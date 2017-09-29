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Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье

29.09.2017 09:21
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Для женщин-военнослужащих ВСУ разработали нижнее белье

Специально для женщин-военнослужащих разработан и изготовлен концепт нижнего белья.
Об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, пишет 0629.
“В изготовленных изделиях мы не смотрели на ткань и цвет, это все же опытный образец. На котором отрабатывается эргономика, посадка изделия по фигуре, удобство проведения операций в различных положениях во время выполнения задач в полевых условиях и при повседневной деятельности в пунктах постоянной дислокации”, - сказано в сообщении.
По данным ведомства, на сегодняшний день в рядах ВСУ проходят военную службу почти 24 000 военнослужащих-женщин, из которых 2916 офицеров (из них 42 полковника).



Теги: Донбасс, белье, женщины, ВСУ
 
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