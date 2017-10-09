Семь снов, которые предупреждают о важных событиях

09.10.2017 07:34

Во время сна мы, сами того не подозревая, видим знаки, предупреждающие нас о важных событиях. На них стоит обратить внимание, чтобы избежать неприятностей.

Практически всем людям снятся сны, но мы не всегда задумываемся об их значимости и возможностях, на которые они указывают нам. Известно, что Высшие силы общаются с нами исключительно на уровне подсознания, которое становится уязвимым и податливым, когда мы находимся в состоянии сна. Именно в такие моменты наш разум выходит на открытый контакт с тончайшими энергетическими потоками, улавливая подсказки Вселенной и сигналы Свыше.

Что такое сновидения

Специалисты по биоэнергетике утверждают, что сон — это состояние, во время которого мы попадаем в параллельные миры. Исследования сновидений показывают, что сны изменяют наше сознание, мы гостим в иных реальностях, которые граничат с нами в повседневной жизни лишь на незримом и энергетическом уровне.

Сны наполнены нереальными образами, действиями и событиями, именно поэтому они чаще всего непонятны для нас. Порой сновидения ставят нас в тупик, особенно если имеют повторяющийся сюжет. Но в то же время они возбуждают интерес, мистический страх и желание найти ответы на все интересующие вопросы. Находясь в состоянии сна, мы можем постигать чувства в разы сильнее и ярче тех, с которыми привыкли сталкиваться в процессе обычной жизни.

Сон нераздельно связан с осознанной жизнью и передает нашему подсознанию определенные послания. Пребывая в состоянии сна, мы отстраняемся от напряженности, чувства тревоги и негативных переживаний. Другими словами, сновидения помогают нам «выпустить пар» — в основном это и есть их сакральное значение. Но это далеко не все. Мы раскрываем во сне свой энергетический потенциал, фильтруем информацию и создаем свое будущее.

Оказывается, сновидения бывают окрашены в разные тона. Сон указывает на ваш темперамент и характер. Чем впечатлительнее человек, тем ярче его сны, — утверждают эксперты в области биоэнергетики. Приглушенные или вовсе черно-белые сновидения наблюдают люди, которые привыкли считаться исключительно с разумом. Но и в том, и другом случае сны исходят из нашего подсознания, прячущегося за личностью, и помогают нам понять и услышать себя. Чем детальнее вы помните сон, тем сильнее его значение для грядущего. Да, с помощью сновидений вы можете узнать о том, что сокрыто в будущем, как этого достичь или как этого избежать. Достаточно лишь знать о тех снах, которые предупреждают о важных событиях. Их всего семь.

Семь снов, сигнализирующих о важных событиях

Сон — отражение человека, зеркало его души. В них мы способны чувствовать, действовать, радоваться или испытывать боль, ощущать все то, что испытываем в жизни. Подсознание, работая как часы, не дремлет и помогает избавиться от стресса и перенапряжения. Именно в нашем подсознании скрыт энергетический потенциал для совершенствования и улучшения будущего, и многие сны указывают именно на это. Сновидения не только показывают наше психическое состояние — они отражают собой грядущее, к которому можно подготовиться, а при желании и изменить. Влияние подобных снов гораздо продолжительнее остальных: оно длится около нескольких месяцев. Такой промежуток времени отводится Вселенной для принятия вами важного решения и улучшения свой жизни.

1. Сон с закрытыми предметами.

Часто нам снятся закрытые предметы, которые мы не в силах открыть. Это может быть все, что угодно: окно, коробка, ящик или дверь. Если во сне вы обеспокоены лишь тем, чтобы любой ценой что-то открыть, вам стоит уделить этому внимание. Высшие силы стараются вас проинформировать. Вам необходимо быть внимательнее: от вас скрывают нечто важное. Узнав это, вы сможете избавиться от многих проблем.

2. Сон с получением звонка или сообщения.

Если во сне с вами кто-то настоятельно хочет связаться, помните: это Создатель. Если вам снится звонящий телефон или мелькающие сообщения, значит, ваша жизнь вот-вот изменится. Но для того, чтобы достичь счастья, вам необходимо быть начеку и уделять внимание каждой мелочи, чтобы не пропустить удачные возможности. Разгадка, как правило, лежит на поверхности.

3. Полет во сне.

Такой сон значит, что вы избегаете ответственности, волевых решений и инициативы. Высшие силы хотят, чтобы вы разрубили этот узел и перестали убегать от своих обязательств. Только воспитав себя, вы сможете посмотреть на мир совершенно другими глазами.

4. Лунный диск во сне

Означает, что вы стремительно раскрываете свой творческий потенциал, однако опасаетесь общественного осуждения и провала. Вселенная намекает вам, что пора выйти из зоны комфорта и изменить жизнь в лучшую сторону, раскрыть себя и освободиться от навязанных рамок.

5. Сон о дороге.

Такие сны очень символичны. Все зависит от того, какие вы испытываете эмоции, держа во сне направление. Если на вашем пути нет препятствий, значит, в жизни вы идете в верном направлении, осталось лишь сделать один уверенный шаг к собственному счастью. Другое дело, когда в вашем путешествии вы натыкаетесь на подводные камни. В этом случае вас предупреждают о том, что вы сбились с курса, утратили свое предназначение. Вам необходимо пересмотреть свои планы и быть бдительнее в делах, которые косвенно касаются вас.

6. Сон о цветах.

Увидеть во сне цветущие растения — встретить в скором будущем приятные изменения. Это относится ко всем сферам жизни. А вот цветы, которые завяли, сигнализируют о том, что вы никак не можете отпустить прошлое. Высшие силы посылают вам подсказку о том, что вы ходите по кругу. Пора перевернуть страницу и начать новую жизнь.

7. Сон, связанный с водой.

Если во сне вы так или иначе взаимодействуете с водой, к примеру, пьете ее, купаетесь, тонете или созерцаете, вам необходимо присмотреться к тому, бурлит вода или, напротив, она спокойна. В первом случае вам необходимо успокоиться и пережить сложный период. Во втором вас ожидают хлопоты, которые можно решить путем напористости и проявленного рвения.

Чем больше вы видите снов, тем сильнее ваша энергетика. Главный смысл сновидения заключается в освобождении от негативных эмоций, полученных за день. Но если прислушаться к подсознанию, можно улучшить свою жизнь

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru