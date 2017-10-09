Как перестать есть по ночам - диетологи дали ценные советы

09.10.2017 22:45

Эксперты подсказали, как избавиться от привычки кушать по ночам.



Образ жизни и питания современного человека с точки зрения диетологии недопустим. Многие позволяют себе кушать всего один раз в день и то вечером или ночью, а все потому, что на работе не было времени, да и нет возможности в течение дня полноценно поесть.



Почему мы "тащим" из холодильника продукты, когда все уже спят?



Причин может быть несколько - от банального голода до психологических расстройств. Но в любом случае врачи рекомендуют определить эту причину и решить ситуацию таким образом, чтобы перестать ночью кушать, потому что для здоровья это пагубно.



Для некоторых людей ночные трапезы довольно-таки объяснимы. Они могут быть теми, кто работает вечером и ночью либо предпочитает быть так называемой "совой", ложась спать под утро и просыпаясь после обеда. В таком случае ночные приемы пищи не такие вредные, как для "жаворонков", но все равно диетологи советуют питаться не менее 5 раз в день, а также составлять свой рацион таким образом, чтобы он был сбалансированным и приносил пользу здоровью.



Итак, как перестать есть по ночам рассказали опытные диетологи:



Обязательно завтракать, иначе регулярное недоедание и нехватка питательных веществ приведет к тому, что вы начнете доедать ночью.



Плотный обед исключит "зверский аппетит", который чаще всего проявляется вечером.



Полноценно ужинать, позволяя себе даже десерт, но не очень калорийный.



Перед сном выпить стакан кефира или молока с медом. Эти напитки заполнят желудок и ночью у вас не возникнет голода.



Избегать стрессов в течение дня, а вечером попытаться отключиться от внешнего мира и уделить время себе или своей семье. Здоровая психика - залог крепкого сна.



За пару часов до сна отключить все своим электронные гаджеты, вас ничего не должно будить посреди ночи, что может подтолкнуть к незапланированному перекусу.



Пить много воды в течение дня. Вода утоляет и жажду и голод, так что 1,5-2 литра воды следует выпивать ежедневно.



Принять душ и почистить зубы. Вечерние гигиенические процедуры должны сократить мысли о еде, если такие имеются, минимум вдвое.





Исключите из своей жизни все возможные причины, которые заставляют вас нападать на холодильник именно в ночное время, тогда вы забудете, что такое перекус в кромешной тьме и тишине.

Источник: http://hronika.info