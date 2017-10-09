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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИБИОТИКОВ ОКАЗАЛОСЬ В ЧЕТВЕРКЕ БЕССМЫСЛЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ПРОЦЕДУР

09.10.2017 17:03
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Чтобы составить список бесполезных медицинских процедур, американские ученые в сотрудничестве с представителями различных медицинских учреждений, провели ряд исследований, которые показали неожиданные результаты.

В основу эксперимента легли несколько вопросов: можно ли обойтись без данной процедуры и степень успешности применения ее применения в медицине.

На первом месте оказалась процедура приема антибиотиков. По данным исследователей, полное выздоровление благодаря такому незаменимому для нас средству, наступает всего в 30%.

Второе место в списке заняла процедура Transesophageal echocardiography, которая анализирует деятельность сердца с помощью датчиков, размещаемых в пищеводе пациента.

А вот томографная ангиография лёгких компьютерного типа занимает третье место. Хотя благодаря ней прослеживается кровоток разных органов человека.

И наконец, четвертое место остается за стентированием. Оно приходит на помощь в случае сужения сосудов или протоков в теле человека, тогда ставится специальный каркас, который искусственно расширяет проходимость.



Автор статьи: Ольга Милько, внештатный корреспондент
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, антибиотик, медицина
 
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