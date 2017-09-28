О вреде сыра

28.09.2017 11:48

В своей статье о пользе сыра в фитнес питании я говорила вам, насколько полезно употреблять сыр, и какой именно сыр лучше подходит для диетического питания. Сегодня же я хочу осветить эту тему с совершенно другой стороны, так сказать, увидеть иную сторону нашей медали и выяснить, в чем кроется вред сыра. Делаю я это не потому, что мое мнение поменялось, нет.

Я и до сих пор убеждена, что НАТУРАЛЬНЫЙ СЫР очень и очень полезный продукт для человека, но только НАТУРАЛЬНЫЙ, сделанный по всем правилам его поэтапного производства и хранения. Но на сегодняшний момент, к сожалению, идеальное производство сыра не выгодно массовой пищевой промышленности. Сейчас перед крупными производителями стоит задача не сделать ПОЛЕЗНЫЙ и КАЧЕСТВЕННЫЙ продукт, а сделать продукт, который максимально быстро даст ПРИБЫЛЬ и будет иметь товарный вид максимально продолжительно время.

Я решила написать эту статью не с целью, чтобы отнять у вас ваше любимое лакомство (я не изверг=)), а с целью помочь вам открыть глаза и трезво посмотреть на современное производство сыров. Я так же, как и многие из вас, в детстве и вплоть до студенческих лет очень любила все сыры, начиная от плавленых сырков «Дружба» до твердых сортов. Потом мои вкусовые пристрастия становились все уже и уже, а пару лет назад мой выбор вообще остановился только на двух видах сыра: твердом сыре, типа «Российского», и мягком «Адыгейском» (и то очень редко). Практически угаснувший интерес к сырам был обусловлен тонким чувством моего организма по поводу всей «непрозрачности» и недобросовестности производителей в изготовлении такого поистине полезного продукта. На сегодняшний день я вообще не ем сыр, исключение – дни рождения и Новый Год.

Сегодня я хочу рассказать вам, как на самом деле производятся все сыры, находящиеся на полках наших супермаркетов, и в чем заключается опасность и вред от употребления таких сыров? Если вы истинный любитель сыра, то, думаю, вам будет интересно и полезно узнать правду.

Способы производства сыра

Прежде, чем приступить непосредственно к рассмотрению вреда сыра, будет правильнее начать с понимания того, как его производят и получают.

Для того, чтобы произвести сыр, нужно молоко створожить, то есть отделить сыворотку от молочных белков. Сделать это можно двумя способами.

Кисломолочное створаживание

Первый способ, он же является и самым натуральным, это створаживание молока путем его скисания. Думаю, об этом способе слышали все от своих мам и бабушек. Именно путем скисания молока получается кефир, ряженка, творог и другие кисломолочные продукты, и сыр в том числе. Этот способ позволяет сделать сыр действительно ПОЛЕЗНЫМ продуктом, о котором я говорила в своей предыдущей статье. Наличие кисломолочных бактерий и кислой микрофлоры в молочном сгустке говорит о том, что этот продукт ЖИВОЙ и обладает полезными свойствами, присущими всем кисломолочным продуктам.

Сычужное створаживание

Второй способ производства сыра – это створаживание молока путем добавления в него сычужного фермента. Сычужные ферменты бывают трех видов: животного происхождения (пепсин, реннин), растительного и бактериального. Сычужный фермент животного происхождения в сыропроизводстве пока что используется чаще всего, и представляет собой органическое вещество, которое вырабатывается в желудке молодого теленка, козленка или ягненка, которому не более 10 дней. Именно эти молодые особи являются главными источниками сычужных ферментов, которые так активно начали использовать в производстве практически всех сыров, особенно импортных (Италия, Франция, Голландия).

Дело в том, что производство сыра путем естественного скисания молока НЕ ВЫГОДЕН производителю. Почему?

Первая причина лежит во времени, которое затрачивается на скисание молока. Молоко в естественных условиях скисает пару дней, а это уже большие потери для производителя. Ему нужно довести этот процесс до минимума, что и позволяет сделать метод сычужного створаживания. После добавления сычужного фермента в молоко оно скисает за несколько минут.

