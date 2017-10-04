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Все потеряли дар речи: семья купила ортопедический матрас и посмотрела, что внутри. ВИДЕО
04.10.2017 07:53
Сон – основная потребность организма, и к подбору матраса нужно отнестись серьезно. Ортопедические матрасы очень полезны для здоровья позвоночника.
Семья купила ортопедический матрас для здорового сна, и через время они засомневались в качестве изделия.
Семья решала разрезать матрас и посмотреть, что внутри. Когда его разрезали, все были поражены.
Разрезав матрас, семья поняла, что он сделан из некачественных материалов.
Внутри оказался старый матрас. Материалы, из которых был изготовлен матрас очень низкого качества и уже пришли в негодность.
Источник from-ua
Теги: Донбасс, обман, качество, матрас
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