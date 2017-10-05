Лучшие способы справиться с голодом

05.10.2017 09:35

Какая женщина не мечтает о подтянутом, стройном теле? Казалось бы, все просто – нужно больше двигаться и меньше есть, но это далеко не так. Похудение имеет множество нюансов, и чтобы не набивать шишки на собственном опыте, следует изучить основные принципы и правила сброса веса. Например, как справиться с чувством голода?

Повышенный аппетит – источник лишних килограмм. Голод не дает сосредоточиться и приносит чувство дискомфорта. Для многих это серьезное препятствие на пути к стройности. Как же справиться с этой проблемой, и какие способы борьбы с желанием поесть самые лучшие?

5 лучших способов избавиться от чувства голода

Вы недавно поели, но ноги сами упорно ведут к холодильнику, а в мыслях так и крутятся аппетитные картинки вкуснейших блюд? При каждом таком желании соблюдайте простые правила:

При сильном голоде съешьте небольшую порцию продуктов с низким гликемическим индексом (показатель влияния продуктов на уровень сахара в крови). Это позволит насытиться, но из-за равномерного преобразования углеводов в энергию вы не поправитесь. Выпейте зеленый чай без сахара. Этот напиток отлично освежает и помогает забыть о навязчивом желании покушать. Чтобы снизить аппетит принимайте столовую ложку отвара полыни трижды в день. Для приготовления следует 1 ч. л. травы залить кипятком и дать настояться 15 мин. Займитесь чем-нибудь увлекательным, это поможет переключиться и отсрочить прием пищи. Лучше всего, если занятие будет активным – прогулка с собакой, шопинг, игра с детьми и т. д. Выполните упражнения для пресса. Тренировка средней интенсивности поможет избавиться от дискомфорта и притупит чувство голода примерно на 30 мин.

Правила приема пищи

Вы хотите поменять свою фигуру, не меняя образа жизни? Так ничего не получиться. Прежде всего, научитесь жить по новым правилам. Да, это непросто (в первые 2 недели), но результат того стоит!

Завтрак должен составлять 50% всего дневного рациона. Утром лучше всего употреблять в пищу блюда из цельного зерна.

Тарелка должна быть небольшой, это поможет ограничить количество еды. Немаловажен цвет посуды, отдайте предпочтение белым или голубым цветам. Дело в том, что красные и желтые оттенки обладают свойством повышать аппетит.

Приучайте желудок получать пищу часто, но небольшими порциями. Плотно покушав два — три раза в день, вы тем самым его растягиваете. Совладать с аппетитом проще, если прием пищи разделить на 4–5 разовое питание.

Есть нужно в спокойном состоянии. Успокойтесь, если вы взволнованы и сконцентрируйтесь предстоящей трапезе.

Не спешите съедать всю порцию в один присест. Вы должны кушать не менее 20 минут, за более короткий срок мозг не успеет подать сигнал о насыщении. Поэтому, съев половину порции, немного передохните, оценив степень насыщения.

От каких привычек следует избавиться?

Люди, страдающие от чувства голода, зачастую совершают одни и те же ошибки. Избавьтесь от этих привычек, и вы решите половину проблему. Итак, что делать нельзя:

забудьте о жевательных резинках (стимулируют выделение желудочного сока); спрячьте все вкусное и вредное как можно дальше (с глаз долой – из сердца вон); откажитесь от специй и острых приправ (повышают аппетит); не ешьте на бегу и стоя (в спешке вы не почувствуете насыщение); не сидите за столом после того как поели (возникает соблазн пожевать что-нибудь еще); откажитесь от приема пищи при просмотре телевизора, чтении газет или в полумраке (рискуете съесть слишком много); булочка или печенье не лучший вариант для перекуса (возьмите яблочко или горсть сухофруктов).

Важно понимать, что еда – не цель жизни, а всего лишь средство прожить день активно. Обжорство, как и жесткие ограничения не принесут вам счастья и не приблизят к мечте. Научитесь понимать свой организм, следуйте простым правилам, тогда положительный результат вам обеспечен!

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на hudelkin.ru