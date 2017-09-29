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Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
Авторитетное мировое издание The Globalist выпустило статью под названием «Ukraine: Something Is Happening Here…».
В статье говорится, что олигарх Порошенко превратил Украину в выгребную яму и что страна находится на грани выживания после 3 лет грабежа со стороны кучки мерзких олигархов во главе с ним.
Вот переведенный оригинал статьи:
Рейтинги президента Украины, 51-летнего Петра Порошенко измеряются однозначными цифрами.
Принимая во внимание, что выборы должны состояться в 2019 году, это неутешительно для президента-олигарха.
Но, ставя оценки своему президенту, украинцы просто платят ему его же монетой, ведь его дела говорят больше его сладких песен. Украинцы не забыли, что он обещал отказаться от некоторых своих активов – предположительно приобретенных «законно» – после избрания.
Но случилось обратное. Его коммерческая группа приобрела множество государственных активов ниже рыночных цен. Его фирмы уже стоят в очереди на торгах, чтобы поглотить разнообразные коммерческие объекты в грядущей волне приватизации, которую вынуждает провести МВФ.
Порошенко можно назвать шоколадным королем Восточной Европы и СНГ. Люди на местах рассказывают, что три его наиболее прибыльных кондитерских фабрик находятся… да, в России
Но никакие горы сладостей не могут скрыть суровые реалии. За последние три года заработная плата в Украине сократилась более чем наполовину. Формирующийся средний класс был раздавлен.
Тем временем…
Между тем, друзья, ужинавшие со мной недавно на пристани Бодрума – жемчужине турецкого побережья Средиземного моря, рассказали, что восемь из одиннадцати мега яхт, стоящих у пристани, принадлежат украинцам.
Сохраняется много таинственного вокруг миллиардных активов, принадлежавших в свое время государству, но сегодня крепко удерживаемых в руках совсем небольшой коалиции олигархов, каждый из которых располагает придворным ополчением и марионетками в правительстве.
По оценкам, украденные средства исчисляются триллионами долларов, и – какой сюрприз – ни одна копейка не была возвращена …
Источники в Берлине поведали мне, что немецкое правительство испытывает сильное разочарование не только по поводу полной неспособности разрушить коррупционную систему, сформированную в прошлом, но и нежеланием бороться за замедление роста коррупции в последние несколько лет.
Германия была ключевым сторонником киевского правительства, но наличие этой поддержки уже не может считаться само собой разумеющимся.
Политическое измерение
Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, который три года назад получил украинское гражданство, поскольку был назначен губернатором неспокойной Одессой области, недавно, вступив в конфликт с президентом Порошенко, был его лишен.
Желая вернуться в Украину, он прибыл на польско-украинскую границу, поддерживаемый многочисленными сторонниками, в том числе тремя политическими лидерами, которые в начале выборного срока Порошенко были на стороне президента, но сегодня категорически противостоят режиму.
Получив отказ в просьбе на въезд на двух или трех пограничных пунктах, группа силой преодолела пограничный пост, а местные пограничники были вынуждены отступить. Прорвавшись через границу, Саакашвили перемещается по стране, делая громкие заявления против «полностью коррумпированного» режима, «худшего, который когда-либо знала Украина».+
Немногие на местах не согласятся с такой оценкой. Вы думаете, что раньше было плохо? Спросите любого человека, занимающегося бизнесом, мужчину или женщину – их общее мнение состоит в том, что нынешний киевский режим – самый коррумпированный и самый некомпетентный с момента распада Советского Союза. Степень доверия к власти упала практически до нуля.
Возможно, не случайно, прежде чем вернуться в Украину, Саакашвили провел несколько месяцев в Соединенных Штатах и некоторое время в Германии.
Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр Украины (бывший кандидат в президенты), и другие политические деятели, сегодня настроенные против Порошенко, также посетили Берлин.
Вряд ли события с участием Саакашвили происходят без тайного одобрения Вашингтона и Берлина.
Олигархи тоже начинают отворачиваться от Порошенко?
Вряд ли к событиям с участием Саакашвили не причастны влиятельные украинские олигархи. По моей информации, они предоставляют средства, а кроме этого поддержку вооруженной милиции, защищающей Саакашвили и собирающей толпу во время поездок по стране.
Хорошо осведомленные люди рассказали мне, что примерно дюжина олигархов, которые участвуют в управлении страной, разошлись с Порошенко во взглядах на предстоящую приватизацию.
Ходят слухи о подготовке массовых митингов в столице, направленных против режима.
Данные опросов показывают, что Юлия Тимошенко имеет лучшие шансы выиграть внеочередные президентские выборы.
Может случиться все, что угодно
Независимо от степени вероятности досрочных выборов, в стране неспокойно. В выгребной яме, которую представляет собой сегодня политика и экономика Украины, может случиться все, что угодно.
Достижения на пути формирования подотчетности и прозрачности в украинском правительстве и бизнесе, несмотря на все усилия и большие надежды, возложенные западными правительствами, несмотря на героические порывы некоторых украинцев, в основном из нового поколения, кажутся ничтожными.
В Украине много талантливых, трудолюбивых, сознательных, трезво мыслящих людей. Но сегодня они, возможно, находятся так далеко от цели создать «нормальную» страну, как никогда в прошлом.
Стоит отметить, что олигарх Порошенко надоел не только украинцам и европейским партнерам но и США. По мнению разных украинских политологов, в США уже приняли решение устранить олигарха от управления страной, ибо ситуация критическая:
Позиции Петра Порошенко, контролирующего суды, прокуратуру, Кабмин, ситуативное парламентское большинство и большую часть силовых органов, сильны также, как и у Виктора Януковича в 2013 году. Однако события с прорывом Михаила Саакашвили в Украину показали, что Порошенко по-прежнему не согласован в Вашингтоне на свой второй срок. Более того, развитие ситуации показывает, что американцы приняли решение менять Порошенко в 2019 году.
Источник from-ua.
Теги: Донбасс, президент, СМИ, Порошенко
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