Вторая веская причина, почему кисломолочный метод не выгоден производителю, это наличие кислой микрофлоры, да-да, именно той микрофлоры, которая и делает сыр действительно полезным продуктом. Для производителя наличие кисломолочных бактерий приводит к огромным потерям и убыткам, так как процесс скисания продукта (в нашем случае это сыр) происходит постоянно, этот процесс нельзя остановить! И получается, что сыр, полученный натуральным способом, быстрее будет портиться, что является страшным сном для любого производителя. А сычужный метод производства сыра эту проблему прекрасно решает, так как хранения такого сыра увеличивает его срок годности до нескольких месяцев, а то и годов.

Третья причина, почему кисломолочный метод проигрывает сычужному, заключается в том, что для процесса створаживания молока естественным путем в больших масштабах, который происходит в специальных многотонных резервуарах, требуется ПОСТОЯННОЕ поддержание определенной температуры молочного сгустка (10 — 12 °С ) довольно продолжительное время (12 — 14 часов). Это все приводит к тому, что затрачивается много электроэнергии, человеко-часов, время эксплуатации большого количества оборудования и т.д. Все это приводит к удорожанию конечного продукта.

Так что сыр, полученный путем кисломолочного створаживания, априори не может стоить дёшево. Что не скажешь про сыр, полученный альтернативным способом. Для его производства затрачивается минимум времени (от 30 до 90 минут в зависимости от твердости сыра), а самое главное створожить молоко в большущем чане можно качественно и быстро, не сильно заботясь о температурном режиме, что очень сильно упрощает работникам жизнь и уменьшает трудовые ресурсы. И это, как вы уже догадались, влияет и на конечную цену продукта. Сыр, полученный сычужным путем, всегда будет стоить на порядок дешевле его кисломолочного брата.

Четвертая причина, делающая сычужный метод выгодным для крупных производителей сыра, это минимальное количество отходов. Что это значит? Это значит, что при отделении сыворотки от молочного сгустка, содержание молочного белка в этой самой сыворотке минимальное, что нельзя сказать про кисломолочное створаживание. Там содержание белка в сыворотке находится на более высоком уровне, а это опять же убытки для производителя.

Еще одна причина, которая делает сычужный метод более востребованным у производителей, это вкус самого сыра. При сычужном створаживании сыр получается немного сладковатым на вкус, а вот при кисломолочном – кисловатым. Этот факт, конечно, не критичный, так как «на вкус и цвет товарища нет», но для производителя это очень важно. Дело в том, что немного сладковатый вкус можно нейтрализовать и сделать кисловатым, а вот наоборот – нельзя.

Теперь вы знаете, в чем отличие сычужного метода производства сыра и естественного кисломолочного. Да, и тот, и другой метод является натуральным, так как сычужный фермент – это не химическое вещество, добытое в лаборатории, а натуральное вещество, добытое из желудков маленьких телят (кстати, как вы понимаете, телят при этом убивают). Но именно способ сычужного створаживания молока в несколько раз уменьшает полезные свойства сыра, такого уникального и полезного продукта.

Уникальность его состоит в том, что он является рекордсменом по содержанию кальция среди всех кисломолочных продуктов. Некоторые НАТУРАЛЬНЫЕ (подчеркиваю это слово) сыры в 50 г содержать всю необходимую суточную норму кальция для взрослого человека, а это, на секундучку, в среднем от 800 до 1200 мг! Но о таких супер полезных сырах в наше время говорить не приходится , к большому сожалению… И сейчас я перехожу к самой интересной части статьи, где мы будем выяснить, в чем же все-таки вред сыра, и почему его употребление не обогащает нас кальцием, а наоборот, вымывает его из наших костей и зубов?

Где зарыта собака?

По правде говоря, у меня душа болит, когда мне приходится говорить о вреде сыра, а тем более запрещать его употреблять своим подопечным. Я уверена, что этого можно было бы избежать, если бы не желание пищевой промышленности в лице всех недобросовестных производителей видеть только свою личную выгоду и «набитие своего толстого кошелька».

