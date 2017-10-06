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Чем можно заразиться на маникюре?
Каждая девушка хоть раз в жизни делала маникюр или педикюр в салоне красоты. На сегодняшний день заражение гепатитом B или C, к сожалению, не является редкостью, и зачастую среди причин — посещение маникюрного салона. Помимо вышеперечисленных опасных вирусов, недобросовестный мастер может заразить своих клиентов грибковой инфекцией, дерматитами, герпесом…
Чем еще есть риск заразиться на маникюре при неправильной обработке инструментов? Можно ли сделать в салоне красоты безопасный маникюр, не рискуя при этом своим здоровьем?
Можно ли заразиться ВИЧ или гепатитом на маникюре?
На самом деле — это важный и серьезный вопрос. Ведь даже в самом дорогом и престижном салоне есть риск заражения. Конечно, если заведение дорожит своей репутацией и заботится о здоровье и безопасности клиентов, санитарные нормы в нем нарушаться не будут. Не последнюю роль играет человеческий фактор и ответственность мастера.
Что касается заражения ВИЧ в салоне, то хотя теоретически это может произойти, на самом деле такое практически невозможно. Ведь ВИЧ живет в открытой среде всего несколько минут. Кроме того, для того, чтобы заразиться, нужна довольна большая концентрация вируса. То есть заразиться можно только если вас порезали инструментом, на котором явно видны следы крови предыдущего больного клиента.
В ситуации с гепатитом все гораздо серьезнее. Вирусы гепатитов B и C настолько живучи, что обычная обработка и обеззараживание инструментов не убьет их. Особенно коварен вирус гепатита B. Ведь он может жить вне человеческого организма в течение нескольких месяцев! Для сравнения: вирус гепатита С живет в окружающей среде несколько часов. Эти вирусы погибают только после тщательной обработки в соответствии со всеми нормами СЭС.
Как должна проходить обязательная обработка маникюрных инструментов в салоне?
Обработка маникюрных инструментов обязательно должна включать в себя:
- Очищение видимых загрязнений (крем, масло, следы крови) с поверхности инструментов.
- Дезинфекцию с помощью специальных средств (дезрастворов).
- Стерилизацию инструментов с целью полного уничтожения оставшихся микробов (кварцевый стерилизатор, автоклав, сухожаровой шкаф). Некоторые мастера до сих пор используют ультрафиолетовые стерилизаторы. Однако вам необходимо помнить, что после обработки ультрафиолетом все равно должна проводиться стерилизация в одном из вышеперечисленных приборов. Ведь ультрафиолет не убивает вирусы гепатита и ВИЧ.
- После стерилизации инструменты должны храниться в герметичных лотках либо ультрафиолетовых стерилизаторах. Мастер должен доставать их уже в присутствии клиента.
Полная обработка инструментов занимает не менее 1,5-2 часов. Поэтому в салоне обязательно должно быть несколько наборов маникюрных инструментов.
Обработке должны подвергаться абсолютно все неодноразовые инструменты, с которыми работал мастер (в том числе наждачные пилки и бафы).
Кроме того, перед началом работы мастер обязан вымыть свои руки и руки клиента с мылом, а также обработать их антисептиком.
Как обезопасить себя от заражения?
- Эффективный способ защититься от инфекций — приносить своему мастеру личный маникюрный набор.
- Еще один отличный вариант: перейти на домашний маникюр, то есть научиться «наводить красоту» самостоятельно. Не забывайте при этом обрабатывать ваши личные инструменты спиртом до и после манипуляций.
- Если вы не хотите отказываться от посещения маникюрных салонов, обратите внимание на то, как там дезинфицируются инструменты. Не стесняйтесь задавать мастеру все интересующие вас вопросы. Ведь в его руках ваше здоровье!
Источник: https://mirkrasoty.life
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, маникюр
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