8 правил, которые помогут подростку избежать сексуального насилия

04.10.2017 07:37

«Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!» — восклицают не только отцы, но и матери, не только девочек, но и мальчиков. Живи Фамусов в наше время, он бы наверняка сказал не «взрослой», а «взрослеющей». Ведь нет более тревожного для родителей периода, чем тот, когда его ребёнок становится подростком.

Вот он: автономный, но всё ещё зависит от своей семьи. Колючий и колкий, но такой ранимый и чувствительный. Копирует поведение взрослых, но не всегда понимает, что за этим поведением стоит и куда оно ведёт. Первые сигареты, первый алкоголь и первый секс. Ваш ребёнок уходит на дискотеку, на позднее свидание или едет ночевать на чью-то дачу — в мир, в котором есть и плохое, и хорошее.

Маленький ребёнок, ударившись коленкой, бежит с плачем к маме — и, кажется, что в мире нет ничего более естественного, чем искать утешения у самого близкого человека. Но подростки часто не хотят ничего рассказывать родителям, даже в минуты реальной опасности, даже когда в самом деле нуждаются в помощи и знают, что родители её окажут. Почему?

Тут виновата любовь. Они, подростки, не так глухи, как кажется, к родительским переживаниям. И, чтобы лишний раз не тревожить, пытаются справиться сами. В психологии есть такой термин «контейнирование» — это умение выслушивать и принимать чьи-то эмоции, как бы собирая их в себя, но не заражаясь ими. Подростку нужен «хороший контейнер» — родитель, которому можно рассказать, например, что вам сегодня предложили в школьном туалете распить пиво, но не получить в ответ крик и разбирательства. Позвольте своему ребёнку говорить вам обо всём. Попробуйте взять себя в руки и выслушать до конца без выражения эмоций и осуждения. Так вы останетесь с ним в контакте. Так вы сможете узнать вовремя и помочь, если будет нужно.

А ещё часто подростки не знают, как поделиться пережитым или проблемой. Как сказать, с чего начать, какие слова подобрать.

Подросткам кажется, что о некоторых вещах говорить просто неуместно. Родители молчат о таком, и я буду молчать. Корень проблемы в том, что во многих семьях нет культуры разговора о сексе и о половой жизни вообще, не говоря уже о связанных с этим рисках. Поэтому для некоторых родителей сексуальное просвещение своего ребёнка сводится к запугиванию и попыткам удержать ребёнка дома. Но, как бы мы ни старались, момент, когда сын или дочь всё-таки уйдёт на дискотеку до утра или заночует в другом месте, — неизбежен. И поэтому важно заранее предостеречь от неприятного и страшного — от сексуального насилия.

Если вы родитель, который уже готов говорить на эти темы и которого готовы слушать, то важно понять, что проблема сексуального насилия в нашем обществе системная. Нельзя убедить гвоздь не уходить глубже в доску, пока по нему бьёт молоток. Нужно остановить молоток. Самый лучший способ избежать насилия — остановиться насильнику. Поэтому не меньше, а может и больше, чем с девочками, нужно говорить с мальчиками о том, как не стать насильниками.

Что важно объяснить мальчикам

1. Секс — это то, что происходит между двумя людьми, которые отдают себе отчёт в том, что делают. И он возможен только при обоюдном согласии. Это значит, что секс с пьяной, не понимающей, что она делает, девушкой — это изнасилование.

2. Поговорите с сыном о возрасте согласия. О том, что если ему — 19, а девочке — 15, то это сексуальные действия с несовершеннолетней. И они уголовно наказуемы.

3. Многие девушки хотят понравиться парням, но при этом не обязательно хотят секса. Как бы они себя ни вели, в насколько коротких юбках бы ни появлялись, сама по себе одежда и заигрывающее поведение — это скорее приглашение к коммуникации, но не к сексу. Поэтому «танцевала, флиртовала и целовалась» не даёт права что-то требовать и считать, что девушка согласилась на всё.

4. Расскажите сыну о простом факте физиологии, о котором знают даже не все взрослые: физиологическое возбуждение и готовность к сексу не у всех женщин проявляются одинаково. Это значит, что ориентир из порнофильмов «она вся намокла» — не означает ни желания, ни готовности к сексу, а как раз может быть реакцией на стресс в конкретной ситуации. Чтобы понять, хочет ли девушка секса с вами, просто спросите.

