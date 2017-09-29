Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе?

29.09.2017 08:26

Неделю назад экс-мэра Славянска Нелли Штепу выпустили из СИЗО под домашний арест, что окончательно подорвало веру большинства патриотов Донбасса в украинское правосудие.

В июне текущего года, суд оправдал бывшего мэра Стаханова Юрия Борисова, который был задержан в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

На данный момент под стражей остается только Слепцов (бывший мэр Торецка). Остальные и вовсе не имеют никаких проблем с законом и занимают свои должности. Некоторых из них можно найти на "Миротворце".

Антиконституционный "референдум" проведен, тысячи жертв и разбитых судеб, но никто не виноват?

О том сколько членов НВФ воспользовались программой СБУ "Тебя ждут дома" и вернулись к нормальной жизни и говорить не приходится.

Почему украинское правосудие так благосклонно к преступникам и предателям и так безжалостно расправляется с патриотами?

Сегодня, 27 сентября, очередной вопиющий инцидент произошел в Рубежном Луганской области. Владимира Козюберду, которого пресса и жители окрестили народным мстителем, суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

В 2014 году мужчину похитили боевики и жестоко пытали:

"Пробыли трое суток. Избивали, «ломали» вступить в «ЛНР». Чтоб шел за них воевать. «Работали» со мной «кадыровцы». Как-то они чуть не задушили меня из-за цепочки. Каждый вечер привозили людей по 10-15 человек. Тех, кого ловили после комендантского часа. Кого-то отправляли на окопы, кто-то сам просился воевать. Пообещал, что отдам выкуп за авто. Не отдал. Понял, что 1000 долларов отдашь и все равно машины не будет. Пришлось уехать, потому что несколько раз приезжали за деньгами. Разобрал на запчасти мотоцикл и еще одну машину, чтобы не забрали и их. Сына отправил в Харьков, сам сел на грузовик и тоже уехал. Две недели жил в машине. Работал в автосервисе", - вспоминает патриот.

Когда город освободили, злоумышленники, которые помогали его захватить остались на свободе. Владимир решил бороться с несправедливостью самостоятельно.

Все годы войны он помогал украинским военнослущащим в борьбе с оккупантами. Этому есть и документальные подтверждения.

"Я в порыве своего патриотизма совершил кое-какие действия незаконные. Вынудили меня и власть и милиция, так как они не расследовали преступления сепаратистов. Я сам начал их наказывать, потому что знал, кто и чем в нашем городе занимался. Кто строил блокпосты, кто организовывал банды титушек, когда проукраинских активистов избивали возле здания Горисполкома", - говорит Владимир.

"Все время военных действий я помогал и помогаю украинской армии, боролся с сепаратизмом, а теперь наши еще и судят по надуманным обвинениям, которые я взял на себя по наивной глупости. Я думал, что с сепаратистами будут бороться, но оказалось нужно только поставить галочку и отчитаться перед вышесточящим начальством, что раскрыли преступление. Вот такое у нас правосудие", - сказал Козюберда до оглашения приговора.

Рубежанский городской суд приговорил патриота Владимира Козюберду к 10 годам лишения свободы

Происходящее не может не беспокоить. У нас, как у свидетелей большой несправедливости назревает ряд вопросов:

- Понесли ли наказание те, кто избивал активистов в Рубежном 21 апреля 2014 года? Те, кто виновен в расстреле колонны 30 механизированной бригады ВСУ?

- Почему оставшиеся на подконтрольной территории зачинщики "русской весны" живут, как ни в чем не бывало, в то время, когда молодые ребята каждый день гибнут на передовой?

- Почему украинский суд фактически оправдывает террористов и коллаборантов, но ломает судьбы активистов и волонтеров?

Источник Трибун.