ТОП 3 масла для ідеальних густих брів

28.09.2017 07:54

Красиві брови завжди будуть в моді! Детальніше читайте у "Країні Здоров'я".

1. Мигдальне масло

У цьому маслі стільки потрібних вітамінів, що волоссю стане неймовірно соромно не рости після такого впливу. A, B і E стимулюють цибулину, роблять волоски темнішими. Наносите масло два рази в день ватяним тампоном.



2. Оливкове масло

Поєднуємо приємне з корисним і застосовуємо оливкову олію не тільки в цілях приготування їжі, але і для росту красивих густих брів. Масло чудово стимулює фолікулу і допомагає швидко досягти результату.



3. Кокосове масло

Ароматне кокосове масло можете використовувати як нічну маску для брів. Рясно нанесіть на волоски і зону росту брів і вирушайте в ліжко. За ніч дива не станеться, але при постійному застосуванні ви зможете помітити явні зміни.

