимо для достижения целей.

Страхи. Мы все чего-то боимся, переживаем и опасаемся. Подобные эмоции заставляют наше тело напрягаться. А если страх становится постоянным спутником, то человек будет находиться в перманентном напряжении. Из-за этого могут возникать неврозы, гипертония, язвы и ослабление иммунной системы всего организма. Конечно, страх помогает нам избежать многих ошибок. Но следует научиться отличать правильный страх от надуманного.

Раздражение появляется в случае, если человека что-то не устраивает. У каждого из нас существуют определенные требования к жизни. Если они не удовлетворяются, то мы испытываем раздражение. Такая эмоция в первую очередь влияет на печень, кожу, желудочно-кишечный тракт и даже суставы. Если вовремя не перестать раздражаться по мелочам, то можно сильно навредить своему организму. В данном случае старайтесь принимать все, как есть. Ведь наши мысли материальны, и все, что происходит с нами — результат нашего отношения к жизни.

Критика и осуждение чаще всего негативно влияют на суставы и провоцируют различные заболевания горла. Критикуя других, тем самым мы выражаем свое недовольство миром и Вселенной. Уже известно, что все мысли возвращаются приумноженными по закону бумеранга. Чтобы избежать негатива, не пытайтесь изменить окружающих. Лучше всего обратите внимание на свое поведение и на то, как вы реагируете на различные жизненные ситуации. Помните, что вы можете изменить только свою жизнь и ничью больше.

Важно понимать, что нельзя перестроить свое мышление за один день. Вспомните, сколько лет вы жили по определенной программе и с негативным отношением. Чтобы увидеть изменения, следует постоянно контролировать свои мысли и использовать ежедневные аффирмации, которые помогут перестроиться на новый лад. Не бойтесь что-то поменять, двигайтесь, экспериментируйте!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru