Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко

03.10.2017 09:35

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж заявил, что большую опасность для Украины представляют бизнес-интересы Порошенко и его окружения, завязанные на России, пишет from-ua.

«Например, финансирование определенных проектов в той же Верховной Раде, ведь напрямую идет контрабанда между Россией и Украиной. Мы имеем негласную информацию о том, что даже наши комплектующие к российскому вооружению поступают из Украины контрабандой через третьи страны», — отметил Маломуж.

По словам генерала, если задействованы чьи-то миллионы, человек будет ориентироваться на Россию не только в бизнесе, но и содействовать политически как делает это Порошенко. Он уточнил, что спецслужбы об этом, как правило, знают, но эти вещи крышуются на очень высоком уровне в руководстве страны: окружении президента и правительстве.

Маломуж добавил, что количество влиятельных персоналий в Украине, которые являются потенциальными предателями, а потом становятся открытыми врагами, зашкаливает и практически все они из окружения и семьи Петра Порошенко!





