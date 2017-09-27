Как удалить пропуск из реестра разрешений?

27.09.2017 07:31

Юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Яна Пиявская объяснила, как на практике удалить информацию из реестра и продлить пропуск.

Как известно, невозможно оформить новое разрешение, если личные данные уже есть в базе электронного реестра. Существует два пути решения этого вопроса:

Первый. Обратиться к одной из координационных групп, чтобы их работники удалили ваши личные данные. Телефоны этих групп указаны на сайте реестра разрешений. Но, к сожалению, не каждая координационная группа предоставляет услугу удаления данных по телефону.

Второй. Отправить заявление на удаление данных по почте в один из пунктов приема документов. Адреса также имеются на сайте реестра разрешений.

К заявлению следует приложить копии документов, на основании которых оформлялось предыдущее разрешение. Обычно это паспорт гражданина Украины и ИНН. Переселенцы должны приложить справку ВПЛ. Образец заявления можно скачать здесь. Обычно, оно обрабатывается 5-7 дней. После удаления данных из базы реестра разрешений, можно зарегистрировать новый пропуск.

Источник fdu.org.ua.