Чугуївські владники через суд виселяють 12-х переселенців

29.09.2017 10:13

Уже 3 роки переселенка Тамара з міста Стаханов, що на Луганщині, живе в Чугуєві . З рідної домівки вона поїхала з 3-ма доньками і 2-ма онуками. У Стаханові вони мають житло, однак нині повертатися туди, на тимчасово окуповані території, родина не планує .

Тамара Назарова – переселенка з міста Стаханов

Сначала думали это на 2 недельки, быстро все закончится, кто думал что оно на столько затянется. Уже привыкли, с начала жилось плохо, не могли привыкнуть, плакали и плакали, ну теперь уже привыкли, теперь уже тут согласны жить, но теперь нас выгоняют отсюда

Перший поверх будівлі центру туризму і краєзнавства учнівської молоді ще у 2014-му році було виділено для тимчасового прихистку переселенців із зони АТО, які були змушені покинути свої оселі. З допомогою волонтерів та благодійників сюди завезли побутову техніку, меблі, встановили нові вікна, вентиляцію та обладнали кухню і сан вузол.’

Андрій Васильєв – координатор волонтерської групи “Слов’яни”

Здесь сделан бойлер, разводка новая сделана, хоть и не совсем этично выглядит. Две душевые кабины, вторая кабина делалась уже с расчётом того, что была поломанная одна, то есть с большой уже нагрузкой. Сами люди собирали и это было сделано силами местных жителей. Сделана для сан узлов выгребная яма, это было сделано средствами Красного Креста и ООН

У розпал бойових дій тут мешкало одночасно до 120-ти людей, згадує Тамара Мокринська. Нині тут залишилося 12 людей, які так і не змогли знайти собі іншого житла.

Тамара Мокринська – переселенка з міста Алчевськ

Ну мы же не просили дать нам апартаменты, освободить какие – то хостелы или что – то и дать нам хорошие мы уже и на это согласны, ну а вот считают что…Почему мы не можем пользоваться, мы же не требуем чтобы нам молочные реки сюда текли, уже что есть то есть, уже б не дергали. Я последние деньги выкатываю, чтоб мне пойти на суд и назад вернуться.

Звернулись до суду, розповіли у відділі освіти Чугуївської райдержадміністрації, тому що приміщення надавалося тимчасово, доки люди не знайдуть собі іншого, постійного місця проживання. Проте передбачені законом 6 місяців розтягнулися більше ніж на 3 роки.

Тетяна Бєлєвцова – начальник відділу освіти Чугуєвської РДА

Почему мы подали в суд? Потому что им несколько раз предлагалось решение этой ситуации, предлагалось найти самостоятельно жилье, но люди не откликались. Это помещение внеклассного учебного заведения и проживание людей в непригодном для жилья помещении запрещено, во вторых это мешает проведению учебно – воспитательного процесса

Чиновники кажуть, людям неодноразово пропонували переїхати до інших будівель. Для їх проживання готові були виділити будівлю нефункціонуючої школи у селищі Базаліївка, а також будинок у селищі Леб’яже. Проте люди відмовилися переїжджати до району та жити за межею міста.

Ірина Базарова – координатор волонтерської групи “Слов’яни”

Тут идет привязка к Чугуеву, потому что многие трудоустроены, дети ходят в детский сад, в школу, инвалиды привязаны к медицинским учреждениям, поэтому отселять их куда- то в другие села, где нет этого всего это как-то глупо и опять очередной стресс для людей.

Будівля, в якій нині мешкають переселенці, перебуває на балансі районної ради Чугуєва, яка виступає третьою стороною у судових розглядах. Разом із державною адміністрацію, яка орендує це приміщення, вони намагаються вирішити ситуацію.

Антон Бабієць – голова Чугуївської районної ради

Есть путь решения этого вопроса, есть два здания: около ста пятидесяти квадратных метров и ста сорока, они на данный момент пустуют. Находятся они в центре города, возле школы, садика, в принципе переселенцев это должно устроить, потому что территориально это находится в городе. С мертвой точки мы сдвинулись в решении этого вопроса, поэтому я думаю, что в скором времени они смогут переехать в те помещения

У чугуївському центрі туризму за час бойових дій на Донбасі тимчасовий прихисток знайшли більше ніж 2 тис.людей. Наразі вже пройшло 2 судових засідання з приводу виселення людей, третє слухання було перенесено на 13-те жовтня.

Источник otb.