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Що не можна їсти під час похмілля?

28.09.2017 08:26
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Що не можна їсти під час похмілля?

Якщо ви відчуваєте характерні симптоми похмілля, то від деяких продуктів варто відмовитись. Детальніше - у "Країні Здоров'я"

Жирна їжа

Жирну їжу краще споживати перед тим, як споживати спиртні напої. Це допоможе запобігти швидке поглинання алкоголю слизової шлунка і сповільнить його попадання в кровотік. А ось споживання жирної і смаженої їжі на ранок після хорошої вечірки, навпаки, може тільки стати причиною подразнення чутливого шлунка, так що краще залишити споживання такої їжі до повного відновлення організму.

Ще трохи алкоголю

Якщо ти і так погано себе почуваєш, похмелитися - не найкраща ідея, яка може прийти тобі в голову. Звичайно, декому може здатися, що алкогольний напій допомагає полегшити симптоми похмілля, проте ця думка помилкова. Алкоголь може зняти гостроту відчуттів з ранку, але потім призведе до ще більшого зневоднення організму і, в кінцевому підсумку, призведе до погіршення симптомів похмілля.

Кава

Як і алкоголь, кава має сечогінний ефект і зневоднює організм. Крім того цей напій є судинозвужувальну, тому чашечка еспрессо зранку не тільки не підбадьорить тебе, але і перенесе твою головний біль на новий рівень. Щоб полегшити свій стан, краще віддай перевагу трав'яному чаю, соку або самому кращому напою при похміллі - воді.

Апельсиновий сік

Стакан апельсинового соку піде тобі на користь у будь-який час, крім того моменту, коли ти страждаєш від похмілля. Цитрусові, як апельсин або грейпфрут, лише дратуватимуть і без того чутливий шлунок.



Теги: Донбасс, еда, похмелье
 
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