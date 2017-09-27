Найден самый эффективный способ похудения

27.09.2017 17:38

Более 37 тысяч служащих США, страдающих различными стадиями ожирения, в течение года должны будут добиться снижения своего веса.

В противном случае с их зарплаты ежемесячно будет вычитаться по 25 долларов. Это решение принял совет по медицинскому страхованию штата Алабама. Вычтенные средства будут направляться в счёт оплаты медицинской страховки, обычно бесплатной для служащих госструктур.



