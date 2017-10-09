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Сокотерапія: як смачно і корисно очистити організм
Ми з дитинства чуємо про користь соків та те, скільки вітамінів вони у собі зберігають. Сокотерапія – одна з можливостей оздоровлення та очищення організму. Детальніше про це ви можете прочитати у "Країні здоров'я".
В порівнянні з фруктами і овочами, соки з них містять трішки менше корисних речовин, що, одначе, не заважає їм очищувати наш організм. При правильному вживанні всього за кілька днів ви відчуєте себе здоровішим!
За кордоном, зокрема у США, таке лікування застосовують раз у кілька місяців, під час сезону фруктів.
Фруктові соки містять у собі вітаміни та необхідні мікроелементи для запобігання виникнення багатьох хвороб, зокрема абрикосовий сік попереджує аритмію серця. Виноградний сік корисний при захворюваннях дихальних шляхів. Овочеві соки корисні при захворюваннях печінки, селезінки.
Наприклад, морквяний сік покращує зір, допомагає відновити сили після важких фізичних навантажень.
Кілька порад для тих, хто планує очистити свій організм соками:
1. Магазинні соки із пляшок чи пакетів не підійдуть. Тому витягуйте на світ Божий сокодавку і експериментуйте з поєднаннями фруктів самостійно – це корисніше і цікавіше!
2. Свіжовичавлений сік корисний в перші 5 хвилин після його приготування, оскільки він скоро втрачає свої властивості.
3. Терапію варто починати з кількох стаканів на день (не більше 500-600 мл) і помалу збільшувати об’єм.
Ідеальним варіантом для терапії є вихідні дні. Також не зайвим буде проконсультуватись з лікарем перед очищенням організму.
Теги: Донбасс, здоровье, сок, польза
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