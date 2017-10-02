Все рубрики раздела
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
Как жадность наносит вред здоровью
В молодости человек копит себе на старость, а состарившись — откладывает на похороны
Ж. Лабрюйер
Жадность наносит вред не только репутации человека, но и его здоровью. Правда, здесь нужно сделать важную оговорку: отельные кратковременные вспышки этой страсти не опасны, особенно если они завершаются приобретением желаемого.
В этом случае у человека возникают все признаки психологического стресса, который может оказать свое вредоносное влияние на любой орган или систему органа человека по принципу «слабого звена». У одних людей от повторяющихся приступов жадности будет страдать сердце, у других – желудочно-кишечный тракт, у третьих — эндокринная система.
Минский врач Николай Михайлович Спрудовский считает, что заболевания кожи в 5 раз чаще поражают жадин и завистников, нежели людей щедрых, открытых. Инфаркты со скрягами и экономами случаются в 6 раз чаще, чем с добряками. Инсульты и гипертония в 3 раза чаще «навещают» скупцов. Язва желудка, гастрит, болезни желудочно-кишечного тракта в 4 раза чаще встречаются у жадин и тех, кто страшится потерять свои деньги. Среди страдающих шизофренией и болезнью Паркинсона втрое больше жадных личностей, чем среди щедрых и добрых людей.
Человеческая алчность разными путями влияет на здоровье: путем психосоматических связей между корой больших полушарий и внутренними органами, через нарушение нейро-эндокринной регуляции обмена веществ, а также опосредованно – через нарушение сна и режима питания. Ведь если стремление добыть побольше денег или получить новую должность становится навязчивой идеей, то она не оставляет человека даже ночью. В результате человек не высыпается, а утром чувствует себя усталым и разбитым.
Кроме того, жадность нередко трансформируется в зависть, раздражение и гнев, а это приводит в повышению уровня адреналина и норадреналина в крови. Эти гормоны вредно влияют на сердечно-сосудистую систему и способствуют развитию гипертонии, инфарктов и инсультов.
Положение осложняется тем, что жадные люди экономят на всем, в том числе — на лекарствах и квалифицированной врачебной помощи, которая тоже стоит денег. В результате, когда болезнь серьезно достает человека и он, наконец, обращается к врачу, бывает уже поздно вернуть потерянное здоровье
Глава из книги Ю.Щербатых «Семь смертных грехов или Психология порока»
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, психология, вред, жадность
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- В «ДНР» уже защитили русский язык. На очереди - украинский16:24
- Жилой квартал Марьинки попал под обстрел боевиков16:02
- Розпочнеться реальна АТО: в Раді розкрили правду14:56
- Для кого принимается «закон о Донбассе» и что он изменит13:55
- В «ДНР» пропала связь «МТС»13:20
- В «ДНР» предупредили о терактах в Украине12:30
- «Осень и зима будут горячими»: «ДНР» готовится к войне11:58
- «Можем убить любого чиновника в Украине»: Захарченко озвучил новую угрозу11:47
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- В ГПУ обнародовали доказательства против чиновников МВД по делу расстрела Майдана19:58
- Правила получения наследства: внесена значимая поправка19:45
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике19:30
- Рева подсчитал, как изменится минимальная пенсия в Украине19:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- “Укрзализныця” намерена запустить два электропоезда “Волноваха-Мариуполь”18:45
- Сигнал тривоги: на Донбасі помітили бойовика в українському «пікселі»18:30
- Украине грозит повторение каталонского сценария: где и когда18:15
- Каталония может лишиться статуса автономии17:58
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
- Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби18:58
- Врачи поведали о вреде помидоров10:10
- Безопасные дозы алкоголя09:17
- Найкорисніші додатки до чаю08:30
- Портрет украинского учителя: женщина за 40 с зарплатой от 7000 грн13:24
- В каком возрасте солярии особенно опасны12:48
- Хрущевкам исполняется 60 лет: что с ними будет после окончания срока эксплуатации12:06
- Хочется и колется: как выбрать клинику, врача и препарат для уколов красоты08:27
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре07:49
- "Абизяна как взъерепенилась: я на позициях кровь проливал!" - в Донецке из маршрутки выгнали террориста "ДНР" с боевой подругой. Соцсети в восторге
- Это должен знать каждый! Мировые СМИ сообщили о судьбе Порошенко
- Команда дана: Кремль готовит серьезный удар по оккупированному Донбассу
- Щитовидная железа — 12 предупреждающих звоночков
- "Отмазки" России относительно трагедии MH-17 больше не пройдут: комиссия сообщила новые факты о крушении малайзийского боинга
- В «ДНР» пропала связь «МТС»
- Один день в оккупированном Донецке: по жизни перебежками
- Сколько сегодня стоят квартиры в Донецке и Луганске
- Путин и Донбасс: эксперт назвал реальное условие вывода “ихтамнетов” из "Л/ДНР"
- С сегодняшнего дня начнут действовать льготные тарифы на свет