Пять опасных ошибок при приёме лекарств

09.10.2017 08:57

При любом недомогании или появлении первых тревожных симптомов, люди покупают лекарства, стараясь поскорее отделаться от недуга или избежать усугубления болезни. Однако частым явлением становиться тот факт, что приобретенные лекарственные препараты не оказывают должного эффекта и лечение затягивается на долгие дни и даже недели.

Эксперты попытались выяснить, какие факторы влияют на продуктивность медикаментозного лечения, и при каких обстоятельствах оно точно не окажет должного эффекта.

Как показало изыскание, существует пять самых распространенных ошибок, которые совершают пациенты при приеме лекарств:

Таблетки не правильно запивают

Чаще всего пациенты при приеме препарата запивают его первым, что попадет под руку. Эксперты акцентируют на том, что некоторые напитки способны существенно ослабить действие лекарственного средства, чем сведут его приём на «нет». Среди таких жидкостей были названы:

Кофе (действующее вещество быстро расщепляется).

Сладкие газированные напитки (действующее вещество быстро расщепляется).

Чай (замедляет всасывание в кровь компонентов лекарства).

Молоко и молочные напитки (ослабляют действие антибиотиков).

Сок грейпфрута (нарушает метаболизм лекарств; на сегодня известно 85 видов препаратов не совместимых с грейпфрутовым соком).

Если инструкция к назначенному препарату не предусматривает никаких особых советов по его приему, запивать таблетку/капсулу лучше обычной водой комнатной температуры.

Прием пищи

Лечение многими видами препаратов предусматривает их приём строго во время еды. В данном случае, эксперты советуют обратить внимание на состав меню, так как, например, еда, богатая клетчаткой может «вычистить» часть полезных лекарственных ферментов из организма.

Необходимо помнить, что очень часто во время лечения пациентам необходимо соблюдать особую диету, поэтому приступая к терапии, внимательно изучите инструкцию на предмет наличия советов по питанию.

График приема

Многие типы лекарств, среди которых и антибиотики, требуют соблюдения четкого графика прима. Препарат, принятый не вовремя, может повлиять на концентрацию действующего вещества в организме, а его снижение почти стопроцентно сведёт терапевтический эффект на «нет».

Рассеянным и пожилым людям, дабы избежать пропусков в графике приема медикаментов, стоит обзавестись специальным фармацевтическим органайзером.

Коктейль из препаратов

Даже если инструкция к препарату не предусматривает ограничений его прима с иными лекарствами, и ваш лечащий врач не оставил дополнительных советов по совместному приему нескольких медикаментов сразу, эксперты рекомендуют делать перерыва минимум на 10 минут при необходимости лечения многими средствами одновременно.

Отказ от завершения лечения

Зачастую первое же облегчение при болезни приводит к отказу пациентов от дальнейшего медикаментозного лечения. Это грубейшая оплошность, которая может стать причиной рецидива заболевания.

Каждый препарат необходимо принимать так долго, как назначил врач или как указано в инструкции. Ведь любое лечение недуга заключается не только в уменьшении проявления неприятных симптомов, но и в полном «избавлении» от его первопричины

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на www.eurolab.ua