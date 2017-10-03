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Срочно! Экс-глава разведки не выдержал и рассказал о связях Порошенко
Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж заявил, что большую опасность для Украины представляют бизнес-интересы Порошенко и его окружения, завязанные на России, пишет from-ua.
«Например, финансирование определенных проектов в той же Верховной Раде, ведь напрямую идет контрабанда между Россией и Украиной. Мы имеем негласную информацию о том, что даже наши комплектующие к российскому вооружению поступают из Украины контрабандой через третьи страны», — отметил Маломуж.
По словам генерала, если задействованы чьи-то миллионы, человек будет ориентироваться на Россию не только в бизнесе, но и содействовать политически как делает это Порошенко. Он уточнил, что спецслужбы об этом, как правило, знают, но эти вещи крышуются на очень высоком уровне в руководстве страны: окружении президента и правительстве.
Маломуж добавил, что количество влиятельных персоналий в Украине, которые являются потенциальными предателями, а потом становятся открытыми врагами, зашкаливает и практически все они из окружения и семьи Петра Порошенко!
Теги: Донбасс, разведка, связь, Порошенко
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- У тех, кто хотя бы раз в неделю пользуется дезинфицирующими средствами во время уборки дома, увеличивается вероятность развития хронической обструктивной болезни легких08:41
- Чим загрожує дефіцит вітаміну D?22:15
- Как жадность наносит вред здоровью20:15
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