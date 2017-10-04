Что означает законопроект об отмене блокады

04.10.2017 08:16

Удобно не замечать войны. Удобно отодвинуть ее в дальний ящик стола и запереть сухими короткими сводками штаба АТО.

А еще удобней, не замечать сопутствующих проблем. Например, отсутствия хоть какой-то внятной политики в отношении оккупированных территории и страны-агрессора со стороны государства. Потому, что «мы не видим другого пути, кроме дипломатического» - это не политика. Не тактика и стратегия, а чистая демагогия. Разговоры ни о чем.

Еще удобней сделать вид, что в стране нет беженцев. Что почти три года те, кто принял вынужденное, но искреннее решение и потерял все в родных Крыму, Донецке и Луганске – один на один со своими бедами. Не считая системных издевательств от КабМина в виде квестов – подтверди прописку, получи документы и прочих бонусов за патриотизм.

Не говоря уже о тех, кто остался в оккупации. Их вообще просто вычеркнуть из жизни.

А тем временем, и в оккупации живут наши граждане. И не все там «вата» и «сепары». Но, все брошены сам на сам с банановыми республиками и тоталитарным режимом оккупанта.

И вот очень тонко чувствуя настроения общества, большинство политиков вступают на путь оголтелого популизма. Блокада. Такая фишка Самопомощи и ее записных клоунов активистов Семенченко и Ко. Главное, чтобы было громко.

Первая блокада Крыма – успешно провалена забыта. Но, тут на помощь пришла вторая волна – блокада Донбасса. Условно успешная и безусловно спорная как по сути, так и по содержанию.

И вот, депутат фракции «Самопомощь», член партии «Сила людей» Наталья Веселова подала в Верховну Раду законопроект о прекращении блокады Донбасса. В разрез мнению фракции. И тут же начинается забрасывание дерьмом общественный шум со стороны читающих законы не дальше названия и новости не дальше заголовка. Безусловная #зрада. Тут и фракция подтянулась, мол законопроект не соответствует политики партии. Тут бы правда партии озвучить свою вменяемую позицию, причем желательно возможную к реализации. Но нет. В лучших традициях украинской политики, дальше слова «блокада» дело не идет.

И можно было бы пройти мимо. Но , поскольку Наталья один из немногих депутатов, который не откручивает/отвинчивает/отпиливает, а системно занимаеться проблемами переселенцев и украинцев в дырявой оккупации, да еше и однопартиец, в закон пришлось вникнуть. Чего и всем желаю. Каждый ведь в состоянии осилить три листа и делать выводы уже по сути сам, а не по названию и со слов.

Итак, что предлагает закон?

Первое. Вопрос о снятии блокады может быть решен только при условии возврата полного контроля украинской стороной (собственниками) над захваченными обезьянами псевдореспубликами предприятиями. В случае соблюдения этого условия, подконтрольная Украина возобновляет поставку товаров на свои (возвращенные) предприятия. И не всех, а отдельных. Конкретно – запрет на подакцизные товары (прощай водка, табак и ГСМ) и товары двойного использования. Фактически ничего, из того может быть использовано в войне на временно оккупированную территорию не попадет. И не надо про контрабанду, потому как с блокадой ее стало больше, но никак не меньше. И в итоге, что в этом плохого? Кроме лозунгов, ничего. Если наши предприятия будут работать на своих мощностях и реализовывать продукция по украинским законам (а значит не в ОРДЛО и не в РФ), мы пострадаем? Аж никак.

Второе. Впервые в законопроекте употребляется «реинтеграция». То, что может стать отправной точной для формирования общегосударственной политики в целом и частном. Так вот, реинтегация в частности, дает возможность регистрировать предприятия на подконтрольной Украине, если производственные мощности в ОРДЛО. Это должно значительно упростить жизнь и уплату налогов не только тем, кто правдами/неправдами стоит на временном учете в налоговых. Но и тем, кто хочет платить налоги в Украине по закону, хотя и находиться в оккупации. И не говорите, тоже мне проблема, если Вы с ней ни разу не сталкивались. Это проблема и еще какая.

Третье. Зарплата на карточки. Исключительно безнал и исключительно в украинских банках. Что это значит? То, что все работники будут своюзарплату тратить на подконтрольной территории. Потому как в банановых республиках гривна не ходит. А значит, это нормальные экономические вливания в приграничные районы. Возможность прожить там, не вливая в придуманную экономику несуществующей страны.

Четвертое. Профсоюзы. Да, да. Не удивляетесь. До сегодня, права работающих «там» или «оттуда» никак не защищены. Потому, что никто об этом не подумал, и вся профсоюзная деятельность осталась «вне закона». Теперь может быть иначе. И это не столько важно юридически, сколько политически. Казалось бы, такая малая вещь – проявить заботу. Но, почему то до этого никто на такой шаг не пошел.

Пятое. Перемещение товаров через линию соприкосновения возможно только при условии уплаты авансов по налогам. Это очень хороший финансовый предохранитель от злоупотреблений, не говоря о поступлении в бюджет.

Ну и главное. Возобновление пассажирских перевозок бусами. Прощай издевательство над людьми, которых чем только везут, как шкпроты в консервной банке. Не верите? Милости прошу на пункт пропуска. Вы удивитесь, что так можно ехать. Скот, и тот в более комфортных условия везут на убой.

Кто в итоге все будет контролировать? КабМин, СБУ и штаб АТО. Этих структур более чем достаточно, для исключения любых злоупотреблений. И прежде, чем апеллировать об их спорной эффективности, задумайтесь. А сейчас как?

В итоге, целиком поддерживаю инициативу Натальи Веселовой. Да, есть в законопроекте и «сырые» места. Например, стоит добавить запрет на экспорт/импорт и любое физическое перемещение товаров через границу Украины не через таможенные пункты на подконтрольной территории. Потому, как наши умельцы умеют использовать "белые пятна". Но, это уже рабочий процесс, которым и должны заниматься депутаты.

Не знаю, какое решение примет фракция в отношении Веселовой. Не знаю, какое решение примет партия. Демократия – сложный процесс. Но, одно я знаю точно. Я буду на ее стороне.

И вместо послесловия. Всем агрессивным почитателям блокады Донбасса, я рекомендую не размениваться на мелочи вроде меня или Веселовой. А начать сразу с главного.

Например, с реакции на наши торговые и автозаправочные сети, которые под своими брендами торгуют в оккупированном Крыму. И даже не прячутся.

С того, что перестать покупать билеты на умельцев издавать звуки ртом, которые спокойно кататются в РФию за «наградами». И забрасывать праведным гневом радиостанции и тв-каналы, где они системно появляються.

Ну, или хотя бы довести блокаду Крыма до ума логического конца. Потому, как одно дело работать в ОРДЛО, чтобы выжить, и совсем другое съездить отдохнуть к оккупанту. Или ответить себе на вопрос, как и почему только за первый квартал 2017 года торговый оборот Украины с РФ вырос на 34 процента по сравнению с 2016 годом.

И после этого, может перестанем делать, то что просто и красиво в итоге оборачивается простым популизмом, а начнем вместе делать что нужно, пусть тяжело?

Источник site.ua