5. Кстати, о порнографии. К сожалению, многие подростки черпают свои знания именно оттуда. Расскажите сыну, что порнофильмы далеки от реальной жизни. И не все, что там показывают, может понравиться девушке.

6. Поговорите о безопасном сексе. О том, что миф «заниматься сексом в презервативе — это нюхать цветы в противогазе» давно устарел. Секс-индустрия не стоит на месте, и сейчас презервативы делают из тонкого, но прочного материала. А ещё сегодня, например, каждый 50-й житель России ВИЧ-инфицирован, это не считая других заболеваний, которые передаются половым путём. Добавьте к этому ответственность стать отцом. Убедитесь, что подросток понимает, что предохранение — важная часть сексуальной жизни.

7. Наконец, обсудите с ним, что секс — не самоцель и не приз, что это удовольствие, которое должно быть обоюдным. Что к нему не обязательно стремиться за компанию, и он не делает никого взрослым.

8. Расскажите и сыну, и дочери о простом правиле «Нет. Уйди. Расскажи». Сначала нужно сказать чётко и ясно «Нет» в ответ на домогательство. «Уйди» означает, что нужно немедленно отойти от этого человека, не пытаться переубеждать или спорить. И «Расскажи» заключается в том, что следует сразу же сказать о происходящем кому-либо, хотя бы подруге, но лучше взрослым — родителям. Стеснение тут неуместно. Договоритесь с ребёнком о специальном кодовом слове, которое он может произнести, когда вы ему позвоните, и это будет для вас сигналом, что за ним нужно ехать и выручать.

Что важно объяснить девочкам

1. Объясните своей дочери, что насильники — это не какие-то особенные люди. Они ничем не отличаются от всех остальных и могут даже оказаться теми, кого вы знаете и кому доверяете: друзьями друзей, знакомыми родителей. Нужно быть осторожной, даже если находишься в компании знакомых. А ещё лучше — всегда говорить кому-то из близких, где и с кем будешь находиться. Для подстраховки.

2. Договоритесь с дочкой, что она всегда может послать вам определённое сообщение, после чего вы тут же выезжаете на помощь.

3. Расскажите, что с сексуальными домогательствами в России сталкивается каждая вторая женщина. Поэтому умение говорить «нет» — чётко, ясно, громко и без улыбки — очень важный навык. Что вежливость и послушание, которые стараются воспитывать в девочках, тут неуместны.

4. Расскажите девочке, что, к сожалению, некоторые парни считают, что девушку на секс нужно уламывать. Поэтому если кто-то давит на неё и пытается принудить к близости, четко должно срабатывать правило «Нет. Уйди. Расскажи».

5. Предостерегайте дочь от агрессивных, напористых и всегда уверенных в своей правоте парней. Парней, которые в унизительной и презрительной форме говорят о женщинах. Даже если лично вашей дочери этот парень заявляет, что она не такая. Объясните, что ревность — это вовсе не признак обожания, а признак его неуверенности в себе и желания контролировать. А еще что это — черты будущего если не насильника, то домашнего тирана точно.

6. Попросите дочь быть осторожней с пьяными и вообще плохо себя контролирующими людьми.

7. Поговорите с ней о доверии. Очень многие подростки неуютно чувствуют себя на вечеринках, но уйти им мешает солидарность со сверстниками и желание быть, как все. Поговорите о том, что стоит чаще прислушиваться к себе и не бояться быть особенной.

8. Сводите девочку на курсы самообороны для женщин или крав-магу (разновидность рукопашного боя). Многие подростки теряются, когда впервые сталкиваются с физическим воздействием, поэтому навык мобилизоваться и ответить будет точно не лишним.

Да, макияж, высокие каблуки и короткие юбки могут привлечь внимание, но статистика неумолимо показывает, что страдают от сексуального насилия независимо от внешнего вида, возраста и времени суток. Поэтому самая важная превентивная мера — воспитать в девочке уважение к собственным границам. Равно как и в мальчике. Как? Собственным примером.

Когда ваш ребёнок кричит «нет» и хлопает дверью комнаты перед вашим носом, вспомните о том, что это умение очень пригодится ему в жизни. Никогда не врывайтесь, а постучите и попросите разрешения войти. Старайтесь услышать его «нет» и слушайте его самого — и тогда ваш ребёнок в будущем скорее отфильтруют потенциальных насильников, которые пытаются нарушить его границы. И это лучшее, что вы можете сделать для ребёнка.

Источник komarovskiy.net