Метод сычужного створаживания молока, и так минимизирующего затраты на производство сыра, оказался недостаточным вложением в ускорение процесса производства сыра… Производители пошли дальше: они начали добавлять в сыр СОЛИ-ПЛАВИТЕЛИ, которые уже на процессе созревания сыра, еще больше ускоряют этот процесс! В среднем твердые сыры должны созревать 2-3 месяца, а при добавлении таких добавок, как фосфат натрия/калия/кальция сыры созревают в 1,5-2 раза быстрее!!! Улавливаете мысль? Это говорит о том, что естественный ход созревания сыра, в котором происходят многочисленные поэтапные процессы (отмирание молочнокислых стрептококков, увеличение мезофильных молочных бактерий, сбраживание лактозы и т.д.) НАРУШАЕТСЯ!

Любой живой организм имеет свои этапы развития, и каждый этап соответствует определенному периоду в его жизни. Если пропустить/ускорить один этап (например, рост скелета) или поменять местами два этапа (половое созревание и формирование сознания у младенца), то в будущем это 100% приведет к неполноценному развитию, а возможно и болезням данного индивидуума. То же самое происходит и с сырами.

Когда неестественным путем (а добавление солей-плавителей это именно тот случай) ускорить процесс созревания сыра и посеять хаос в этом многоступенчатом процессе, то по итогу сыр получается не сыром, а его жалкой имитацией, к тому же еще и вредной.

Весь вред такого сыра заключается в высоком содержании солей фосфатов, которые сейчас добавляются практически во все продукты для увеличения их срока годности. Сами фосфаты (Е339, Е340, Е341) не обладают выраженной токсичностью. То есть, если вы съедите фосфат натрия ОДНОКРАТНО, то с вами ничего страшного не случится, вы останетесь живы, и хвост у вас внезапно не вырастит, за это можете не беспокоиться. Но это если вы сделаете ЕДИНОРАЗОВО или, в крайнем случае, не чаще одного раза в месяц. Если же вы будете «есть фосфаты» (употреблять продукцию, которая содержит их) регулярно, то тут прогнозы не будут такими утешительными!

Фосфаты — это уникальные и универсальные соли, которые в наше время применяются ВЕЗДЕ, начиная от химической промышленности и заканчивая пищевой. Соли фосфатов добавляют в колбасные изделия, чтобы увеличить массу готового продукта, увеличить срок годности, уменьшить потери сырья при термообработке; вымачивают рыбу в фосфатах перед заморозкой для того, чтобы опять же увеличить выход готового продукта. После разморозки фосфатной рыбы ее вес будет на 300-350 г меньше, чем в замороженном состоянии.

Фосфаты чаще всего добавляют в мороженое, слабоалкогольные и газированные напитки, ликеро-водочные изделия, сгущённое молоко, творожные и плавленые сырки, сливки, майонез, супы (сухие смеси), приправы, сиропы, хлебобулочные изделия на растительной основе, колбасные изделия, фарши и др. Список на самом деле очень большой! Как вы видите, практически во все продукты, которые находятся в каждом супермаркете и магазине, добавляют фосфаты. И сыры в этом списке стоят в ПЕРВЫХ рядах.

Я уже говорила, что однократное употребление солей фосфатов не так страшно, но если употреблять их регулярно изо дня в день (на основе хотя бы этого небольшого списка вы можете легко прикинуть, сколько фосфатных продуктов присутствует в вашем рационе питания), то последствия достаточно неутешительные. И в нашем случае вред сыра напрямую зависит от содержания фосфатов натрия/калия/кальция в готовом продукте.

Соли фосфатов и их воздействие на человеческий организм

Для человеческого организма фосфор нужен, но не в таких количествах, которые мы получаем с пищей. Дело в том, что наши кости состоят из труднорастворимого соединения – фосфата кальция. Именно баланс между этими двумя веществами – фосфором и кальцием – делает наши кости, зубы и весь костный скелет прочным и твердым. Если же баланс нарушается, и в организм начинает попадать больше фосфора, то тут и начинаются проблемы. Избыток фосфора становится причиной ВЫМЫВАНИЯ КАЛЬЦИЯ из организма, а также снижается его усвоение, как таковое. Создается риск развития остеопороза, которое сопровождается ломкостью костей, а у детей может начаться развитие такого заболевания, как рахит.

