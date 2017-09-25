Все рубрики раздела
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали08:47
- Как часто на самом деле нужно менять постельное белье08:39
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались08:10
Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека
От употребления алкоголя в таком месте лучше отказаться навсегда.
В Independent опубликованы результаты исследования ученых из Австралии, установивших, что привычка выпивать алкоголь перед телевизором в крайней степени опасна. Медики заявили, что в таких обстоятельствах резко увеличивается вероятность преждевременной смерти, информирует Хроника.инфо со ссылкой на Health.
Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.
«Употребление алкоголя перед телевизором увеличивает шанс преждевременной смерти, связанной с воспалением», - констатировала в итоге руководитель проекта Меган Грейс.
Исследование было начато в 1999 году. Собрав тогда информацию, ученые вновь провели обследование участников спустя 7 лет и сравнили полученные сведения. Они обнаружили, что люди, которые проводят перед экраном телевизора более 4 часов в день, на 80% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми болезнями.
Манера выпивать, сидя перед телевизором, значительно усугубляет неблагоприятные процессы в организме, заявили врачи. Также, по их словам, опасно совмещать просмотр телешоу и употребление сладостей и фастфуда.
Теги: Донбасс, врачи, алкоголь
- Политический привкус гриппозной заразы
- Местные выборы. Артемовск: Мэр набрал свыше 70%!
- Немецкие врачи отложили визит к Тимошенко
- Донецкий адвокат предрекает Тимошенко полную победу в Европейском суде
- У "Шахтёра" новый начальник медслужбы
- На железнодорожном вокзале Донецка установлен рекламно-политический рекорд
- Вести АТО: бойцов ВСУ обстреляли из гранатометов и пулеметов, есть раненые10:32
- Бойовики “ДНР” обрали нову тактику з тотального контроля населення10:20
- СРОЧНО! Украинские разведчики в ловушке боевиков07:25
- ЛНРовцы массово стягивают технику к Луганску, - ОБСЕ07:15
- В ОБСЕ сообщили о новых нарушениях со стороны пророссийских боевиков22:16
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО21:47
- Екс-глава Держдепу дала пораду щодо деокупації Донбасу21:05
- Более 200 полицейских и военных будут охранять болельщиков на матче в Мариуполе 19:08
- Украина заручилась мощным союзником по миротворцам на Донбассе17:28
- На Донбассе предотвратили передачу наркотиков осужденным12:44
- Комаров ответил поклонникам на важный интимный вопрос14:23
- Канада скоро может принять решение о военной помощи Украине - Муженко14:13
- Россию могут отстранить от Олимпиады-201813:57
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Выделенных на субсидии средств не хватит всем домохозяйствам13:38
- Чому судова реформа вдарить по кишенях і правах українців13:20
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- Неизвестный расстрелял прихожан церкви: есть погибшие и раненые12:53
- Безроуминг с ЕС: что это даст украинцам и как изменятся тарифы12:43
- КУДА ДЕЛИСЬ МИЛЛИАРДЫ ЯНУКОВИЧА?12:29
- Семь негативных мыслей, которые приводят к болезням13:47
- Врачи назвали самый опасный вид выпивки для человека13:10
- 8 необычных свойств шоколада, о которых вы могли не знать11:50
- Почему утром могут болеть ноги10:42
- Не нужно выпивать каждый день 2 литра воды09:30
- 9 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ СНИМАТЬ СТРЕСС И НЕ ПОПРАВЛЯТЬСЯ09:10
- Можно ли подстригать себя и своих детей?08:57
- Полезные свойства острой еды, о которых вы не знали08:47
- Как часто на самом деле нужно менять постельное белье08:39
- Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались08:10
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО
- У певицы Джамалы серьезные проблемы
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак
- Що можна перевозити через лінію розмежування в зоні АТО
- ""Рус***й мир" будет умирать, как и ОРДЛО, с унижениями, нищетой и отсутствием перспектив", - боевики "ДНР"