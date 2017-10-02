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Мозолі можуть розповісти про ваші хвороби
02.10.2017 18:58
На наших стопах розміщені зони, які відповідають за діяльність значної кількості ділянок організму. А це означає, що мозолі на стопах можуть бути сигналом про різноманітні захворювання. Детальніше у "Країні Здоров'я"
Мозолі а краю стопи можуть свідчити про виникнення хворіб хребта. А мозолі у вигляді підковок на п'ятках вказують на проблеми з суглобами.
Якщо у вас з'явились мозолі на пальцях ніг, це може означати, що у вас є проблеми з кишківником. Якщо утворився мозоль під мізинцем правої ноги, то це може пов'язаним з хворобами печінки.
Подразнена та суха шкіра на стопах є свідченням того, що організму не вистачає вітамінів. Для того. щоб усунути проблему слід вживати вітаміни а та В, уникати нервових напружень та виснаження організму.
Теги: Донбасс, болезни, мозоль
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