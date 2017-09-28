Значение случайных событий: о чем нас предупреждает Вселенная

28.09.2017 08:08

Случайности не случайны. Мироздание непрерывно дает нам подсказки. В большинстве случаев суть знаков не понятна. Приоткрыть завесу тайны и понять смысл предупреждений - значит, сделать к своему счастью.

Вселенная заблаговременно предупреждает нас о великих переменах и резких поворотах судьбы. Смысл подобных подсказок, синхронностей, знаков не всегда ясен. В основном подобные события сваливаются на голову и застают нас врасплох, в то время как именно они сигнализируют о чем-то действительном важном, способном изменить жизнь. В момент, когда вас окружают предупреждения, успех или поражение зависит лишь от одного вашего шага. Важно научиться отличать подсказки от простых событий.

Тайный смысл знаков Вселенной

Зачастую Вселенная своевременно сообщает нам о грядущих событиях позитивного или отрицательного характера. События, сменяющие друг друга, есть не что иное, как предвестники чего-то масштабного, сакрального и неизведанного. Это своего рода предварительные сигналы, позволяющие эмоционально подготовиться к принятию неизбежного.

Порой совпадения — наша поддержка и опора, особенно когда дело касается отчаянного положения. В минуты растерянности они указывают на выход из затруднительного положения и вселяют надежду на счастливый исход событий.

Иногда случайности предупреждают нас о неправильном выборе. Когда мы отклоняемся от своего предназначения, Вселенная всеми силами старается вернуть нас на прежний путь, ведущий к успеху и счастью.

Смысл знаков всегда различен, но их цель едина: все предвестия призывают к тому, чтобы вы стали внимательнее к подсказкам судьбы, к самому себе, к своему мировосприятию, чувствам и жизни в целом. Умение различать предупреждения Высших сил — отправная точка к успеху и счастливому будущему.

Значение случайных событий

Предупреждения Вселенной — явления с налетом мистицизма. Ко всему в нашем мире прилагается четкое руководство, за исключением подсказок Свыше. Они не поддаются четким расчетам, рамкам, желаниям и воле человека. Их загадочность и таинственность то угнетает, то воодушевляет. Окружающие нас предметы и явления способны заигрывать с подсознанием, привлекая к себе наше внимание. Именно во власти подсказок лежат новые возможности, которые мы по своей невнимательности упускаем из виду, теряем или вообще игнорируем.

Когда одно и то же событие повторяется несколько раз, мы невольно обращаем на него внимание. Оно буквально мелькает перед глазами лишь для того, чтобы показать сознанию нечто важное, то, на что необходимо отвлечься, почувствовать и прожить.

Удивительно, но именно то, что волнует нас больше всего, можно решить при помощи знаков и подсказок Вселенной. Наше душевное и эмоциональное состояние притягивает в жизнь то или иное явление, которое, подобно маяку, указывает на разрешение внутренних противоречий. Таким образом Высшие силы пытаются достучаться до нас, чтобы мы, в конце концов, научились управлять свой жизнью, а значит, вносить в нее гармонию, равновесие и целостность.

Внимание, заостренное на совпадениях, помогает прочувствовать свои эмоции, переживания и избавится от страхов, комплексов и сомнений. Наши чувства — тонкая энергетическая субстанция, разгадав которую, мы способны творить настоящие чудеса и лично вносить коррективы в свою жизнь. Другими словами, подсказки позволяют изменять жизнь к лучшему.

В момент, когда с нами происходят случайные события, в этом участвует все сущее. Ученые в области биоэнергетики и психологии создали концепцию поведения «значимых совпадений». Согласно этой теории, наше подсознание, пытаясь найти пути решения сложных жизненных ситуаций, отправляет энергетический импульс во Вселенную, которая спустя время сигнализирует нам, указывая на выход из ситуации. Синхронность на какой-то момент заостряет наше внимание на глубинах бессознательного, на поверхность выходят чувства. В этот миг их важно запомнить и пережить не только эмоционально, но и телесно. Простое переживание собственных чувств меняет реальность, а значит, разворачивает жизнь в другом направлении.

Если вы встали на тропу духовного развития, подмечать знаки Вселенной действительно важно. Они уходят корнями в глубины наших чувств, порой сокрытых даже от нас самих. Иными словами, мы сами притягиваем случайности, чтобы разгадать ребус жизни, постичь истину и наконец стать хозяевами своей судьбы. Мироздание лишь намекает нам на то, где именно искать решение любой проблемы

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru