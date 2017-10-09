Все рубрики раздела
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР
Чтобы составить список бесполезных медицинских процедур, американские ученые в сотрудничестве с представителями различных медицинских учреждений, провели ряд исследований, которые показали неожиданные результаты.
В основу эксперимента легли несколько вопросов: можно ли обойтись без данной процедуры и степень успешности применения ее применения в медицине.
На первом месте оказалась процедура приема антибиотиков. По данным исследователей, полное выздоровление благодаря такому незаменимому для нас средству, наступает всего в 30%.
Второе место в списке заняла процедура Transesophageal echocardiography, которая анализирует деятельность сердца с помощью датчиков, размещаемых в пищеводе пациента.
А вот томографная ангиография лёгких компьютерного типа занимает третье место. Хотя благодаря ней прослеживается кровоток разных органов человека.
И наконец, четвертое место остается за стентированием. Оно приходит на помощь в случае сужения сосудов или протоков в теле человека, тогда ставится специальный каркас, который искусственно расширяет проходимость.
Теги: Донбасс, антибиотик, медицина
- Коаліція на чолі з США завдала удару по Сирії
- Малыша потеряли после укола
- В Украине продолжается "премьериада" - на пост премьера выдвинули Гройсмана
- Коалиция сохранена - представитель президента в Раде
- Коалиция и оппозиция споткнулись одновременно
- Врачи предупреждают: иммуностимулирующие препараты бесполезны при ОРВИ
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке11:47
- ПОКРОВСК: ВОДОКАНАЛ ГОТОВИТ НОВЫЙ ТАРИФ НА ВОДУ11:35
- Боевики устроили в Тельманово охоту на "диверсантов"11:05
- Ситуация в зоне АТО обостряется10:58
- В МАРИУПОЛЕ ОСМД ЗАКАЗАЛО ОФОРМЛЕНИЕ ПОДЪЕЗДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖНИЦЕ21:39
- Полиция Донетчины за неделю задержала 35 террористов и их пособников21:06
- Закон по Донбассу: кто будет руководить войсками19:52
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов 15:34
- ММК ИМЕНИ ИЛЬИЧА ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛПЦ «1700»14:08
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- Представительство ЕС просит Украину не зацикливаться на таможенном союзе17:15
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- На горе Карачун открыли памятник Героям Небесной Сотни16:55
- Украина договорилась с Западом о схеме выполнения "Минска" – дипломат16:48
- Рост цена на газ может увеличить количество субсидиантов до 90%16:34
- На Волыни шахтеры перекрыли трассу к таможенному пункту пропуска «Ягодин»16:15
- Минэнерго намерено поднять цену на газ почти на 20%16:00
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- В центр Киева стягивают Нацгвардию15:31
- Фолієва кислота: лікуємо втому і пригніченість17:33
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР17:03
- В Китае назвали 10 продуктов для самых полезных завтраков15:46
- Як зменшити пітливість тіла?14:12
- Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм12:30
- Сводит ноги судорогой? Проверяйте печень!09:55
- Пять опасных ошибок при приёме лекарств08:57
- Вусики над губою: як їх позбутись08:35
- Счастливые находки: 10 вещей, которые приносят удачу08:04
- Що нігті здатні розповісти про ваше здоров'я?07:52
- Отличная новость для переселенцев: «их» Министерство и общественники подписали Меморандум
- Как кум Тимошенко вместе с террористами уголь в Польшу продавал
- Чего ждать от принятых законов о неподконтрольном Донбассе
- 5 смертельных ошибок при замене масла в двигателе
- Полыхало как в Калиновке: бойцы ВСУ уничтожили оружейный склад боевиков
- Украина готова освободить Донбасс: в зоне АТО находятся 80-90 тысяч украинских военных, которые просто уничтожат Россию и террористов "ЛДНР", - Жданов
- Визит саудовского монарха в РФ: что это означает для Украины
- Ждать недолго: Ярош ожидает скорого освобождения Донбасса и парада в Донецке
- Как часто можно есть яйца на самом деле
- Силовой сценарий на Донбассе: Генштаб озвучил страшный прогноз