Выходит парадоксальное явление: люди сыр употребляют в основном, как источник кальция для того, чтобы иметь крепкие кости и здоровые зубы, а выходит совсем наоборот, – при употреблении «фосфатных сыров» кальций ВЫМЫВАЕТСЯ, делая ваши кости и зубы хрупкими…

Также потребление фосфатов в большом количестве приводит к образованию камней в почках и желчном пузыре, затрудняется работа печени и ЖКТ. Все это не страшилки, а реальные данные, которые были выявлены при многочисленных исследованиях воздействия фосфатов на организм человека.

А еще соли фосфатов имеют уникальное свойство УСИЛИВАТЬ действия других пищевых добавок, в том числе ароматизаторов, красителей, растворителей и др.

Именно по этой причине, рекомендовать промышленный сыр, как полезный продукт, было бы глупо и неправильно. Но это касается, естественно, не всех сыров. Если вы изготовляете сыр сами, или у вас есть знакомый фермер/бабушка, которые занимаются производством сыра, но не в промышленных масштабах (это важно!), то вы спокойно можете употреблять такой сыр и получать от него действительно не только наслаждение, но и пользу. Все же остальные сыры на 95% содержат в себе соли-растворители, которые просто-напросто убивают всю его уникальность и полезность.

Но идем дальше. Надеюсь, я вас сильно не утомила, так как впереди нас ждет еще одна группа консервантов, которая присутствует в сыре, это нитриты натрия или калия. Степень вреда сыра зависит и от этих химических соединений под общим названием нитриты и их самой опасной формой нитрозамины, при чем, именно добавление нитритов натрия/калия делает сыр продуктом НЕПРИГОЖИМ ВООБЩЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ! Давайте выяснять, почему.

Нитриты и их воздействие на человеческий организм

Нитриты – это канцерогенная (токсичная) группа некоторых соединений азота. Нитриты калия (Е249) и нитриты натрия (Е250) в современном мире используются очень широко, их тоже применяют как в химической промышленности, так и в пищевой, что очень и очень печально. В отличие от фосфатов, которые сами по себе являются не канцерогенными, и лишь в больших дозах при регулярном потреблении наносят вред организму, нитриты являются ОЧЕНЬ ОПАСНЫМИ веществами, которые вызывают серьезные заболевания у человека, вплоть до летального исхода.

Консерванты Е249 и Е250 являются отличными красителями и стабилизаторами цвета, которые придают всей мясной продукции красновато-розовый цвет, поэтому ранее нитриты натрия и калия добавляли в основном в колбасные изделия (сосиски, колбасу, сардельки), копченую, вяленую и соленую рыбу, а также в полуфабрикаты для увеличения срока годности готовой продукции, а также в качестве красителя. Сейчас же нитриты начали добавлять и в СЫР! Причина этому кроется в том, что нитриты сами по себе являются очень сильными консервантами, намного сильнее по своей природе, чем привычные для молочной продукции бензоат, сорбат и пропионат натрия. Именно поэтому производители выбирают добавлять в сыр нитрит натрия (Е250), чем более безопасный, а вместе с тем и обладающий меньшими консервирующими свойствами, консервант сорбат калия (Е202).

Главная опасность использования нитритов — это образование нитрозаминов, которые вызывают онкологические и раковые заболевания. Нитрозамины образуются в продуктах, содержащих нитриты, при их нагревании. То есть в тот момент, когда вы решите сделать горячий бутерброд с сыром, поместив его в микроволновку на несколько секунд, знайте, что смакуя этот бутерброд, вы медленно, но уверенно отравляете свой организм нитрозаминами, которые являются самой опасной формой нитритов и способны вызвать рак желудка и кишечника.

ВАЖНО!

Регулярное потребление продуктов, в состав которых входят добавки Е249 или Е250, увеличивает шансы заболевания раком желудка на 60-70%, так как эти добавки оказывают на большинство микроорганизмов явное мутагенное воздействие, провоцируя развитие раковых опухолей.

В общем, вред сыра и опасность его потребления принадлежат такому факту, как наличие в нем нитритов натрия и калия. Именно эти добавки делают сыр не то, чтобы вредным продуктом, а ОЧЕНЬ ОПАСНЫМ для человеческого организма. Так что вред сыра, как вы видите, это не сказка и не миф, а суровая правда современной пищевой индустрии.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на источник fitnessomaniya.r